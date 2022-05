Per una pensione più ricca, si possono unificare i contributi tra moglie e marito? È possibile cedere il montante contributivo all’altro coniuge per avere un assegno più alto? Se unisco i miei contributi con quelli di mia moglie posso accedere alla pensione anticipata Quota 100? La materia previdenza resta uno dei temi più variegati, in cui si cerca indistintamente in tutti i modi possibili e immaginabili di “tirare l’acqua al proprio mulino”.

Per una pensione più ricca, si possono unificare i contributi tra moglie e marito? È possibile cedere il montante contributivo all’altro coniuge per avere un assegno più alto? Se unisco i miei contributi con quelli di mia moglie posso accedere alla pensione anticipata Quota 100? La materia previdenza resta uno dei temi più variegati, in cui si cerca indistintamente in tutti i modi possibili e immaginabili di “tirare l’acqua al proprio mulino”.

Aumentando la contribuzione al fine di ottenere un assegno più ricco, ma anche di trovare delle strade alternative per raggiungere prima la pensione o, ancora, rafforzarne l’importo.

Spesso il numero dei contributi è insufficiente per agganciarsi a una prestazione pensionistica previdenziale, altre volte l’assegno pensione è troppo inferiore allo stipendio, tanto da creare dei forti squilibri nella gestione del budget familiare.

Ecco, perché, si dice spesso che “Mater artium necessitas”, ovvero “La necessità è la madre delle abilità", sulla scia di questo proverbio si comprende la richiesta di un lettore che ci chiede:

“Buongiorno, mi chiamo Valerio, ho 64 anni e 34 anni di versamenti, mi mancano 4 anni per la pensione anticipata. Ho appreso da poco che Quota 102 scade il 31 dicembre 2022, mi chiedevo se posso presentare una richiesta all’INPS per unire i 4 anni di contribuzione posseduti da mia moglie. Lei li perde perché ha solo quelli a me mancano per la pensione e mi chiedevo se basta una richiesta per passarli nel mio estratto contributivo. Grazie per la risposta.”

Purtroppo, il responso potrebbe essere scontato dettato più da una semplice riflessione che nell’individuazione di norme e regolamenti.

I tempi sono difficili, la crisi energetica spreme le famiglie costrette a fare i conti con l’aumento di gran parte dei beni di prima necessità. Stipendi sempre più ridotti, pensione sotto la metà della retribuzione chiudono un cerchio drammatico.

Per questo motivo, si cerca tamponare alle difficoltà economiche scovando in rete le risposte alla domanda più strane sui trattamenti previdenziali. E, si comprende benissimo che la domanda del lettore è collegata alla necessità di capire se la risposta che ha trovato in rete è giusta o farlocca.

Pensione unica: la moglie può cedere i contributi al marito?

La risposta è “No, assolutamente”.

Il quesito si scioglie da solo, basti pensare che per la pensione di vecchiaia è necessaria un’anzianità maturata in 20 anni di contributi. Seguendo la logica posta dal lettore l’ordinamento previdenziale dovrebbe contenere una divisione di parti, intesa in termini contributivi, ovvero 10 anni per la moglie e altrettanti 10 per il marito, così da raggiungere il numero di 20 anni di montante contributivo. Il passaggio successivo nella lista dei requisiti porta a 67 anni di età anagrafica.

La vera questione che deve emergere da questo contesto è legata a una posizione previdenziale con una natura personale. Cosa significa? Ad oggi, l’attuale normativa non permette di poter attivare un meccanismo capace di sommare la contribuzione maturata dai coniugi.

Nello stesso modo, si comprende benissimo che la confusione in materia previdenziale è molta, infatti, la domanda posta dal lettore non trova alcun fondamento nella normativa. Oltre tutto va detto che, non va confusa con la presenza reddituale del coniuge che può modificare, influenzare, ridurre o azzerare alcune prestazioni previdenziali.

