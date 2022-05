Tra le varie forme di pensione attualmente messe a disposizione dei pensionati, vi è anche quella della pensione privilegiata INPS, un trattamento previdenziale che potrà essere concesso esclusivamente in alcuni casi specifici. Vediamo, quindi, come funziona la pensione privilegiata INPS e chi potrà fare richiesta degli aumento dell’importo.

Tra i vari temi maggiormente dibattuti nel corso degli ultimi anni vi è sicuramente quello relativo all’argomento della pensione INPS. Tuttavia, nonostante questa tematica sia stata spesso affrontata, in realtà sono ancora tantissimi i cittadini così come anche i pensionati che risultano essere pienamente consapevoli delle varie opzioni e forme previdenziali attualmente a loro disposizioni.

Tra queste, vi è sicuramente la pensione privilegiata, nota anche sotto il nome di pensione di privilegio. Si tratta, in tal senso, di una prestazioni di tipo pensionistico che viene essenzialmente erogata in seguito al verificarsi di alcuni episodi e condizioni particolari.

A questo proposito, quindi, per capire se si è in possesso a tutti gli effetti dei requisiti previsti dall’attuale ordinamento del sistema pensioni italiano, è opportuno chiarire alcuni punti proprio in merito alla pensione di privilegio INPS.

Dunque, proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire più nel dettaglio le caratteristiche effettivo e gli aspetti peculiari che contraddistinguono una pensione privilegiata INPS. In tal senso, nei prossimi paragrafi, si andrà anche a porre particolare attenzione alle categorie principi di beneficiari che potranno godere dei vantaggi concessi attraverso il riconoscimento e l’erogazione della pensione di privilegio INPS.

Pensione privilegiata INPS: le novità e le caratteristiche principali

Dunque, prima di addentrarci nei dettagli e nelle specifiche che fanno riferimento alle condizioni essenziali per l’accesso alla pensione privilegiata INPS, è necessario innanzitutto riprendere gli aspetti peculiari legati a questa tipologia di pensione.

A questo proposito, lo stesso Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha definito all’interno dell’apposita sezione del portale telematico INPS, tale pensione di privilegio come una prestazione di tipo pensionistico che potrà essere erogata e riconosciuta nei confronti di specifiche categorie di soggetti.

In questo contesto, dunque, si tratta di un trattamento previdenziale erogato nei casi in cui si vanno a verificare delle condizioni di lesioni oppure di infermità nei confronti di un singolo soggetto, che potrebbero essere emerse durante il servizio del proprio lavoro.

Occorre inoltre sottolineare che, nel corso dell’anno 2011, sono state apportate numerose modifiche alle condizioni particolari che contraddistinguono la pensione di privilegio INPS, andando di fatto a rivoluzionare, almeno in parte, il riconoscimento delle categorie di soggetti beneficiari di questa tipologia di trattamento pensionistico.

Chi può accedere alla pensione privilegiata INPS? I destinatari

Come anticipato nel precedente paragrafo, la riforma cosiddetta Monti-Fornero, portata avanti attraverso il decreto-legge del 6 dicembre dell’anno 2011, numero 201, è andata ad abrogare gli istituti di accertamento che si occupavano della gestione del riconoscimento dell’infermità da causa di servizio.

Ora è il momento, quindi, di andare a fornire alcune indicazioni più dettagliate per quanto riguarda le categorie di soggetti a cui potrà spettare a tutti gli effetti la pensione privilegiata INPS anche nel corso dell’anno 2022.

Dunque, per quanto riguarda l’accesso alla pensione privilegiata INPS, è stato chiarito che per poter ottenere l’erogazione e fruire quindi del diritto alla pensione privilegiata INPS, è necessario che il soggetto richiedenti risulti fare a tutti gli effetti un lavoro che rientra nelle seguenti tipologie di personale:

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico;

Arma dei Carabinieri;

Forze armate, tra cui rientrano anche la marina, l’esercito e l’aeronautica;

Forze di polizia a ordinamento civile ma anche militare.

