La pensione è un sogno ed una speranza per molte persone, che hanno lavorato tutta una vita. Ma cosa succede se il lavoratore muore troppo presto? Se manca prima di aver maturato il diritto ad andare in quiescenza? Chi ha diritto a succedergli nella pensione e quanto potrà incassare?

Abbiamo sentito parlare tante volte della pensione di reversibilità: quell'assegno che spetta ai familiari del pensionato. In estrema sintesi una parte della pensione, che sarebbe spettata al defunto, viene girata ad alcuni familiari dello stesso, i quali vengono individuati dalla legge. Ma a chi spetta la pensione, nel caso il titolare del rapporto previdenziale sia ancora un lavoratore? In altre parole quando il pensionato non è ancora tale, ma è un dipendente. Fortunatamente la legge ha provveduto a normare anche questa situazione, prevedendo un trattamento che prende il nome di pensione indiretta. Perché, comunque, questa particolare spettanza spetti ai famigliari, è necessario che al lavoratore facciano capo alcuni requisiti minimi di contribuzione. Scopriamo cosa prevede la legge e quando i famigliari possono accedere alla pensione indiretta.

Pensione indiretta: quando spetta

Ai famigliari superstiti spetta la pensione indiretta nel caso in cui, il lavoratore abbia aperta la propria posizione previdenziale presso l'Inps ed abbia perfezionato:

15 anni di anzianità contributiva;

in alternativa abbia maturato almeno cinque anni di anzianità assicurativa, dei quali tre devono essere maturati nel quinquennio precedente la data di decesso.

La pensione indiretta spetta:

al coniuge od al partner dell'unione civile;

ai figli, fini al compimento dei 26 anni se sono studenti universitari, fino ai 21 anni se sono studenti o alla maggiore età se non studiano. Nel caso in cui siano inabili al lavoro, senza limiti d'età. Le regole, che valgono per i figli, sono estese anche agli equiparati;

, fini al compimento dei 26 anni se sono studenti universitari, fino ai 21 anni se sono studenti o alla maggiore età se non studiano. Nel caso in cui siano inabili al lavoro, senza limiti d'età. Le regole, che valgono per i figli, sono estese anche agli equiparati; ai genitori over 65 anni . In questo caso hanno diritto alla pensione indiretta solo e soltanto se mancano il coniuge od i figli. Devono, inoltre, risultare a carico del defunto e non devono essere titolari di pensione diretta o ai superstiti;

. In questo caso hanno diritto alla solo e soltanto se mancano il coniuge od i figli. Devono, inoltre, risultare a carico del defunto e non devono essere titolari di diretta o ai superstiti; ai fratelli celibi o alle sorelle nubili, che dovranno risultare a carico del defunto ed essere inabili al lavoro nel momento del decesso. Fratelli e sorelle rientrano in questo diritto solo e soltanto se non hanno diritto alla reversibilità il coniuge i figli ed i genitori.

Separati o divorziati: spetta la pensione indiretta?

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4555/2009 e n. 15516/2003, ha ribadito che il diritto ad ottenere la pensione spetta anche al coniuge superstite, che si fosse separato dal dante causa. Questo diritto spetta indipendentemente che sussistesse o meno l'obbligo a versare l'assegno di mantenimento od alimentare in capo al defunto.

Nel caso in cui i coniugi avessero divorziato, il diritto alla pensione spetta all'ormai ex coniuge solo e soltanto se il rapporto assicurativo e contributivo del lavoratore defunto sia iniziato prima della data della sentenza, che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge superstite divorziato, inoltre, dovrà essere titolare dell'assegno divorzile a seguito di una sentenza del tribunale. Ma soprattutto non deve essersi rispostato. Nel momento in cui il coniuge superstite abbia contratto un nuovo matrimonio, successivo al divorzio, le eventuali quote che spetteranno al coniuge superstite e al coniuge divorziato saranno stabilite attraverso una sentenza del tribunale.

Cosa spetta agli altri parenti

Nel momento in cui dovessero sorgere casi particolari, anche i nipoti potrebbero avere diritto alla pensione. Questo può avvenire nei seguenti casi:

sul nipote risultato verificarsi gli stessi ed identici requisiti che fanno capo ai figli aventi diritto. A questo si deve sommare l'accertata impossibilità dei genitori di provvedere al suo mantenimento;

sia convivente con il nonno o con la nonna e non sia economicamente autosufficiente.

A questo punto è bene chiarire che cosa si intenda per familiare superstite a carico del defunto (quando ovviamente quest'ultimo era in vita). Il diretto interessato viene considerato come tale, quando sussistono le condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.

Ricordiamo, inoltre, che ai figli studenti spetta il diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono un'attività lavorativa, dalla quale derivi un piccolo reddito. Per essere considerato piccolo, il reddito annuo non deve essere superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30% (ossia 680,97 euro mensili per il 2022), da proporzionare al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Chi ha intenzione di richiedere la pensione indiretta ne può fare domanda tramite patronato. In alternativa è possibile farlo accedendo al sito dell’Inps con Spid, Carta d'identità eletronica o Carta nazionale dei servizi, seguendo il percorso: