Sapere qual è importo dell’assegno pensione con l’isopensione può rappresentare un vantaggio non di poco conto. Per i lavoratori si tratta della possibilità di agganciarsi a un’uscita anticipata di prepensionamento.

Purtroppo, il valore dell’assegno è strettamente legato agli anni di anticipo della pensione, per cui si comprende che l’importo di chi anticipa il prepensionamento potrebbe risulta essere decisamente più basso rispetto al valore normale del trattamento economico previdenziale a cui aspirerebbe.

È, importante, comprendere che l’importo dell’assegno rilasciato per l’anticipo di pensionamento attraverso il sistema d'isopensione, secondo la normativa vigente dovrebbe rapportarti al valore della pensione che realmente spetterebbe al lavoratore.

In questo contesto, non rientrano i contributi figurativi versati dall’azienda nel momento in cui viene attivato dall’isopensione per l’intera durata dello strumento fino all’atto della pensione reale.

Isopensione, esempi pratici di calcolo dell’assegno pensione secondo la legge

Con quanto l’azienda mette in uscita i lavoratori attraverso l’isopensione? Quando si prende con questa tipologia di prepensionamento? Al momento, il regime previdenziale contiene più di una formula pensione e, ancora, dei meccanismi che consentono alle aziende di attivare un immediato piano generazionale, promuovendo, ampliando e modificando i piani aziendali.

In particolare, lo strumento viene attivato a favore dei dipendenti “anziani” a cui mancano alcuni anni al pensionamento. È, importante, considerare che si permette di attivare un passaggio che porta alla pensione attraverso uno scivolo retribuito.

Infatti, grazie all’isopensione si attiva un’uscita anticipata flessibile anche di sette anni prima della pensione ordinaria. Uno strumento molto utilizzato anche per le aziende con un numero superiore a 15 lavoratori.

Il passaggio che porta all’isopensione non viene attivato direttamente dall’azienda, ma è necessaria la presenza di un accordo tra le organizzazioni sindacali e l’INPS.

È difficile capire esattamente il valore dell’assegno di prepensionamento, questo perché entrano in gioco diverse variabili che potrebbero influenzarne l’importo. Innanzitutto, bisogna considerare i diversi elementi e step necessari prima e dopo l’accordo isopensione per individuare l’importo dell’assegno.

Secondo la normativa vigente, l’azienda si attiva avviando un accordo con le parti sociali per collocare a riposo i propri dipendenti, avviando l’uscita anticipata ispopensione. In sostanza, viene garantito l’assegno isopensione riconosciuto fino al rilascio della vera pensione, oltre che il regolare versamento della contribuzione figurativa necessaria al lavoratore per perfezionare i requisiti ordinari di pensionamento.

Un concetto molto importante che punta a non penalizzare in alcun modo il lavoratore. Alla fine del percorso d'isopensione, infatti, spetta il pagamento dell’intero trattamento previdenziale a cui ci si approccia.

Ecco gli elementi da considerare per il calcolo dell’assegno pensione con isopensione

Il valore dell’assegno attraverso il meccanismo d'isopensione non dovrebbe risultare ridotto, questo perché solitamente il valore dell’assegno dovrebbe risultare del medesimo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore.

Tuttavia, risulta leggermente più basso perché non vengono raggiunti nell’immediato i requisiti ordinari di pensionamento, quindi, un discorso strettamente legato agli anni di anticipo.

In buona sostanza, nel momento del perfezionamento dei requisiti ordinari di pensionamento, viene attivato il passaggio dell’assegno d'isopensione direttamente a pensione.

In quest’ultimo caso, l’assegno pensione viene ricalcolato sulla base dell’aggiornamento della posizione contributiva a cui viene agganciata l’età di 61 anni e il coefficiente di trasformazione.

La variazione dell’importo è data dal coefficiente di trasformazione applicato alla liquidazione del trattamento pensionistico. Non solo. Solitamente per quanto riguarda l’isopensione si parla di un assegno leggermente ridotto rispetto al trattamento previdenziale ordinario.

Gli elementi da considerare per la valutazione dell’assegno d'isopensione sono diversi, tra cui:

l’applicazione di un coefficiente di trasformazione ridotto rispetto a quello della vera pensione;

ridotto rispetto a quello della vera pensione; non si considera l’intera contribuzione effettiva, in questo caso mancano i contributi figurativi versati dall’azienda nello scivolo isopensione.

Oltre tutto va detto che, sul valore dell’assegno non viene agganciata perequazione prodotta dall'inflazione e il trattamento finale viene erogato per 13 mensilità.

Attenzione! Il prepensionamento ottenuto attraverso il meccanismo isopensione non consente il passaggio di reversibilità, non viene garantita alcun assegno per i superstiti.

L’uscita azienda con isopensione, ecco come si calcola la pensione

Come spiegato da PensioniOggi.it, il meccanismo isopensione consente al lavoratore di agganciarsi a un’uscita anticipata particolarmente flessibile, per cui l’assegno dovrebbe risultare più basso in relazione allo stesso anticipo. È, importante, comprendere che tale strumento non prevede l’applicazione di penalizzazioni sull’assegno pensione.