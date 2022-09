Mancano pochissime ore prima di essere coinvolti in una vera e propria sospensione della pensione e di altri trattamenti collegati al reddito da parte dell’Istituto INPS, nei casi in cui non venga rispettata la scadenza prevista per il 15 settembre.

Ma chi sono effettivamente i pensionati che rischiano maggiormente di essere interessati dalla sospensione della pensione INPS e quali sono gli aspetti e le condizioni a cui occorre fare attenzione per evitare di vedersi coinvolti nello stop dei pagamenti INPS per la pensione?

Per poter comprendere a tutti gli effetti quali sono le cause che potrebbero determinare una sospensione delle prestazioni INPS che sono collegate al reddito ma soprattutto della pensione, è infatti necessario prendere in considerazione tutti gli obblighi relativi all’invio del modello RED.

Dunque, proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una breve panoramica di tutte le scadenze, in particolare quella legata al 15 settembre, entro il quale sarà necessario trasmettere l’apposito modello, al fine di evitare una sospensione dei pagamenti della pensione che potrebbe addirittura generare una revoca del trattamento previdenziale.

La scadenza del 15 settembre mette a rischio la pensione: le novità

In alcuni casi particolari, ovvero quando si percepisce la pensione così come anche quando si è titolari di altre tipologie di prestazioni correlate al valore del reddito familiare o individuale, è necessario provvedere alla trasmissione direttamente presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del cosiddetto modello RED.

È in questa stessa ottica, quindi, che si pone anche la scadenza fissata per il giorno giovedì 15 settembre, la quale è stata predisposta dall’Istituto INPS per quanto riguarda tutti quei pensionati italiani e altri cittadini coinvolti in tale obbligo.

Il rischio, dunque, per coloro che decideranno di non compilare correttamente e quindi non inviare il modello RED entro la scadenza di giovedì, è quello di vedersi sospeso il prossimo pagamento per la pensione da parte dell’INPS, oppure di altri trattamenti previdenziali legati al reddito.

È per questo motivo che emerge chiaramente la necessità di andare ad approfondire al meglio quali sono le categorie di cittadini che dovranno rispettare tale obbligo e provvedere prontamente alla trasmissione del modello RED, per non rischiare di perdere i pagamenti della prossima mensilità di ottobre della pensione.

Chi deve rispettare la scadenza del 15/09 per non perdere la pensione

Quindi, come chiarito all’interno del precedente paragrafo, l’obbligo legato alla trasmissione del modello RED entro la data del 15 settembre, fa riferimento a tutti quei soggetti che sono tenuti necessariamente alla comunicazione dei dati reddituali, in particolare quelli legati all’anno di riferimento del 2019.

Ma chi sono quei cittadini che rischieranno di essere coinvolti dalla sospensione della pensione INPS?

Dunque, ad essere particolarmente interessati dall’obbligo di compilazione e di relativo invio della pensione INPS sono sicuramente i pensionati che rientrano nelle categorie di titolari di prestazioni correlate al reddito e che non hanno provveduto alla comunicazione presso l’Agenzia delle Entrate dei redditi conseguiti da tali prestazioni.

Inoltre, potrebbero essere coinvolti dalla sospensione della pensione INPS, nei casi in cui non si invia il modello RED compilato entro il 15 settembre, anche nei casi in cui si tratti di pensionati che durante gli anni precedenti non avevano alcun reddito oltre quello previdenziale, la cui situazione risulta però attualmente variata.

Allo stesso tempo, dovranno compilare il modello RED per non vedersi la pensione sospesa anche quei cittadini che sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi ma hanno redditi diversi oltre quelli previdenziali, così come anche tutti quei titolari di redditi che vengono dichiarati in maniera differente rispetto alla dichiarazione dei redditi.

Pensione ridotta dall’INPS per chi non ha rispettato le scadenze

In linea generale, la scadenza del 15 settembre dovrà essere obbligatoriamente rispettata da tutti quei cittadini che percepiscono la pensione o altri trattamenti previdenziali, a cui è stata notificata un’apposita raccomandata.

All’interno di essa, infatti, non solo sono state fornite tutte le indicazioni e le istruzioni che dovranno essere seguite al fine di non essere interessati dalla sospensione della pensione INPS, ma viene anche comunicato il rischio di questi pensionati a subire una revoca definitiva della prestazione legata al reddito del 2019.

Effettivamente, un primo provvedimento da parte dell’INPS era stato già intrapreso nei confronti di quelle categorie di cittadini titolari di pensione e altri trattamenti connessi al reddito che non avevano ancora trasmesso il modello RED compilato.

Si tratta delle trattenute sugli importi previdenziali di agosto e di settembre, corrispondenti a 11 euro per chi percepisce le pensioni integrate al minimo, e al 10% dell’importo totale per tutte le altre pensioni.