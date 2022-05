È ormai arrivato il pagamento previsto per il cedolino pensione giugno 2022 mediante il quale i pensionati italiani potranno ricevere l’assegno previdenziale a loro spettante, con eventuali aumenti o anche trattenute di importi. Ecco, quindi, l’intero calendario INPS previsto per il pagamento pensione di giugno e quali sono gli importi per il cedolino pensione giugno.

Arrivano novità per i pensionati che sono ancora in attesa di ricevere notizie in merito ai pagamenti della pensione INPS relativa al mese di giugno.

A questo proposito, infatti manca ormai meno di una settimana per l’arrivo del mese di giugno e sono tantissimi i pensionati che ora sono in attesa di scoprire il calendario previsto per potersi recare direttamente allo sportello di Poste Italiane al fine di ottenere la propria pensione in contanti.

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, tuttavia, non ha ancora reso noto ufficialmente il cedolino pensione giugno 2022, ma sono ormai note a tutti le informazioni e le indicazioni sia per quanto riguarda gli importi della pensione che per quanto concerne il calendario dei pagamenti che sarà rispettato per l’erogazione della pensione giugno 2022.

In questo senso, quindi, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una serie di ulteriori approfondimenti in riferimento prima di tutto al calendario che sarà effettivamente rispettato da parte dei pensionati che dovranno recarsi presso lo sportello di Poste Italiane al fine di accedere ai pagamenti.

Inoltre, nei paragrafi successivi, si porranno in particolare evidenza anche le peculiarità che contraddistingueranno il cedolino pensioni di giugno 2022. In questo modo, infatti, sarà possibile consentire ad ogni pensionato italiano in attesa di ricevere il proprio assegno previdenziale di giugno, anche quali saranno verosimilmente gli importi che caratterizzeranno la sua pensione di inizio estate.

Calendario pensione giugno INPS: le novità dell’estate 2022

Sembra ormai definitivamente terminata la possibilità molto apprezzata dai pensionati italiani di potersi recare allo sportello del proprio Comune di residenza, per poter ritirare in anticipo l'assegno della propria pensione.

Infatti, tale misura era stata intrapresa a seguito di una decisione assai discussa tra la squadra dell’esecutivo unitamente con la Protezione Civile e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, al fine di salvaguardare la salute dei pensionati, tra le categorie più fragili e da proteggere durante l’esposizione dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus.

Tuttavia, in seguito alla tanto attesa dichiarazione della fine dello stato di emergenza correlato ai contagi da Covid-19 da parte del Governo Draghi avvenuta soltanto qualche mese fa, sembra chiaro che anche il calendario pensione che ha caratterizzato per ben due anni i mesi dei pensionati, subirà un cambiamento radicale.

Si ritorna quindi alla regola dei pagamenti precedente: nessun ritiro della pensione anticipato a giugno, bisognerà attendere l’inizio del mese per i pagamenti.

Effettivamente, come riportato anche dalla collega Sharon Zaffino nel suo articolo dedicato al cedolino pensione giugno:

il pagamento delle pensioni di giugno 2022, come è stato per i mesi di maggio e di aprile, sarà effettivamente suddiviso sulla base di cinque o sei giornate lavorative differenti, prendendo come riferimento il numero di pensionati in un determinato comune o città.

Calendario pensione giugno INPS: quali sono le date da rispettare per il ritiro

Dunque, abbiamo visto nel precedente paragrafo che il calendario della pensione INPS, a partire dal mese di maggio è tornato quello che era in vigore prima dell’arrivo della pandemia in Italia.

Per questo motivo, occorre chiarire ancora una volta che purtroppo i pensionati italiani che solitamente erano abituati a potersi recare presso lo sportello postale in anticipo rispetto all’inizio del mese, potranno invece ritirare i soldi della pensione in contanti soltanto a partire dal primo giorno bancabile di ogni mese.

