Pensione sotto i mille euro? Ecco i metodi previsti dall’ordinamento previdenziale per aumentare l’importo della pensione. Scappatoie a cui aggrapparsi per incrementare la pensione bassa, variabile in base alla tipologia di trattamento previdenziale.Non un unico strumento messo a disposizione dei pensionati a domanda, ma bensì tanti trattamenti, come ad esempio, supplemento pensione, trattamento minimo, pensione di cittadinanza, maggiorazione sociale e tanto altro ancora.

È, importante, comprendere che la corresponsione degli aumenti non avviene d’ufficio per tutte le prestazioni economiche previdenziale, se spettante. In alcuni casi, il pensionato deve far valere il diritto all’aumento richiedendolo specificatamente all’Istituto. In altre parole, per ottenere un trattamento economico previdenziale aggiuntivo alla pensione bisogna presentare un’apposita istanza.

I pensionati per migliorare le condizioni della propria pensione non devono accontentarsi. Cosa significa? Sappi, che se prendi una pensione bassa ci sono delle soluzioni per richiedere l’aumento del trattamento, tuttavia, è bene sapere, che non tutti i metodi sono valevoli per tutti.

Esistono, delle condizioni d'incompatibilità di cui tenere conto, ad esempio un trattamento economico previdenziale contributivo non prevedere la presenza dell’integrazione al minimo.

La richiesta dell’integrazione al trattamento minimo è un’operazione valida, se l’importo della pensione non supera i 500 euro. In questo caso attraverso l’integrazione si ottiene una pensione maggiorata fino al valore di 515,06 euro.

Oltre tutto va detto che, l’integrazione a questo trattamento richiede l’esibizione del modello RED, come dichiarazione indispensabile per la verifica dei redditi del percettore del trattamento previdenziale.

Pensione sotto i mille euro? Ecco come averla più alta dall’INPS sfruttando questa domanda

Uno degli strumenti più utilizzati per ottenere il rilascio di una pensione più alta dall’INPS, è sicuramente l’incremento della pensione attraverso il supplemento della stessa. Viene applicato laddove è presente un’anzianità contributiva nella gestione separata o nell’AGO.

In breve, si tratta della possibilità di richiedere una pensione aggiuntiva ricavata dal ricalcolo della contribuzione prodotta dopo la liquidazione dell’assegno previdenziale. Quindi, nei casi in cui è presente un’attività lavorativa dopo la pensione.

La pensione di cittadinanza può essere utilizzata per aumentare la pensione sotto i mille euro? La risposta che pochi si aspettano

Quotidianamente milioni di persone attingono al sussidio di Stato, ovvero al Reddito di cittadinanza e pensione. Uno strumento indispensabile anche per incrementare la pensione sotto i mille euro.

In sostanza, laddove si registra un pensionamento di circa 500 euro, è possibile richiedere l’integrazione con la pensione di cittadinanza fino a ottenere un incremento non più alto di 780 euro. Oltre tutto, parliamo di un ammortizzatore sociale esentasse.

La maggiorazione sociale utile per aumentare la pensione sotto i mille euro.

Sicuramente parliamo di uno strumento vecchiotto, ma utile e operativo a tutti gli effetti di legge. Si tratta della possibilità di procedere all’integrazione della pensione sotto i mille euro con uno strumento nato nel 1988.

La maggiorazione sociale viene rilasciata a favore degli over 60, se rientrano nelle condizioni reddituali disposti dall’attuale normativa.

La quattordicesima o prestazione aggiuntiva alla pensione sotto i mille euro

Esiste, anche la possibilità di ottenere il rilascio della quattordicesima o prestazione pensionistica aggiuntiva senza istanza, ma solo con la presenza dei requisiti idonei per il rilascio da parte dell’INPS.

Insieme alla maggiorazione, è possibile aumentare la propria pensione anche con la quattordicesima, che in realtà rappresenta una cifra aggiuntiva al normale importo pensionistico. Un valore che varia fino ad arrivare a 655 euro, in base al reddito percepito dal pensionato e alla contribuzione accreditata.

Ecco, perché, non tutti i pensionati ricevono una somma aggiuntiva fino a 655 euro.

C’è anche la possibilità per i pensionati di ricevere l’assegno unico universale, sempre se sussistono le condizioni dettate dalla normativa. In particolare, il requisito fondamentale per il rilascio di questa prestazione è la presenza di un familiare minori a carico.

Infatti, in questi casi è possibile ottenere un assegno INPS del valore fino a 175 euro su un reddito annuo del valore massimo di non oltre 15.000 euro. Tale valore tendenzialmente tende a diminuire di 25 euro per ogni figlio rapportato al maggior reddito ISEE.

Per ogni figlio over 21 vengono rilasciate le detrazioni IRPEF che oscillano da 85 euro fino a un minimo di 25 euro rapportate al valore reddituale annuo prodotto sulla base dell’indicatore ISEE.

In quest'ultima ipotesi, il pensionato per il rilascio dell'assegno unico universale INPS deve presentare un'apposita istanza minuta di tutta la documentazione reddituale.