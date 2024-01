Pensione di reversibilità, rimborso finalmente al via: ecco quando arriva e per chi

Grazie ad una sentenza che la Corte Costituzionale ha emesso ormai da più di un anno, avverrà a breve il rimborso della pensione di reversibilità. Ma quando arriva esattamente, e per chi?

I titolari di questa tipologia di aiuto economico hanno infatti dovuto fare i conti, in passato, con dei tagli al trattamento. Tagli che la Corte Costituzionale ha reputato come ingiusti verso i titolari di pensione di reversibilità, tanto da disporre il rimborso. In questa guida scopriremo insieme quando arriverà tale rimborso da parte dell’INPS.

Chiariremo, inoltre, a chi spetta la restituzione del denaro: non tutti i titolari di pensione di reversibilità hanno infatti diritto al rimborso in questione.

Pensione di reversibilità: quando arriva il rimborso?

Secondo una sentenza datata giugno 2022 ad opera della Corte Costituzionale, la pensione di reversibilità non può subire tagli in presenza di redditi propri.

Sebbene, in precedenza, l’INPS abbia ridotto gli assegni mensili per coloro che dichiaravano regolarmente redditi proprio, infatti, ad oggi grazie a tale sentenza tale taglio non è più possibile.

E c’è di più: chi ha ricevuto dei tagli al trattamento per la presenza di redditi propri, stando alla decisione della Corte Costituzionale avrà diritto al rimborso. Ma quando arriva, esattamente, il rimborso sulla pensione di reversibilità?

Gli aventi diritto hanno dovuto attendere, in quanto il conguaglio dovuto verrà riferito agli anni che vanno dal 2019 al 2023.

E sarà dunque il 2024 l’anno durante il quale l’INPS si metterà in pari, concedendo il rimborso a coloro che ne hanno diritto.

A chi spetta il rimborso sulla pensione di reversibilità

Ora che sappiamo che entro l’anno corrente gli aventi diritto riceveranno il rimborso, cerchiamo di capire chi sono i titolari di pensione di reversibilità ai quali spetta.

La già citata sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali i tagli alla pensione di reversibilità per tutti coloro che hanno dichiarato redditi propri.

Il meccanismo dei tagli era abbastanza semplice: l’importo veniva ridotto tenendo conto del reddito. In particolare, hanno dovuto fare i conti con un assegno più basso tutti coloro che, non facendo parte di famiglie con minori o disabili, hanno dichiarato negli anni 2019 – 2023 reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo.

E, dato che l’importo del trattamento minimo viene aggiornato ogni anno, anche i redditi che hanno fatto scattare la decurtazione hanno subito, negli anni, degli aggiornamenti.

Siamo infatti passati da un reddito di 20.007,39 euro (o superiore) del 2019 fino al limite di reddito personale del 2023, pari a 21.985,86 euro (o superiore).

Il rimborso sulla pensione di reversibilità spetterà al coniuge superstite o a eventuali eredi nei casi in cui la decurtazione sia scattata per il superamento dei limiti annuali di reddito personale.

Le cifre del rimborso prevedono non solo il rimborso in sé, ma anche gli importi legati alla rivalutazione. Gli aventi diritto al rimborso, inoltre, potranno anche contare sul pagamento di tutti gli interessi.

Come richiedere il rimborso: nessuna procedura prevista per gli aventi diritto

Gli aventi diritto che attendono il rimborso sulla pensione di reversibilità si staranno sicuramente domandando come ottenerlo.

In realtà, non esiste alcuna procedura da eseguire per ottenere quanto spetta. Il rimborso sulla pensione di reversibilità, quando spettante, verrà infatti erogato dall’INPS in automatico. Non occorre dunque presentare alcuna domanda per poterlo ottenere.

L’Istituto erogherà cioè in automatico gli importi dovuti a coloro che risulteranno beneficiari in base ai limiti di reddito previsti per ciascun anno dal 2019 al 2023.

In ogni caso, soprattutto in presenza di situazioni pensionistiche abbastanza complesse, verificare i limiti reddituali e, in generale, la propria posizione, potrebbe comunque essere opportuno. Una regola che vale soprattutto se si ricevono trattamenti pensionistici da altri istituti.

