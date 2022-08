Una delle problematiche di maggior rilievo quando pensiamo alla pensione è il pagamento delle tasse che, come sappiamo, in Italia è estremamente alto. Ma si può andare in pensione senza pagare le tasse? È possibile! Vieni anche tu a scoprire come fare per non pagare tasse in Italia e all'estero!

Questo grava notevolmente sui pensionati, specie in questo difficile periodo contrassegnato dall’inflazione. Come mai? Andiamo a capirlo subito insieme.

Dunque, devi sapere che l’inflazione è caratterizzata da un aumento generale del livello dei prezzi dovuto ad una perdita del potere d’acquisto della moneta.

Ebbene, tutto questo grava principalmente su coloro che percepiscono redditi fissi, in quanto con la stessa quantità di denaro potranno acquistare una quantità di beni e servizi inferiore.

Quindi, in un periodo di genere la pressione fiscale italiana diventa un problema ancora più rilevante per i pensionati, che si trovano a dover fronteggiare una profonda crisi economica.

Ma è possibile percepire la pensione senza dover pagare le tasse? Devi sapere che ci sono dei segreti per farlo, sia in Italia che all’estero che devi assolutamente conoscere.

Sei pronto a scoprire come pagare meno tasse sul tuo assegno pensionistico? Allora non perderti questo articolo!

Pensione senza pagare le tasse: ecco quanto deciso dal Decreto Sostegni Ter

Chissà quante volte hai pensato che le tasse da pagare sulla pensione fossero troppo alte. Impossibile negarlo, in Italia la tassazione è estremamente elevata ed, in periodi come quello attuale, grava non poco su chi percepisce un reddito fisso (come lo stipendio o, appunto, la pensione).

Vuoi sapere come aumenteranno le pensioni già ad agosto? Allora consulta l'articolo della collega Sharon Zaffino.

Proprio per questo sono molti i pensionati che decidono di andare a vivere all’estero, in Paesi dove il pagamento delle tasse è più calmierato, come il Portogallo o le isole Canarie.

Tuttavia, prima di scoprire dove si pagano meno tasse sulle pensioni all’estero, devi sapere che ci sono delle possibilità per la loro riduzione anche in Italia. Insomma, non sempre è indispensabile fare le valigie ed andare via per avere la possibilità di pagare meno tasse sulle pensioni.

Tutto è partito con la messa a punto del Decreto Sostegni Ter che aveva l’obiettivo (tra i tanti) di far tornare in Italia i pensionati che vivevano all’estero.

Infatti, non solo la fuga di cervelli nel mondo del lavoro, ma anche la “fuga di pensionati” è un problema rilevante per l’economia italiana.

Di conseguenza, il Governo ha deciso di varare una riforma che consentisse ai pensionati di tronare in Italia e di godere di condizioni migliori legate alla tassazione.

Infatti, in base a quanto stabilito dal Decreto Sostegni Ter è prevista una riduzione del 7% di IRPEF per coloro che decidono di tornare in Italia trasferendosi in una Regione del Sud.

Attenzione: non tutte le Regioni italiane sono ammesse, ovviamente.

Facciamo riferimento a Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Tuttavia, non tutti coloro che andranno a vivere in queste Regioni riceveranno lo sconto IRPEF del 7% previsto dal Decreto Sostegni Ter.

Infatti, per poterlo ottenere, devi andare a vivere in una città / paese colpito da un terremoto oppure che abbia meno di 20.000 abitanti.

Non devi solo avere la residenza in questi Comuni, devi viverci, pena l’esclusione dal beneficio.

Ma questa decisione del Decreto Sostegni Ter dura tutta la vita del pensionato? Anche in questo caso ci sono delle limitazioni.

Infatti, il beneficio ha una durata di 10 anni e per richiederlo devi dimostrare di non risiedere in Italia da almeno 5 anni.

Insomma, se abiti qui attualmente non avrai la possibilità di usufruire dello sconto previsto dal Decreto Sostegni Ter, ma se abiti all’estero e vuoi tornare in Italia, è una possibilità da considerare.

Trasferirsi all’estero in pensione per pagare meno tasse: ecco dove andare!

Abbiamo visto prima di tutto la possibilità offerta dall’Italia, ma non è l’unica soluzione.

Infatti, sono molti i pensionati che decidono di trascorrere gli anni della pensione all’estero.

Insomma, secondo le stime pubblicate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, le pensioni pagate per gli italiani all’estero sono di circa 350.000 euro, la maggior parte verso donne.

Sono molti i Paesi che hanno stabilito il divieto alla doppia tassazione, di conseguenza la pensione verrà tassata esclusivamente dal Paese dove il pensionato risiede all’estero.

Tra questi abbiamo la Francia, la Germania, il Portogallo (meta amatissima dai pensionati), le isole Canarie, il Venezuela, l’Asia, ma anche il Nord Africa.

Si tratta di Paesi dove la fiscalità è bassa ed, in generale, il costo della vita lo è anche. Di conseguenza, sono Paesi appetibili per i pensionati.