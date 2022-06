Davvero posso scegliere quando andare in pensione? No, non funziona così esistono regole, criteri e quote da rispettare prima di poter decidere se e come andare in pensione. Il sistema previdenziale italiano è sicuramente uno dei più complessi che permette di anticipare la pensione all’età di 62 anni, come spinge una vasta platea di lavoratori a raggiungere i 70 anni di età. Il quadro flessibile rischia di scivolare fino a cementare la pensione.

Per questo motivo, la nuova Riforma pensione dovrebbe contenere maggiori criteri di flessibilità, assicurando ai lavoratori la possibilità di scegliere se restare sul posto di lavoro accumulando contribuzione, oppure, collocarsi a riposo.

L’altro aspetto che incide sulle pensioni sono le forti penalizzazioni che ricadono sull’assegno previdenziale. Dopo una vita lavorativa piena di sacrifici, mancanze e rinvii ci si aspetta almeno un assegno dignitoso, purtroppo, la realtà è ben lontana dalle stime.

In questo quadro, appare particolarmente rilavante la necessita di garantire il prosieguo dell’attività lavorativa anche dopo la pensione anticipata Quota 100 o l’attuale Quota 102.

D’altra parte, non si può nascondere che dalla nuova Riforma pensioni ci si aspetta tanto, forse troppo. È possibile che le regole su una maggiore flessibilità vengano posticipate a tempi migliori.

Ancora, una volta, non vengono poste in rilievo le esigenze del lavoratore, negando, ritardando e complicando quelle poche scelte previdenziali.

Resta inammissibile pensare a un’uscita flessibile ancorata a un assegno pensione ridotto o condizionato dalla presenza di due quote rapportate all’età anagrafica.

Ricordiamo, che il Governo italiano dovrebbe decidere sui percorsi idonei per arginare i paletti legati alla Riforma Fornero. Il vero problema, è che viene ovattata la sostenibilità del sistema pensionistico.

Pensione e Opzioni: come funziona la flessibilità di uscita da 62 anni a 70 anni

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, appare chiaro che la pensione di vecchiaia è la prima misura a subire direttamente l’effetto degli interventi operati dall’Esecutivo.

Intanto, ad oggi, il trattamento di vecchiaia concede la pensione nelle tasche dei lavoratori che hanno maturato 20 anni di contribuzione. È, importante, comprendere che è possibile collocarsi a riposo solo a 67 anni. Laddove richiesto, il valore dell’assegno previdenziale deve rientrare nei canoni del trattamento minimo vitale.

In altre parole, nonostante, il lavoratore sia in possesso dei requisiti deve rispettare anche le condizioni legate all’assegno sociale.

Come sottolineato da investireoggi.it, l’avvio della Riforma pensioni dovrebbe assicurare quelle condizioni che permettono al lavoratore di decidere, se ritirarsi dal lavoro già a 62 anni o proseguire nella carriera lavorativa.

L’altro aspetto molto rilevante riguarda il numero minimo di versamenti o accrediti contributivi, che non dovrebbero superare complessivamente i 20 anni. Regole condizionate dalla presenza di non meno 1,5 volte il trattamento minimo vitale.

E, ancora, nel sistema previdenziale esistono altre possibilità per collocarsi in quiescenza. La prima contiene il requisito per accedere alla pensione anticipata ordinaria e, laddove, sussistono le condizioni è possibile optare per la pensione anticipata contributiva.

Per la prima opzione, sono sufficienti 2.175 settimane (41 anni e 10 mesi) di contribuzione per la pensione anticipata richiedibile dalle donne, aumentano a 2.227 settimane (42 anni e 10 mesi) per gli uomini.

Diversi vantaggi e condizioni sono incorporati nella pensione anticipata contributiva, tra cui:

per accedere al pensionamento occorre un’anzianità contributiva datata dal 1° gennaio 1996;

l’altro aspetto è legato all’età anagrafica minima di 64 anni ;

; è necessario che l’importo della pensione non scenda sotto i 2,8 volte il trattamento minimo.

I contributivi puri devono vantare un’anzianità contributiva non più bassa di 20 anni. In ogni caso, parliamo di condizioni che dovrebbe subire una netta rielaborazione per permettere a una vasta platea di lavoratori di accedere alle condizioni. Ad oggi, infatti la pensione anticipata contributiva resta circoscritta per pochi.

La Riforma pensione andrà a migliorare la misura Opzione donna e Quota 102, ecco i possibili correttivi

La misura per le donne resta vincolata alla scadenza del 31 dicembre 2021, per cui le lavoratrici che rientrano nei requisiti possono anticipare l’uscita dal lavoro con Opzione donna. Discorso simile per Quota 102, attiva fino al 31 dicembre 2022.

I requisiti e le condizioni di Quota 100 sono stati trasferiti nella misura Quota 102, unica modifica registrata riguarda l’età anagrafica che passa da 62 a 64 anni. In sintesi, possono collocarsi a riposo utilizzando la misura Quota 102 i lavoratori che hanno maturato 64 anni di età e possiedono un montante contributivo minimo di 38 anni.

Le lavoratrici possono collocarsi a riposo utilizzando la misura Opzione donna, se hanno raggiunto 58 o 59 anni (dipendenti o autonome) e possiedono un montante contributivo minimo di 35 anni. L’assegno pensione segue il calcolo contributivo.

Infine, gli interventi della Riforma pensioni su queste ultime misure dovrebbero garantire la cancellazione dei paletti legati ai redditi da lavoro, oltre ad assicurare la presenza del supplemento della pensione.