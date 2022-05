Tra i vari benefici che sono stati messi a disposizione e gestiti ogni giorno da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale nei confronti dei cittadini e soprattutto dei soggetti particolarmente bisognosi, vi è anche la Pensione sociale senza contributi 2022.

Si tratta di quella misura che attualmente viene definita assegno sociale 2022, il quale si configura come una prestazione di tipo economico, dal carattere assistenziale.

In questo contesto, quindi, si suggerisce la visione del seguente pensione sociale 2022, mediante il quale il canale Mondo Pensioni ha deciso di approfondire al meglio i nuovi importi e i vari requisiti e le condizioni relative ai soggetti che potranno avere l’accesso all’assegno della pensione sociale senza contributi 2022.

A questo proposito, quindi, occorre fare attenzione alle varie novità che sono state nel corso degli ultimi mesi approvate da parte della squadra dell’esecutivo guidata da Mario Draghi, in riferimento alla pensione sociale INPS.

In tal senso, nel corso dei prossimi paragrafi, si andrà ad approfondire nel dettaglio ed offirre una panoramica generale di tutte le caratteristiche oltre che le peculiarità che contraddistinguono la cosiddetta pensione sociale anche nota a tutti sotto il nome di assegno sociale INPS 2022.

Come funziona la pensione sociale senza contributi nel 2022? Le novità INPS

Quando si parla della pensione sociale INPS senza contributi in realtà non si fa altro che fare riferimento a quello che oggi è noto sotto il nome di “assegno sociale”. Si tratta, in questo senso, di una misura economica che è stata formulata ed entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della famosa Riforma Dini avvenuta con la legge numero 335 in data 8 agosto 1995.

La pensione sociale senza contributi, dunque, ha assunto il nome di assegno sociale, configurandosi di fatto come un beneficio economico dal carattere fortemente assistenziale.

Infatti, a questo proposito, la pensione sociale senza contributi 2022 viene riconosciuta ed erogata nei confronti di quelle categorie di persone che purtroppo si trovano al momento in una condizione economica di grave disagio, che viene riconosciuta attraverso specifici requisiti..

In effetti, secondo alcuni dati e rilevazioni fornite recentemente da parte dell’Istituto INPS sembrerebbe proprio che durante gli anni 2020 e 2021, è emerso un aumento esponenziale delle richieste da parte dei cittadini per poter ricevere gli assegni della pensione sociale INPS, tanto da raggiungere una percentuale pari al 6 per cento della popolazione.

Chi prende la pensione sociale INPS nel 2022? I beneficiari

Dunque, abbiamo visto come funziona la pensione sociale senza contributi e quali sono le peculiarità principali di questa misura economica. Ora è arrivato il momento di capire effettivamente chi prende la pensione sociale INPS nel 2022.

A questo proposito, quindi, la pensione sociale potrà essere effettivamente richiesta da parte esclusivamente di quei cittadini che hanno raggiunto l’età anagrafica di 67 anni. In questo senso, i soggetti beneficiari della pensione sociale INPS nel 2022, non dovranno aver cumulato alcun tipo di requisito di tipo contributivo, in quanto le condizioni di accesso si riferiscono piuttosto ai limiti reddituali.

Dunque, in questo senso, nonostante il beneficio spetterebbe in maniera indifferente nei confronti dei cittadini sia che essi risultino essere coniugati che non, è possibile evidenziare requisiti differenti sulla base di questa distinzione. Infatti, per quanto riguarda i cittadini in stato di disoccupazione che non hanno un coniuge, il reddito personale dovrà risultare essere pari a 0.

Mentre, i soggetti intenzionati a presentare la domanda per ottenere la pensione sociale nel 2022 e che risultano avere un coniuge, in questo caso il limite reddituale della famiglia dovrà risultare inferiore all’importo di 6.085,30 euro.

Tuttavia, al fine di andare ulteriormente incontro alle necessità della popolazione e di quelle persone che risultano avere particolare bisogno di un aiuto economico, è stata predisposta anche una misura in forma ridotta.

Gli importi della pensione sociale senza contributi nel 2022

Secondo quanto sottolineato anche all’interno dell’articolo di Informazione Fiscale, è possibile evidenziare anche come aumentare la pensione sociale senza contributi nel 2022. In questo senso, infatti, gli importi dell’assegno cambiano soprattutto sulla base dell’ammontare reddituale effettivo del richiedente oppure dell’intero nucleo familiare.

A questo proposito, dunque, gli importi relativi alla pensione sociale INPS senza contributi in forma intera, risultano essere fissati per l’anno 2022 ad un valore di 468 euro. Tale importo viene erogato da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale in maniera continuativa ogni mese, per tredici mensilità, proprio come indicato all’interno della circolare INPS numero 197 pubblicata il 23 dicembre 2021.

Come annunciato anche nel precedente paragrafo, al fine di andare incontro alle nuove esigenze della popolazione, e dunque per poter aiutare maggiormente anche quelle persone che appartengono alla fascia medio bassa di reddito, l’Istituto INPS potrà erogare effettivamente degli importi più bassi, nei casi in cui il reddito familiare risulta essere inferiore ai 12.170,60 euro.

Come aumentare la pensione sociale: gli importi maggiorati del 2022

Attualmente, si consiglia sempre di prendere in considerazione una serie di norme e di leggi ben specifiche. Attraverso i giusti riferimenti normativi, infatti, i pensionati in questionen avranno anche l’opportunità di ottenere degli aumenti degli importi legati alla pensione sociale senza contributi INPS.

Tra queste, sicuramente una delle norme a cui si fa riferimento sempre più spesso è quella legata all’articolo 70, comma 1, della legge numero 388 del 2000, che consente di ottenere una maggiorazione degli importi della pensione sociale per chi ha un reddito annuo minore di 6.145 euro.

Inoltre, la legge numero 448 del 2001 ha anche stabilito la possibilità di ottenere anche il cosiddetto incremento al milione. Si tratta di un aumento degli importi della pensione sociale INPS nel 2022.

In quesgo caso, le persone in questione potranno ricevere fino anche a 191 euro in più nell'assegno della pensione sociale INPS per ogni mese. Tuttavia, anche per quanto riguarda l'incremento al milione, questo potrà spettere in maniera completa soltanto per quei cittadini pensionati che risultano a tutti gli effetti non avere un coniuge e aver registrato un reddito di 0 euro.

Domanda pensione sociale 2022: come avere subito l'assegno!

Quando si parla di pensione sociale che potrà essere ottenuta anche senza contributi da parte dei cittadini, occorre prendere in considerazione una serie di aspetti fondamentali. Tra questi anche quelli legati a come fare domanda per accedere alla pensione sociale INPS nel 2022.

A questo proposito, i cittadini potranno provvedere alla presentazione della richiesta per poter accedere all’assegno della pensione sociale senza contributi nel 2022, seguendo tre modalità alternative. Da un lato, vi è la modalità telematica, che presuppone quindi la possibilità degli utenti di presentare la richiesta direttamente sul portale istituzionale disponibile al seguente link: www.inps.it

Dall’altro lato, vi sono i metodi del contact center, mediante il quale potrà essere avviata la pratica per accedere alla pensione sociale telefonando da rete fissa al numero 803 164, oppure da rete mobile al numero 06 164 164.

Infine, un’ultima modalità per poter presentare domanda per la pensione sociale INPS senza contributi è quella di fare riferimento direttamente ai servizi messi a disposizione dagli intermediari dell’Istituto INPS e dagli enti di patronato.