Ancora ci sono novità per gli aumenti della pensione INPS. Questa volta, però, la vera protagonista delle ultime notizie dell’INPS è la pensione di invalidità, la quale potrà ottenere un aumento esponenziale degli importi mensili.

A questo proposito, infatti, tra le varie misure e soluzioni che sono state intraprese ed inserite all’interno dei vari disegni di legge predisposti nel Def 2022, vi sono anche delle novità legate alla maxi pensione di invalidità INPS.

In tal senso, l’obiettivo del maxi aumento della pensione di invalidità INPS è proprio quello di riuscire ad accogliere ed applicare le nuove indicazioni che sono state inserite da parte dell’ente della Corte Costituzionale.

Si trattava, nello specifico, della sentenza numero 152 dell’anno 2020 che prendeva in considerazione il tema legato alla necessità di elaborare un assegno mensile della pensione di invalidità che fosse maggiormente adeguato al costo della vita e alla grave situazione dei cittadini che lo percepiscono.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo effettivamente ad approfondire le caratteristiche e le peculiarità che attualmente vanno a contraddistinguere le novità sulla maxi pensione di invalidità nel 2022.

Vedremo, quindi, nei prossimi paragrafi, quali sono le ultime notizie ufficiali legate al Def che andranno ad influenzare gli importi della pensione di invalidità e quali saranno i cittadini e i soggetti che potranno finalmente beneficiare di un maxi assegno della pensione di invalidità dall’INPS.

Novità ultim’ora su pensione di invalidità INPS: perché si parla di aumento?

Era ormai effettivamente nell’aria il cambiamento e le novità che avrebbero interessato a tutti gli effetti l’assegno della pensione di invalidità INPS ed in particolare gli importi che sarebbero potuti essere percepiti da parte dei cittadini beneficiari.

A questo proposito, quindi, il riferimento è sicuramente quello della sentenza che è stata emessa durante l’anno 2020 da parte della Corte Costituzionale, la famosa sentenza numero 152.

Attraverso tale sentenza, infatti, la Corte si è espressa chiaramente contraria all’attuale importo della pensione di invalidità INPS, sostenendo che questo sia essenzialmente inadatto ad assicurare un benessere e uno stile di vita ottimale nei confronti dei percettori dell’assegno di invalidità.

Novità ultim’ora su pensione di invalidità iNPS: cosa succede nel 2022

È proprio in riferimento alle indicazioni e alle considerazioni che sono state fornite all’interno della sentenza della Corte costituzionale del 2020 che è emersa chiaramente la necessità di andare a fornire delle nuove misure volte proprio a modificare gli importi della pensione di invalidità INPS.

A questo proposito, tra i vari disegni di legge che sono stati previsti all’interno del Def sono state approvate anche delle importanti novità in riferimento alla pensione di invalidità INPS.

Si ricorda, dunque, che il Def non è altro che il Documento di economia e finanza, che va a costituire di fatto il principale documento di programmazione di bilancio e di politica economica, necessario anche per quanto riguarda i processi di coordinamento delle politiche economiche tra i vari paesi e Stati che appartengono all’Unione Europea.

A tal proposito, anche il Ministero per le Disabilità aveva già provveduto ad annunciare la buona notizia nei confronti dei soggetti che percepiscono la pensione di invalidità INPS, in merito ad un quasi certo aumento dell’assegno.

Effettivamente, è durante il comunicato stampa che ha avuto luogo durante la giornata del 7 aprile 2022 che il Ministro Erika Stefani aveva fatto sapere alla popolazione residente in Italia del nuovo adeguamento degli importi della pensione di invalidità che sarà messo in atto già nel 2022.

Aumento importi pensione di invalidità INPS: il disegno di legge Def

Dunque, si torna a parlare di pensione di invalidità e di importi dell’assegno, anche a seguito dell’adeguamento degli importi della pensione di invalidità INPS che era stato già applicato e formulato per l’anno attualmente in corso.

Infatti, gli aumenti della pensione di invalidità INPS di cui stiamo parlando prescindono da quelli che sono stati già approvati ed entrati in vigore a seguito della pubblicazione della circolare numero 197 avvenuta durante la giornata del 23 dicembre.

Arriva quindi un nuovo incremento degli importi della pensione di invalidità INPS, di cui tuttavia al momento non si è ancora a conoscenza di tutte le modalità e i criteri attraverso il quale sarà applicato il maxi assegno.

Dunque, tra le altre novità che andranno ad interessare non soltanto l’aumento degli importi della pensione di invalidità INPS, ma anche le procedure volte alla presentazione della richiesta e della domanda per poter accedere al beneficio, vi sono anche degli importanti cambiamenti che interesseranno i servizi ed i contenuti one click.

In tal senso, infatti, il Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Pasquale Tridico, si è fatto portavoce della necessità di andare verso la direzione di una più adeguata digitalizzazione dei servizi INPS, anche dedicati a quei soggetti che percepiscono la pensione di invalidità.

Quali pensioni di invalidità aumentano? Le indicazioni INPS per il 2022

A partire dal mese di novembre dell’anno 2020, a seguito della pubblicazione della sentenza approvata ed emessa da parte della Corte Costituzionale in riferimento all’inadeguatezza degli importi delle pensioni di invalidità INPS, nel corso dei mesi si sono susseguite una serie di novità di fondamentale importanza per coloro che percepiscono l’assegno della pensione di invalidità.

Infatti, le pensioni in questione sono radicalmente cambiato: mentre prima l’assegno aveva un valore massimo di 286,81 euro, sono passate ad essere pari a 651,51 euro, per una durata di ben tredici mensilità, a seconda dei casi e delle condizioni specifiche che contraddistinguono ciascun richiedente.

È chiaro tuttavia che si potranno offrire degli aumenti maxi per le pensioni di invalidità anche durante il corso dell'anno 2022 esclusivamente per quei cittadini che risponderanno a determinati requisiti di reddito.

Nello specifico, sembrerebbe che per quanto riguarda il pensionato con un unico reddito e non convivente, il reddito massimo potrà assumere il valore di 8.583,51 euro; mentre per i pensionati coniugati, il limite reddituale è stato fissato a 14.662,96 euro.

Come richiedere pensione di invalidità con maxi assegno all’INPS?

Come detto in precedenza, sarà necessario attendere nuove indicazioni più chiare e approfondite da parte dell’Istituto INPS in riferimento a come fare domanda per aumenti pensione di invalidità.

Tuttavia, ciò che sembra ormai essere certo, come sottolineato anche all’interno dell’articolo de Il Sole 24 Ore sull’aumento della pensione di invalidità INPS, è che tale incremento sarà riconosciuto in maniera automatica, dunque d’ufficio, nei confronti dei pensionati che rientrano nelle categorie di invalidi civili totali, sordi o ciechi assoluti.

Verosimilmente, si assisterà ad un ulteriore aumento degli importi che potrebbe raggiungere fino alla percezione di un assegno maggiorato di 368,58 euro nel 2022 per ogni mese.