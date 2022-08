C’è chi può permettersi di andare in pensione ricevendo un assegno del valore di 702 euro mensili, se rientra nei requisiti fissati al 31 dicembre 2022. Mentre, esiste una bella fetta di persone che per avere lo stesso assegno dovrà attendere il 2026, oppure, collocarsi in riposo con un assegno pensione ridotto a 468 euro mensili. Le norme previdenziali sono estremamente complesse, spesso legate da paletti insormontabili, una beffa per molte persone che per questione di pochi anni si ritrovano ad accettare condizioni diverse, rispetto a chi rientra prima nella norma ordinaria.

C’è chi può permettersi di andare in pensione ricevendo un assegno del valore di 702 euro mensili, se rientra nei requisiti fissati al 31 dicembre 2022. Mentre, esiste una bella fetta di persone che per avere lo stesso assegno dovrà attendere il 2026, oppure, collocarsi in riposo con un assegno pensione ridotto a 468 euro mensili.

Le norme previdenziali sono estremamente complesse, spesso legate da paletti insormontabili, una beffa per molte persone che per questione di pochi anni si ritrovano ad accettare condizioni diverse, rispetto a chi rientra prima nella norma ordinaria.

I cittadini non possono sempre decidere di andare in pensione, nell’ordinamento previdenziale non esiste la scelta del lavoratore che dopo una vita spesa in sudore, lacrime e sacrifici decide di ritirarsi dal lavoro. Purtroppo, in Italia si va in pensione a 67 anni di età con le regole poste in essere nella misura ordinaria previste per la pensione di vecchiaia. Non solo.

Nonostante, le regole fondamentali siano chiare, non tutti i lavoratori che si affiancano al trattamento della pensione di vecchiaia ricevono lo stesso valore dell’assegno, nonostante la presenza di una contribuzione piena di 20 anni.

Alla fine, nel momento della richiesta dell’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria entrano in gioco delle variabili, paletti che impongono un’uscita dal lavoro tardiva rispetto ad altri che accedono alla medesima formula. Un altro paradosso tutto italiano, in cui viene applicata la stessa norma, ma con condizioni diverse.

C’è chi ottiene una pensione di vecchiaia del valore di 702 euro mensili altri per lo stesso importo devono aspettare il 2026, ecco come

I lavoratori che maturano 20 anni di versamenti al 67esimo compleanno, finalmente intravedono il traguardo della pensione al 31 dicembre 2022. In sostanza, vengono rispettate le regole fondamentali previste dal legislatore per la pensione di vecchiaia ordinaria.

Nonostante, la presenza di un’età pensionabile subordinata all’aspettativa di vita dei cittadini rilevata dall’indice ISTAT, i requisiti per la pensione di vecchiaia sono congelati fino al 2024.

Purtroppo, spesso a pesare sono le “eccezioni” legate alle regole previdenziali che impediscono l’accesso al trattamento economico pensionistico.

Il sistema contributivo ricade sui cittadini privi di un montante contributivo al 31 dicembre 1995.

Per i fortunati che riescono a prestare l’istanza di ammissione alla pensione di vecchiaia, l’INPS mette in pagamento un assegno del valore di circa 702 euro al mese, se non rientrano nei contributivi puri.

Infatti, il paletto per quest’ultimi è la presenza dell’assegno sociale quantificato nella misura di 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero 468 euro mensili.

La pensione di vecchiaia, stesse regole diverse opzioni d’uscita

I lavoratori ancorati al sistema previsto per i contributivi puri possono richiedere la pensione di vecchiaia, ma solo sottostando a regole diverse. In questo caso, infatti entrano in gioco l’assegno sociale trascinandosi dietro la salvaguardia al diritto al trattamento economico previdenziale ordinario.

Una condizione che pone un freno all’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria, nonostante sia soddisfatti i requisiti di legge. Non rilascia le medesime condizioni economiche previdenziali indistintamente per tutti i cittadini. Infatti, c’è chi per ottenere un assegno più alto di 468 euro mensili dovrà raggiungere 71 anni di età. Per questo motivo, si comprende che la pensione sarà erogata nel 2026.

Il legislatore per salvaguardare il diritto alla pensione di tutti i cittadini ha provveduto ad annodare la pensione di vecchiaia contestualmente alla presenza dell’assegno sociale. Una condizione rilevabile specie per coloro che rientrano pienamente nei contributivi puri.

Sfortunatamente questa condizione legata all’assegno sociale non permette l’accesso alla pensione a tanti lavoratori che pur maturando i requisiti non riescono a ottenere una pensione di vecchiaia del valore di 702 euro mensili.

È, importante, capire che in questo contesto viene considerato l’intera carriera lavorativa, chi è fortunato possiede un’assicurazione maturata al 1995 collegata al sistema retributivo e misto senza vincoli sul valore dell’assegno spettante, mentre dal 1° gennaio 1996 vengono applicate le sole regole del sistema contributivo con il vincolo dell’assegno sociale.

Per questo motivo, chi rientra nei requisiti entro il 31 dicembre 2022, può pensionarsi con circa 700 euro mensili, una condizione non applicabile per la seconda fascia, anche in presenza dei requisiti disposti dalla normativa per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Per i contributivi puri, ovvero per i tanti lavoratori che hanno iniziato ad accumulare una contribuzione dal 1° gennaio 1996, non basta soddisfare i requisiti, ma occorre che la contribuzione versata sia concorde al valore di 468 euro mensili corrispondenti all’assegno sociale.