In tal senso, in questa guida completa dedicata alla pensione precoci e alla Quota 41, approfondiremo maggiormente il tema di questa particolare tipologia di accesso alla pensione. In questo modo, andremo anche ad evidenziare non soltanto le condizioni particolari di accesso al trattamento previdenziale, ma anche le procedure da seguire al fine di presentare richiesta della pensione Quota 41 direttamente all’INPS.

Pensione precoci INPS con Quota 41: le caratteristiche

Quando si parla della pensione precoci, si fa riferimento essenzialmente ad una tipologia di prestazione economica di natura previdenziale che lo Stato italiano riconosce nei confronti di alcune particolari categorie di lavoratori, al fine di sostenerli e di fornire loro un aiuto più concreto per quanto riguarda l’accesso alla pensione.

A questo proposito, infatti, il percorso previdenziale della pensione precoci consentirebbe ad alcune categorie di lavoratori che attualmente stanno svolgendo una prestazione di lavoro presso un’azienda con sede in Italia, di poter sperare di andare in pensione prima del raggiungimento di tutti quei requisiti richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia.

In tal senso, attraverso la richiesta di accesso alla pensione precoci INPS mediante la Quota 41, sarà possibile ottenere il riconoscimento di 12 mesi di contribuzione effettiva che fa riferimento al periodo precedente rispetto al compimento del diciannovesimo anno di età dei lavoratori stessi che rientrano in alcune specifiche caratteristiche.

A chi spetta la pensione precoci? I beneficiari della Quota 41

Sono diverse le categorie di persone e di lavoratori che attualmente potrebbero sperare di vedersi accettata la domanda per poter accedere alla pensione precoci e quindi ottenere il riconoscimento dei benefici concessi con la formula previdenziale della Quota 41.

Nello specifico, è chiaro che oltre a rispondere a specifiche condizioni e requisiti particolari - di cui tratteremo nel prossimo paragrafo - i soggetti che presenteranno la richiesta all’Istituto INPS per poter beneficiare della pensione precoci e dunque della Quota 41, dovranno necessariamente appartenere ad alcune categorie.

Nello specifico, rientrano quei lavoratori cosiddetti precoci, ovvero coloro che si trovano attualmente in una situazione che potrebbe essere considerata oggettivamente disagiata, sia dal punto di vista economico e finanziario che anche da quello sociale.

Si intendono inclusi in questa categoria di soggetti, i cittadini che si trovano in stato di disoccupazione e che non percepiscono alcun tipo di ammortizzatore sociale. Allo stesso tempo, possono essere considerati lavoratori precoci anche quei soggetti che svolgono delle mansioni e delle attività correlate al proprio lavoro, particolarmente stancanti e gravose.

Infine, un’ulteriore tipologia di situazione che potrebbe determinare il riconoscimento ufficiale da parte dell’istituto INPS del soggetto come lavoratore precoce riguarda la presenza di una disabilità attribuita al soggetto stesso oppure ad un suo familiare di parentela stretta.

In tutti questi casi, un aspetto che accomuna tutti i lavoratori precoci che intendono ottenere l’accesso a questo tipo di trattamento previdenziale, riguarda gli anni di contribuzione, che entro la data del 31 dicembre 2026 dovranno risultare essere 41.

Quota 41: le condizioni e i requisiti di accesso alla pensione precoci

Abbiamo quindi chiarito quali sono le categorie di soggetti che potrebbero essere considerate a tutti gli effetti lavoratori precoci. Ora, invece, è il momento di approfondire un altro aspetto altrettanto importante, ovvero: quali sono i requisiti per poter accedere alla pensione precoci con Quota 41?

Rispondere a questo quesito presuppone dunque ancora una volta quello di prendere in considerazione le varie categorie di soggetti a cui spetta il titolo di lavoratori precoci.

Nello specifico, se il lavoratore stesso richiedente la pensione precoci è affetto da invalidità, questa dovrà essere riconosciuta per una percentuale che dovrà risultare pari oppure superiore al 74%. Mentre, se a presentare l’handicap è un familiare di primo o di secondo grado, questo non soltanto dovrà essere convivente con il pensionato stesso, ma dovrà rispondere anche ad altre condizioni che sono state ampiamente trattate dalla legge numero 104 del 1992.

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione quando si parla dei requisiti per ottenere l’erogazione della pensione precoci da parte dell’INPS attraverso la Quota 41 riguarda essenzialmente le tipologie di attività e di prestazioni che potrebbero essere intese come gravose.

In questa situazione, l’istituto INPS ha deciso di chiarire e non lasciare dubbi attraverso un’ampia lista di mansioni considerate troppo faticose, tanto da poter determinare il riconoscimento del lavoratore nella categoria di lavoratori precoci.

Pensione precoci: i passaggi da seguire per accedere alla Quota 41

Per poter beneficiare dei vantaggi previdenziali che l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale riconosce nei confronti dei lavoratori cosiddetti precoci, non basta rientrare in una delle categorie citate nei precedenti paragrafi, oppure essere in possesso dei requisiti contributivi.

Infatti, come accade per tantissime altre misure economiche, anche in questo caso, per poter ottenere l'accesso effettivo alla pensione precoci risulta essere necessario per ogni utente presentare correttamente la richiesta di accesso.

La domanda potrà essere compilata e trasmessa da parte del cittadino intenzionato ad ottenere la Quota 41 direttamente attraverso il canale telematico dell’INPS, oppure consultando enti di Patronato ed altri intermediari dell’istituto.

A questi strumenti, si aggiunge inoltre la possibilità di fare riferimento al servizio di assistenza telefonica fornito da parte dell’Istituto INPS, accessibile attraverso i seguenti numeri telefonici: 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.