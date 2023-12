Come funziona il nuovo simulatore Inps per la pensione: ecco come si calcola

Il nuovo strumento Inps per il calcolo della pensione: ecco come funziona il nuovo simulatore e come si calcola ora.

Il simulatore “Pensami – PENSione A MIsura” dell'INPS è il nuovo strumento per coloro che desiderano conoscere la data presunta del raggiungimento della pensione. Recentemente aggiornato con le ultime novità normative in materia pensionistica, include anche gli scenari delle pensioni "Anticipata flessibile" e "Opzione donna", inclusa nella nuova Legge di Bilancio 2023.

Il nuovo simulatore Inps

Il simulatore "Pensami" è un servizio fornito dall'INPS che consente di stimare la data in cui si raggiungerà la pensione. Aggiornato di recente per adattarsi alle nuove normative pensionistiche, comprende scenari come le pensioni "Anticipata flessibile" e "Opzione donna".

La più recente versione del simulatore mantiene la struttura delle precedenti. Utilizzando dati anagrafici e relativi alla contribuzione, fornisce informazioni sulle pensioni accessibili sia nelle singole "Gestioni previdenziali" che cumulando l'intera contribuzione. Tuttavia, non fornisce l'indicazione degli importi delle prestazioni.

Le novità della Legge di Bilancio

Oltre alla piattaforma web, è stata implementata l'applicazione "INPS Mobile" per dispositivi mobili compatibili con i sistemi operativi Android e iOS. Questo innovativo strumento, facilmente accessibile senza necessità di autenticazione, fornisce la praticità di effettuare calcoli pensionistici in qualsiasi luogo, consentendo agli utenti di restare aggiornati sulle più recenti disposizioni normative relative alle pensioni.

Parallelamente, la legge di Bilancio ha delineato nuove linee guida per il sistema pensionistico, orientandosi verso una restrizione delle opzioni di pensionamento anticipato e introducendo penalizzazioni per coloro che optano per il ritiro anticipato rispetto all'età di vecchiaia. In controtendenza, la legge offre opportunità rilevanti per chi non raggiunge un determinato importo pensionistico. Questa innovazione consente ora il pensionamento a 67 anni anziché l'attesa fino ai 71 precedentemente previsti.

Rivalutazione, aumenti e riscatti

La legge prevede un incremento delle pensioni in base all'inflazione, fissata al 5,4%. Tale disposizione comporterà notevoli aumenti negli assegni pensionistici, garantendo un completo adeguamento ai crescenti prezzi per determinati beneficiari.

Nel biennio 2024-2025, i lavoratori che hanno contribuito dal 1996, interamente nel regime contributivo, hanno la possibilità di riscattare i periodi senza contributi. Questa opportunità consente di considerare tali periodi come equivalenti a periodi di effettivo lavoro, offrendo una preziosa flessibilità ai lavoratori.

Le nuove regole di uscita

La manovra abolisce la soglia minima per l'importo pensionistico, limitandola all'assegno sociale stesso. Questo cambiamento beneficia in particolare coloro che hanno avuto carriere lavorative discontinue e redditi più bassi, pur mantenendo il requisito di almeno 20 anni di contributi versati.

Dal 2024, sarà possibile accedere alla pensione con 63 anni di età e 41 anni di contributi, sebbene con una riduzione dell'importo complessivo. Parallelamente, si registrano estensioni dei periodi di preavviso per il pensionamento, offrendo maggiore flessibilità sia per i lavoratori del settore privato che per quelli del settore pubblico.

Ape sociale e Opzione Donna

Le modifiche aumentano l'età di accesso all'Ape Sociale e all'Opzione Donna. Quest'ultima richiede un'età minima di 61 anni, con un anno di finestra mobile. Le donne nate fino al 1963 possono beneficiare di queste opzioni con almeno 35 anni di contributi nel 2023.

Un esempio pratico riguarda coloro nati nel 1993, che dovranno aspettare di compiere 70 anni per accedere alla pensione di vecchiaia, a meno che non abbiano maturato un assegno pari a 2,8 volte l'assegno sociale. La manovra elimina l'importo minimo, evitando a chi ha percorsi discontinui di ritirarsi a 74 anni e 5 mesi, purché abbia versato 20 anni di contributi.

Il simulatore INPS "Pensami" è uno strumento prezioso per comprendere le implicazioni delle nuove normative pensionistiche. Con il suo aggiornamento e l'introduzione di nuove funzionalità, fornisce una prospettiva chiara sulle opzioni pensionistiche disponibili, consentendo a ciascun individuo di pianificare il proprio futuro finanziario in modo consapevole e informato.