Oggi ormai sono davvero tantissimi i lavoratori e le lavoratrici che sognano di poter andare prima in pensione e di smettere di lavorare, anche se non hanno ancora compiuto l’età anagrafica necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia, ovvero i 67 anni. Ma si può davvero fare? Attualmente esistono cinque modi mediante il quale sarà possibile smettere di lavorare e richiedere subito l’accesso alla pensione, anche senza avere 67 anni.

Attualmente esistono cinque modi mediante il quale sarà possibile smettere di lavorare e richiedere subito l’accesso alla pensione, anche senza avere 67 anni. Tuttavia, ciascuna di queste modalità di erogazione della pensione è dedicata esclusivamente ad una categoria di cittadini e di lavoratori.

Va da se, dunque, che per poter ottenere l’accesso alla pensione a 67 anni sarà assolutamente necessario dimostrare di essere in possesso di una o più condizioni e requisiti, legate in alcuni casi all’età anagrafica e in altri all’anzianità contributiva.

In linea generale, è possibile evidenziare le seguenti cinque modalità generali riconosciute verso alcuni lavoratori e lavoratrici per andare prima in pensione: pensione senza contributi, pensione a 63 anni, pensione con 41 anni di contributi, pensione a 64 anni e pensione a 58 anni.

Proprio per questo motivo, in questo senso, all’interno dell’articolo, forniremo ulteriori indicazioni in merito ai 5 modi per poter andare subito in pensione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici italiane, anche senza che questi abbiano spento già le 67 candeline necessarie per ottenere l'erogazione della tradizionale pensione di vecchiaia.

Pensione a 63 anni: come averla subito senza raggiungere l’età pensionabile

Tra i vari modi per poter ricevere degli importi da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, anche senza aver raggiunto effettivamente tutti i requisiti per poter beneficiare della pensione di vecchiaia, vi è quella di smettere di lavorare a 63 anni.

Si tratta di una misura che viene definita e conosciuta a tutti come APE Sociale, che potrà essere erogata verso quei cittadini che appartengono a specificare categorie di soggetti, configurandosi come un vero e proprio anticipo pensionistico.

Tuttavia, per poter smettere di lavorare all’età di 63 anni attraverso la fruizione dell’APE Sociale, sarà necessario dimostrare di aver versato almeno 30 anni di contributivi e di appartenere ad una delle seguenti categorie: disoccupati da due anni, invalidi, caregiver e lavoratori addetti a mansioni gravose con 36 anni di contributi.

Pensione con 41 anni di contributi, senza aver raggiunto i 67 anni

Nei casi in cui i lavoratori e le lavoratrici abbiano versato durante la la loro vita professionale e lavorativa ben 41 anni di contributi, questi avranno diritto ad accedere immediatamente ad una modalità di pensione anticipata particolarmente favorevole per chi non vuole attendere il raggiungimento dei 67 anni.

Si tratta della Quota 41, accessibile nei confronti dei cosiddetti lavoratori precoci, ovvero chi ha già versato 12 mesi di contributi prima di aver compiuto l’età anagrafica dei 19 anni.

Allo stesso tempo, sarà riconosciuta la possibilità di beneficiare della pensione anche senza aver raggiunto l’età anagrafica di 67 anni, anche per i lavoratori che appartengono alla categoria dei fragili. Dunque, si intendono inclusi i cittadini con una invalidità di almeno il 74%, i cittadini caregiver e anche i disoccupati e i lavoratori che risultano essere addetti a mansioni usuranti.

In pensione a 58 anni o a 64 anni: come funziona e per chi

Ci sono altre tipologie di pensione anticipata che permetteranno ai lavoratori di ottenere l’accesso all’assegno previdenziale anche senza aver raggiunto tutte le condizioni per la pensione di vecchiaia, purché rientrino in alcune categorie essenziali.

In un primo caso, ovvero quello della pensione a 58 anni, si tratta della cosiddetta formula dell’Opzione Donna, dedicata esclusivamente alle lavoratrici. In tal senso, sarà possibile ottenere la pensione se si hanno maturati 35 anni di contributi, al raggiungimento dell’età di 58 anni se lavoratrice con contratto dipendente, e dell’età di 59 anni, se lavoratrice autonoma.

Un altro caso, invece, riguarda la possibilità di andare subito in pensione per chi ha 64 anni, qualora si rientrasse nel regime contributivo, avendo iniziato a versare i contributi per la pensione dopo la data del primo gennaio del 1996. Per accedere a questo tipo di pensione, quindi, basterà aver versato 20 anni di contributi e avere diritto ad una pensione di importo superiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale.

Infine, sarà possibile ottenere il pensionamento anche nei casi in cui si ha diritto alla cosiddetta Quota 102, con un'età anagrafica di 64 anni e 38 di contributi, purché la domanda venga presentata entro il 31 dicembre di quest’anno.

Come andare in pensione senza contributi: chi può accedere

Dunque, in tutti i casi prima riepilogati, si tratta di accessi alla pensione che potranno essere riconosciuti nei confronti di tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che desiderano poter smettere di lavorare anche senza aver raggiunto l'età anagrafica dei 67 anni.

Tuttavia, attualmente è possibile identificare anche alcuni gruppi di lavoratori che hanno effettivamente compiuto l’età per la pensione di vecchiaia, ma che non raggiungono i contributi necessari per poter richiedere il pensionamento.

A questo proposito, questa categoria di lavoratori potrà fare riferimento alla pensione senza contributivo, ovvero una pensione che si configura come un vero e proprio assegno sociale, mediante il quale i soggetti che si trovano in condizioni economiche di disagio potranno ottenere un beneficio assistenziale in loro sostegno.

Va specificato, dunque, che potranno fare richiesta per accedere a questa pensione senza contributi esclusivamente quelli che presenteranno documenti attestanti la sussistenza di tutti i requisiti particolari, come ad esempio il reddito individuale inferiore ai 6.085 euro.

In questo caso, gli importi della pensione sociale saranno rivalutati di anno in anno. Tuttavia, per l’anno 2022, l’ammontare mensile che sarà erogato nei confronti di questi cittadini sarà pari a 468,11 euro, per un totale di tredici mensilità.