Come riportato da laleggepertutti.it, per l’ottenimento dell’integrazione al trattamento minimo vengono considerati i parametri relativi al reddito personale e quello complessivo della coppia. Medesimo discorso, vale per l’applicazione dei parametri reddituali per il rilascio della maggiorazione sociale o, ancora, dell’incremento al milione.

Pensione, reversibilità non significa unione dei contributi

L’INPS eroga la pensione di reversibilità al coniuge superstite solo in presenza dell’evento di morte o di estinzione del beneficiario della prestazione previdenziale diretta.

Il legislatore permette la reversibilità in diversi trattamenti previdenziali, ovvero il rilascio di una quota pensione ai superstiti.

Per dovizia d’informazione, non ci resta che scoprire come funziona il reddito personale e coniugale in diversi trattamenti economici previdenziali.

Pensione, come funziona l’integrazione al minimo tra marito e moglie?

L’integrazione al trattamento minimo della pensione non spetta a tutti i pensionati. Il diritto scatta nel momento in cui la pensione risulti più bassa dell’integrazione, l’assegno non sia stato calcolato con il metodo contributivo e, ancora, se non viene superata la soglia reddituale prevista dal legislatore.

Intanto, parliamo della possibilità di ricevere un’integrazione sulla pensione del valore pari a 523,83 euro al mese, che corrispondono all’importo annuo di 6.809,79 euro.

L’INPS eroga un’integrazione nella quota ridotta, in presenza di diverse condizioni, tra cui:

la presenza di un reddito annuo personale più alto del limite di 6.809,79 euro;

la presenza di un reddito annuo coniugale (marito e moglie) più alto del limite di 20.429,37 euro.

Prendendo in considerazione i parametri reddituali personali e coniugali, si evince che scatta l’esclusione dal beneficio se il reddito annuo coniugale (marito e moglie) risulti essere più alto del valore pari a 27.239,16 euro. Mentre, se il reddito annuo personale risulti essere più alto del valore di 13.619,58 euro annui.

Pensione, come funziona l’incremento al minimo tra marito e moglie?

L’incremento al milione permette di attivare quelle condizioni che consentono di ottenere un aumento della pensione fino al valore non più alto di 660,27 euro al mese. Anche in questo caso si attivano le condizioni reddituali personali e coniugali previste dalla normativa.

Nello specifico, per il rilascio dell’incremento al milione occorre rispettare diverse condizioni, tra cui:

la presenza di un reddito annuo personale non più alto del limite di 8.583,51 euro;

la presenza di un reddito annuo proprio non più alto del limite di 8.583,51 euro. La presenza di un reddito annuo coniugale (marito e moglie) non più alto del limite di 14.662,96 euro.

Pensione, come funziona l’assegno sociale tra marito e moglie?

L’assegno sociale permette di ancorarsi a un contributo con una natura assistenziale, se in presenza di gravi condizioni economiche. Il beneficio economico può essere richiesto dagli over 67, se non risultano intestatari di alcun trattamento previdenziale.

È possibile conciliare l’assegno con la pensione se strettamente connessa al calcolo contributivo. Per non inficiare il diritto al rilascio dell’assegno sociale è necessario rispettare le soglie reddituali previste dalla normativa.

Ad oggi, l’INPS eroga un assegno sociale dell’importo corrispondente al valore di 467,65 euro. Presente una soglia reddituale personale annua del valore non più alta di 6.079,45 euro, mentre per il limite reddituale annuo coniugale (marito e moglie) occorre far riferimento alla soglia non più alta di 12.158,90 euro.

In ogni caso, la presenza dei redditi influisce sul valore dell’importo fino a dimezzarlo.

Concludendo il reddito coniugale potrebbe rappresentare un elemento ostativo per il rilascio di un importo pieno sia per il diritto alla pensione sociale che per gli altra trattamenti economici riconosciuti dall’INPS, come appunto la maggiorazione sociale o, ancora, l’incremento al milione.

Alla luce di queste considerazioni si comprende che il reddito del coniuge grava sul valore dell’assegno riconosciuto dall’INPS. Nello stesso modo, il montante contributivo accreditato della moglie non può essere utilizzato dal marito.