Per quanto riguarda quest’ultima categoria, occorre anche precisare che si intendono inclusi non soltanto i soggetti che rientrano nel personale della Polizia di Stato ma anche del Corpo forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria ed infine anche della Guardia di Finanza.

Tutti i requisiti di accesso alla pensione privilegiata INPS

Al fine di poter beneficiare a tutti gli effetti del diritto alla pensione privilegiata INPS, occorre anche effettivamente dimostrare di essere in possesso di una serie di requisiti e di condizioni particolari.

A questo proposito, vengono dunque messi in atto due tipi di accertamento: da un lato l’accertamento di tipo clinico, che viene gestito da parte della Commissione Medica Ospedaliera. Dall’altro lato, invece, vi è l’accertamento che fa riferimento al nesso di causalità relativo alla competenza del comitato di verifica per quanto concerne la conferma delle cause di servizio.

Tali accertamenti, dunque, sono volti a far emergere alcuni punti di rilevanza essenziale al fine di poter ottenere l’erogazione della pensione privilegiata INPS. Si tratta, dunque, del giudizio diagnostico ma anche del giudizio legato all’idoneità al servizio, il numero di annualità per tali patologie e le cause di tali inabilità.

Inoltre, sono state anche precisate alcune condizioni che potrebbero di fatto determinare un’attribuzione della pensione di privilegio INPS nei confronti dei lavoratori, che riguardano alcuni casi specifici.

Un primo caso è quello essenzialmente legato al cumulo di più infermità che risultano essere categorizzante in una stessa tipologia di problematica; una seconda situazione, invece, è quella dell’aggravamento delle infermità.

Gli importi della pensione privilegiata: quanto spetta al pensionato?

Tra i vari punti più importanti quando si parla di pensione privilegiata INPS, un ruolo essenziale al fine dell’attribuzione del beneficio riguarda quello relativo all’importo che potrà essere erogato nei confronti del pensionato.

A questo proposito, è l’articolo 67, al comma 2, del Testo Unico numero 1092 dell’anno 1973 che è andato a definire un importo pari al 100 per cento del beneficio, nei casi in cui l’infermità risulta essere stata accertata alla prima categoria.

Tuttavia, sulla base della categoria di infermità che sarà accertata ad ogni soggetto richiedenti da parte dell’apposita Commissione Medica Ospedaliera, saranno erogate differenti somme di denaro, che corrisponderanno a partire dal 90% fino ad un minimo pari al 30 per cento nei confronti di chi rientra nell’ottava categoria.

Sono stati, inoltre, fornite anche differenti informazioni per quanto riguarda il calcolo degli importi per la pensione privilegiata INPS, i quali sono influenzata anche dalla categoria di lavoro a cui si appartiene oltre che dal tipo di infermità accertata.

Per questo motivo, si consiglia di consultare direttamente la sezione INPS ufficiale dedicata proprio alla pensione di privilegio, con l’obiettivo di comprendere a tutti gli effetti quali sono gli importi che potranno essere erogati nei loro confronti.

Come richiedere la pensione privilegiata e quali sono le scadenze INPS

Un ultimo punto da precisare in merito alla pensione privilegiata INPS riguarda essenzialmente quello di come presentare la richiesta per accedere a tale prestazione pensionistica.

A questo proposito, la domanda potrà essere presentata correttamente direttamente all’Istituto facendo riferimento ai tre consueti canali previsti anche per gli altri benefici e trattamenti.

Si tratta, dunque, del servizio telematico disponibile sul sito ufficiale www.inps.it, ma anche del servizio di contact center oltre che quello degli enti di patronato e degli intermediari dell’Istituto.

In ogni caso, al fine di approfondire anche le tempistiche che sono state previste per poter accedere alla pensione di privilegio INPS, si suggerisce di consultare la sezione dedicata ai tempi di lavorazione del provvedimento.