Dunque, vediamo quindi di seguito il calendario dei prossimi pagamenti pensione giugno INPS, il quale prenderà avvio proprio nella giornata di mercoledì primo giugno per quei pensionati che hanno un cognome che inizia con le lettere A e B; per poi terminale nella giornata del giovedì 8 giugno, per i pensionati con cognomi dalla S alla Z. Le date del calendario pensione INPS seguiranno il seguente corso:

mercoledì 1° giugno: ritiro pensione per i pensionati con cognomi da A a B;

venerdì 3 giugno: ritiro pensione per i pensionati con cognomi da C a D;

sabato mattina 4 giugno: ritiro pensione per i pensionati con cognomi da E a K;

lunedì 6 giugno: ritiro pensione per i pensionati con cognomi da L a O;

martedì 7 giugno: ritiro pensione per i pensionati con cognomi da P a R;

mercoledì 8 giugno: ritiro pensione per i pensionati con cognomi da S a Z.

Si ricorda, infatti, che nella giornata di giovedì 2 giugno cade la ricorrenza della Festa della Repubblica italiana, dunque i pensionati non potranno recarsi allo sportello per il ritiro della pensione.

Aumenti importi cedolino pensione giugno 2022: chi avrà più soldi dall’INPS

Mentre si è ancora in attesa di scoprire a tutti gli effetti le caratteristiche del prossimo cedolino pensione giugno, che dovrebbe essere pubblicato da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale nei prossimi giorni, in vista dell’imminente arrivo di giugno, è possibile già evidenziare quali saranno le principali novità che riguarderanno il cedolino pensione di giugno 2022.

In tal senso, sembrerebbe che saranno centinaia di migliaia i pensionati che potranno ricevere nel prossimo cedolino pensione un aumento degli importi. Si tratta, a questo proposito, di un incremento degli importi dell’assegno previdenziale che potrebbe derivare dalla rivalutazione sulla base delle statistiche fornite da parte dell’ISTAT.

Tuttavia, è bene sottolineare che quando si parla di tasso di rivalutazione, almeno per quanto riguarda l'anno 2022, si fa riferimento ad un aumento della pensione che sarà piuttosto irrisorio, raggiugnendo una percentuale di circa 1,7 per cento.

Ma quello che maggiormente conta per quest’estate che andrà di fatto a rendere felici parecchi pensionati grazie ad un aumento molto più elevato degli importi della pensione, riguarda piuttosto la questione della quattordicesima mensilità e del bonus da 200 euro.

In entrambi i casi, infatti, i pensionati potrebbero riuscire ad ottenere l’erogazione degli aumenti direttamente sull'assegno della pensione per il mese di luglio 2022.

Trattenute sugli importi della pensione di giugno 2022: a chi succederà?

All’interno del cedolino della pensione previsto per il primo mese d’estate, saranno purtroppo anche tantissimi i pensionati italiani che dovranno fare i conti con un problema di non poco conto, quello delle trattenute fiscali.

Nello specifico, per quanto riguarda il cedolino relativo alla pensione di giugno 2022, saranno applicate verosimilmente le trattenute fiscali che fanno riferimento sia alle addizionali regionali che quelle comunali per quanto riguarda l’anno del 2021.

Mentre, potrebbero essere applicate anche le trattenute fiscali che invece prendono in considerazione l’addizionale comunale, ma soltanto sotto forma di acconto per l'anno attualmente in corso del 2022, la quale andrà a proseguire fino alla pensione di novembre.

Novità sugli importi della pensione giugno INPS: le altre modifiche

Si ricorda, inoltre, che a modificare ulteriormente gli importi del cedolino pensione di giugno sarà anche l’applicazione delle nuove aliquote relative all’IRPEF che sono state formulate da parte della squadra dell’esecutivo di Mario Draghi, a seguito della pubblicazione della recente Legge di Bilancio 2022.

In questo senso, le nuove aliquote IRPEF prevedono una percentuale del 25 per cento per quanto riguarda i pensionati con redditi compresi tra 15 mila e 28 mila.