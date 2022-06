Sogni anche tu una pensione senza tasse? Effettivamente, l’Istituto INPS al momento dell’erogazione dell’assegno previdenziale provvede anche a togliere dall’importo della pensione un importo differente, che va a costituire le tasse applicate sulla pensione. Ma ci sono delle soluzioni possibili per poter avere una pensione INPS senza tasse?

Riuscire a ricevere l’assegno della pensione completo, senza dover subire il taglio degli importi a causa dell’applicazione delle tasse sempre più in aumento, è sicuramente il sogno di tutti i pensionati. Di fatto, una pensione senza tasse permettere ad ogni cittadino che ha smesso di lavorare di poter beneficiare di un assegno previdenziale molto più elevate e, dunque, di avere una maggiore liquidità.

A questo proposito, va sottolineato che nonostante la pensione senza tasse possa sembrare per molti un sogno irraggiungibile, in realtà l’ordinamento italiano attuale riconosce già di fatto alcune situazioni e condizioni che potrebbero acconsentire a questa possibilità.

È chiaro, tuttavia, che, proprio come accade per il riconoscimento di contributi e di trattamenti economici nei confronti di determinate platee di cittadini, anche in questo caso per poter a tutti gli effetti ricevere una pensione senza tasse sarà necessario rispondere a determinate condizioni particolari.

Chi non paga le tasse all’INPS? I fortunati che ricevono pensione senza tasse

Dunque, mentre da un lato c’è una grande parte della platea di pensionati che dovranno ancora continuare a sognare ad occhi aperti la possibilità di accedere ad una pensione senza tasse. Dall’altro lato, ci sono invece diverse categorie di cittadini e di pensionati che potranno già da quest’anno accedere ad un assegno previdenziale in cui non vengono applicate le tasse da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Si tratta, a questo proposito, esclusivamente di una categoria di persone che hanno smesso di svolgere il proprio lavoro e che attualmente percepiscono un assegno della pensione che a tutti risulta essere accumunato dal medesimo aspetto relativo all’ammontare dell’importo.

Infatti, la possibilità di ricevere una pensione senza tasse viene effettivamente riconosciuta al momento esclusivamente nei confronti di quelle persone che ricevono ogni mese da parte dell’Istituto INPS un assegno previdenziale particolarmente basso.

A questo proposito, in questi casi particolari dunque il peso delle tasse sulla pensione viene definitivamente abbattuto attraverso una cosiddetta detrazione, sulla base delle condizioni previste dalla legge. Stiamo parlando, quindi, di quelle pensioni senza tasse, il cui ammontare complessivo mensile corrisposte ad un valore contenuto al di sotto della nota no tax area.

I requisiti per avere una pensione senza tasse dall’INPS nel 2022?

Abbiamo quindi chiarito all’interno del paragrafo precedente che, avere la possibilità di ricevere una pensione senza tasse può essere di fatto una realtà per alcune categorie di pensionati, ma occorre fare particolare attenzione alle condizioni e ai requisiti richiesti!

In tal senso, ogni anno, per capire se si è effettivamente in possesso dei requisiti necessari per accedere alla pensione senza tasse da parte dell’Istituto INPS, occorre comprendere e approfondire tutti gli aggiornamenti della tax area, che potrebbero derivare da una eventuale nuova riforma dal punto di vista fiscale.

Effettivamente, da questa prospettiva specifica, soltanto quei cittadini che ricevono una pensione molto bassa il cui importo continua ad essere ogni anno inferiore rispetto a quello della tax area, potranno effettivamente continuare a beneficiare di questa grande possibilità.

Per tutti gli altri, non pagare le tasse sulla pensione è una situazione del tutto impossibile se si intende continuare a vivere in Italia. Questo perché l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale svolge un ruolo di sostituto di imposta, andando di fatto a sottrarre direttamente gli importi delle tasse sul cedolino mensile previsto per ciascun pensionato.

Un’unica soluzione alternativa che potrebbero avere quei pensionati che proprio non vogliono pagare le tasse sulla loro pensione, potrebbe essere quella di prendere una decisione piuttosto radicale. Si tratta, quindi, di lasciare l’Italia e di decidere di trasferirsi presso un altro Paese, presso il quale le tasse sulla pensione risultano essere inferiori o addirittura assenti.

Pensione senza tasse: tutte le novità INPS da conoscere del 2022

Dunque, ricevere la pensione senza tasse si può, ma soltanto per alcune categorie specifiche di pensionati. Infatti, come già chiarito e sottolineato nei precedenti paragrafi, sarà necessario prestare particolare attenzione ad un valore particolare, ovvero quello della no tax area, il quale potrebbe subire da anno in anno una serie di cambiamenti e di rivalutazioni.

A questo proposito, è importante andare quindi ad approfondire anche quali sono tutte le novità dell’INPS e correlate anche alla riforma fiscale, al fine di evidenziare effettivamente quali sono anche nel 2022 le persone che potranno percepire la pensione senza tasse.

Per questo motivo, è necessario prendere come riferimento principale il testo contenuto all’intento della recente Manovra finanziaria, ovvero la Legge di Bilancio 2022.

In tal senso, il valore della no tax area corrisponde a quella soglia di reddito da cui effettivamente va a determinarsi l’IRPEF lorda, che risulterà pari allo zero, nel momento in cui saranno applicate le detrazioni di imposta.

Al fine di individuare la no tax area corretta per il 2022, è necessario innanzitutto andare a verificare il valore dell’IRPEF lorda sui redditi che vengono percepiti da parte del contribuente, prendendo come riferimento i vari scaglioni di imposta.

Quando si parla del redditi da pensione, l’articolo 13 del TUIR va a riconoscere una detrazione nei confronti di alcune categorie di pensionati, sulla base del reddito complessivo di riferimento.

Nel caso dell’anno attualmente in corso, per chi ha un reddito da pensione inferiore alla soglia di 8.500 euro, la detrazione prevista sarà pari a 1.955 euro.

Come recuperare tutte le tasse della pensione INPS?

Per tutti quei redditi da pensione che invece non rientrano nella cosiddetta no tax area, l’ordinamento italiano mette a disposizione loro la possibilità di recuperare in parte le tasse applicate sulla pensione, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, resta comunque ferma la condizione che le tasse sulla pensione vengono comunque di fatto pagate, ma parte di essere potrà essere recuperata attraverso una serie di detrazioni e di deduzioni.

Anche in questo caso, il valore effettivo delle detrazioni che potranno essere riconosciute nei confronti del pensionato al momento della dichiarazione dei redditi, varia sulla base degli scaglioni di riferimento.

Tasse più alte sulla pensione INPS: perché si fa la richiesta?

Ci sono, tuttavia, alcune categorie di pensionati che hanno la necessità di essere esclusi dalla percezione delle detrazioni e che quindi dovranno presentare un’apposita richiesta formale all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per poter avviare l’applicazione dello scaglione più alto per l’assegno previdenziale.

A questo proposito, al fine di seguire correttamente la procedura e rispettare le scadenze predefinite da parte dell’INPS sarà necessario prendere in considerazione quanto specificato all’interno del messaggio del 8 ottobre 2021, compilando l’apposita dichiarazione disponibile telematicamente all’interno del sito ufficiale, al link www.inps.it.