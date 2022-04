Cambiano le regole e le quote che spettano ai figli: quelli nati fuori dal matrimonio hanno diritto ad una quota più alta della pensione di reversibilità. Rispetto a quanto prevede la normativa attuale, questi soggetti hanno diritto a ricevere di più: i figli nati fuori dal matrimonio dovranno essere equiparati a quelli dei figli orfani, ai quali spetta il 70% del trattamento. A prendere questa importante decisione è stata la Corte Costituzionale, che ha depositato le proprie considerazioni ed il proprio punto di vista all'interno della sentenza n. 100 depositata il 19 aprile 2022.

La Corte Costituzionale ha provveduto, inoltre, a segnalare al legislatore la necessità di un intervento tempestivo e rapido per provvedere a definire con esattezza la quota, che dovrà spettare ai figli nati fuori dal matrimonio relativamente alla pensione di reversibilità.

Pensione di reversibilità: cosa spetta ai figli

I giudici della Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 100 depositata il 29 aprile 2022, hanno preso una decisione molto importante: ai figli minorenni, nati fuori dal matrimonio, spetta una quota della pensione di reversibilità più alta rispetto a quella che prevede attualmente la normativa. Proprio su questo argomento viene richiesto al legislatore di intervenire per rideterminare le quote che spettano agli aventi diritto.

Secondo la Corte costituzionale risulterebbe inammissibile che, ad un figlio che sia nato al di fuori del matrimonio, spetti un trattamento diverso rispetto ad un fratello o ad una sorella nati all'interno del matrimonio. Ricordiamo che, attualmente, la normativa prevede che la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite ed al figlio minorenne in misura diversa:

coniuge: 60%;

figlio: 20%.

Secondo i giudici della Corte costituzionale,nel caso in cui ci sia un figlio nato al di fuori del matrimonio, lo stesso non può concorrere ai benefici della pensione di reversibilità insieme al coniuge, che non risulti essere il suo genitore. Questo è uno dei casi per i quali il minore non ha la possibilità di concorrere, nemmeno indirettamente, con la quota che per legge spetta al coniuge superstite. Nella sentenza si legge:

Per altro verso, se il figlio superstite è invece nato fuori dal matrimonio, egli può contare solo sulla quota del 20 per cento a lui direttamente attribuita. È evidente che, nei casi come quello in esame, e a differenza del caso sotteso alla pronunzia di questa Corte del 2009, vi è bensì un altro avente diritto alla quota di reversibilità – l’ex coniuge superstite –, ma costui non è genitore di quel figlio: la mancanza del rapporto di filiazione fa, quindi, presumere che quest’ultimo non potrà beneficiare, neppure indirettamente, di tale quota. La condizione del figlio nato fuori dal matrimonio, dunque, ai fini che qui interessano, è comparabile a quella del figlio orfano di entrambi i genitori. Come nel caso deciso nel 2009, dunque, anche nella presente fattispecie c’è una diseguaglianza sostanziale che è necessario riequilibrare.

La Corte costituzionale ritiene che ai figli nati fuori dal matrimonio spetti una quota del 70% della pensione di reversibilità: la morte del genitore deve, infatti, essere equiparata a quello del figlio orfano di entrambi i genitori. A cui, appunto, è garantita una quota del 70%.

Pensione di reversibilità: verso la rideterminazione delle quote

Quello che si riesce ad estrapolare da questa sentenza è l'inadeguatezza del sistema, che attualmente regolamenta la pensione di reversibilità. La Corte costituzionale, comunque, per il momento ha evitato di esprimere una diretta ed autonoma rideterminazione delle quote che spetterebbero ai soggetti interessati. Questo, sostanzialmente, è un intervento che dovrebbe essere gestito direttamente dal legislatore, che dovrà provvedere a trovare le soluzioni più opportune per sanare il problema.

Nella sentenza si sottolinea che

Nella fattispecie in esame non è anzitutto ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata, palesandosi, piuttosto, una pluralità di criteri risolutivi che, in astratto, si possono tutti prospettare come praticabili. La scelta tra di essi, ovvero – in ipotesi – la scelta di un criterio ancora diverso, non può che spettare al legislatore, il quale, del resto, non ha mancato di cimentarsi, in passato, con le più varie soluzioni, afferenti al medesimo istituto della reversibilità ovvero ad istituti analoghi o finanche diversi: e si tratta di soluzioni che sono state messe in campo anche per far fronte ad istanze sovrapponibili, in misura più o meno ampia, a quella che ha mosso l’odierna questione di legittimità costituzionale.

Se è vero che la Corte costituzionale non potrà provvedere a rideterminare le quote di competenza e di spettanza relative alla pensione di reversibilità; è altresì vero che dovrà essere il legislatore ad individuare i mezzi più adatti ed idonei per individuare la risoluzione migliore del problema.

Pensione di reversibilità: é necessario un intervento tempestivo

La Corte costituzionale, comunque, ha segnalato che al momento è necessario un intervento tempestivo, che dovrà servire a colmare questa pesante lacuna, che sta compromettendo i valori costituzionali e su cui si poggia la pensione di reversibilità. Fin quando la normativa non verrà corretta, si impedirà il punto riconoscimento del diritto di solidarietà familiare.