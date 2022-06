Tra i vari strumenti di risparmio messi a disposizione dei pensionati al fine di ricevere un aumento pensione e dunque poter sperare di ricevere un assegno previdenziale molto più elevato vi sono i sistemi di previdenza integrativa. Due di questi sono proprio il Piano individuale pensionistico ed il Fondo Pensione Aperto. Ma quale delle due soluzioni è più conveniente per il pensionato? Quali sono le principali differenze?

Tra i vari strumenti di risparmio messi a disposizione dei pensionati al fine di ricevere un aumento pensione e dunque poter sperare di ricevere un assegno previdenziale molto più elevato vi sono i sistemi di previdenza integrativa. Due di questi sono proprio il Piano individuale pensionistico ed il Fondo Pensione Aperto.

Ma quale delle due soluzioni è più conveniente per il pensionato? Quali sono le principali differenze?

Capire quale sia lo strumento di previdenza di tipo integrativo più adatto a ciascun pensionato richiede sicuramente un maggiore approfondimento delle varie soluzioni attualmente a disposizione dei lavoratori che permetterebbero così di ottenere un aumento pensione in futuro, nel momento in cui decideranno di abbandonare definitivamente il mondo del lavoro.

Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo andremo ad approfondire più nel dettaglio quali sono le principali differenze che sussistono tra il Piano individuale pensionistico ed il Fondo Pensione Aperto. In questo modo, sarà quindi possibile scegliere anche la soluzione più adatta ad ogni lavoratore che è intenzionato ad adottare degli strumenti di previdenza integrativa al fine di ottenere in futuro un aumento pensione.

Aumento pensione con PIP e FPA: cosa sono? Le caratteristiche

Come accennato nell’introduzione, quando si parla di un possibile aumento della pensione, non si fa necessariamente riferimento ad una modifica sostanziale delle leggi e degli ordinamenti che attualmente regolano la disciplina previdenziale. Infatti, lo Stato italiano ha riconosciuto ad oggi la possibilità di poter aderire in maniera assolutamente volontaria a strumenti legati alla cosiddetta previdenza integrativa.

Attraverso questi strumenti e soluzioni, viene quindi consentito ai lavoratori di risparmiare al meglio i soldi del proprio stipendio e di investirli nel proprio futuro, al fine di ottenere un aumento pensione di cui potranno godere non appena raggiugneranno i requisiti necessari per accedere all’assegno previdenziale.

Tra questi sistemi di previdenza integrativa, i due principali sono proprio il Piano individuale pensionistico ed il Fondo Pensione Aperto, ognuna con le proprie caratteristiche distintive, i suoi pro e i suoi contro. È per questo motivo che, prima di andare ad aderire volontariamente ad uno di questi sistemi previdenziali integrativi, si consiglia di approfondirne le peculiarità ed individuare quella che risponde maggiormente alle proprie esigenze.

Piano individuale pensionistico e aumento pensione: come funziona

Quando si parla della possibilità di ottenere in futuro un aumento della pensione attraverso una delle soluzioni di previdenza integrativa, sicuramente tra i sistemi a cui si fa riferimento vi è quello del Piano individuale pensionistico.

Si tratta, a questo proposito, di una forma di previdenza di tipo complementare e privato, che viene messa a disposizione e quindi gestita interamente da parte di imprese che operano nel campo dell’assicurazione.

In tal senso, quei lavoratori e tutti quei soggetti che aderiscono al Piano individuale pensionistico avranno così la possibilità di destinare una parte dei propri risparmi con l’obiettivo di andare ad ottenere un’integrazione del tradizionale assegno legato alla pensione di base, ricevendo così di fatto un aumento pensione.

Dunque, per quanto riguarda i soggetti che potrebbero decidere volontariamente di aderire ad uno strumento di previdenza integrativa come quello del Piano individuale pensionistico, si intende ammessa la possibilità a tutti i cittadini italiani.

Se per la maggior parte dei casi l’adesione resta comunque sempre individuale, è possibile avere a disposizione anche alcuni Piani individuali pensionistici, in cui il cittadino aderente avrà l’opportunità di andare ad effettuare l’iscrizione anche dei cittadini familiari che sono fiscalmente a carico proprio.

L’aumento pensione con il Fondo Pensione Aperto: le caratteristiche

Quando si parla, invece, dell’aumento della pensione attraverso il Fondo Pensione Aperto, si fa riferimento sicuramente ad un’altra tipologia di previdenza di tipo complementare e su base volontaria, ma si tratta anche di uno strumento diverso rispetto al PIP.

Dunque, per quanto riguarda il Fondo pensione aperto, infatti, a gestire i risparmi dei lavoratori che intendono aderire a tale strumento, non sono soltanto le imprese di assicurazione. Effettivamente, a seconda dei casi, i cittadini possono decidere di rivolgersi o meno a banche, società di gestione del risparmio (le cosiddette SGR) nonché le società di intermediazione mobiliare (le SIM).

Tuttavia, anche in questo caso, così come accade per il Piano individuale pensionistico, il Fondo Pensione Aperto consentirebbe così di risparmiare al meglio al fine di ottenere un assegno della pensione più alto e allo stesso tempo agevolare anche la possibilità di uscire dal mondo del lavoro.

La scelta tra il PIP e il FPA per ricevere l’aumento pensione

La valutazione di quale sia la scelta migliore da intraprendere quando si ha intenzione di trovare e di aderire a nuovi strumenti di previdenza complementare per ricevere in futuro un aumento pensione dipende fortemente dal lavoratore che intende procedere con questo percorso.

Infatti, ogni soggetto prima di scegliere di aderire al Piano individuale pensionistico oppure al Fondo pensione aperto, dovrà andare a valutare e verificare al meglio quali sono le proprie esigenze e i propri obiettivo. Soltanto in questo modo sarà quindi anche possibile capire quale sia la soluzione migliore per ogni risparmiatore per ottenere un aumento della pensione.