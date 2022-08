Sono in arrivo i pagamenti delle pensioni per quanto riguarda la mensilità di settembre, ma insieme all’assegno previdenziale arriva anche un duro colpo per tutte quelle persone che sono in attesa di ricevere gli importi della propria pensione. Infatti, sembra proprio che ci sarà una riduzione dell’assegno della pensione a settembre, e la causa sarebbe relativa alle trattenute sugli importi oltre che il mancato rispetto di alcune scadenze da parte dei pensionati.

Ebbene sì, dopo aver sentito parlare per lunghi mesi di aumento della pensione e di assegni previdenziali più alti, arriva purtroppo la notizia che nessun pensionato avrebbe voluto sentire: nel mese di settembre ci saranno tagli sul cedolino pensione e importi più bassi ai pensionati.

Infatti, sono in arrivo i pagamenti delle pensioni per quanto riguarda la mensilità di settembre, ma insieme all’assegno previdenziale arriva anche un duro colpo per tutte quelle persone che sono in attesa di ricevere gli importi della propria pensione.

A questo proposito, sembra proprio che ci sarà una riduzione dell’assegno della pensione a settembre, e la causa sarebbe relativa alle trattenute sugli importi oltre che il mancato rispetto di alcune scadenze da parte dei pensionati.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire delle ulteriori indicazioni in riferimento in particolare modo a quali saranno le categorie di cittadini che potrebbero rischiare maggiormente di subire questi nuovi tagli e riduzioni degli importi dell'assegno di pensione per il mese di settembre.

Allo stesso tempo, saranno anche evidenziate le principali motivazioni che spingeranno l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ad elaborare il cedolino relativo al pagamento della pensione di settembre con degli importi ridotti per alcune categorie di pensionati.

Gli importi ridotti per le pensioni INPS di settembre: la colpa è delle trattenute

Purtroppo è ormai certo il rischio a cui andranno incontro diverse categorie di pensionati italiani di vedere gli importi della propria pensione ridursi radicalmente, a causa di alcune trattenute INPS, legate a diversi aspetti particolari.

Nello specifico, si tratta innanzitutto del cosiddetto conguaglio IRPEF, ovvero quel meccanismo di ricalcolo delle imposte dovute da parte dei singoli pensionati, le quali saranno quindi messe a confronto rispetto alle imposte che invece sono state già pagate dagli stessi soggetti.

Si tratta, dunque, di un’imposta che dovrà essere pagata da parte di tutti i cittadini in egual misura, ovvero non soltanto dai cittadini che hanno un reddito di lavoro dipendente ma anche da quelli che producono un reddito da lavoro autonomo e dagli stessi pensionati.

Effettivamente, una volta che viene compilata e trasmessa correttamente la dichiarazione dei redditi, ormai tutti i pensionati dovranno essere consapevoli e mettere in conto anche che il risultato di tale dichiarazione non sempre potrebbe essere quello di un credito, ma anche di un debito.

Dunque, se da un lato per alcuni cittadini l’Istituto INPS provvederà a settembre ad erogare direttamente sulla pensione anche un rimborso legato agli importi IRPEF che sono stati pagati in eccesso, in altri casi, invece, l’assegno previdenziale potrebbe essere contraddistinto da una trattenuta.

In tal senso, è chiaro che l’importo della trattenuta che andrà ad essere applicata dall’INPS direttamente sull’assegno della pensione, avrà un importo pari esclusivamente al debito del cittadino nei confronti dei pagamenti IRPEF.

Trattenute sulla pensione anche per chi non invia il modello RED

Mentre nel caso degli addebiti e delle trattenute direttamente nell’assegno pensione di settembre si tratta di una situazione ormai comune a tutti i pensionati e non solo. Ci potrebbero essere delle brutte sorprese sulla pensione di settembre anche per altre categorie di pensionati.

In particolare, si tratta di quei cittadini che percepiscono effettivamente una rendita legata al reddito personale e che non hanno provveduto a rispettare una scadenza obbligatoria destinata proprio a questa categoria di soggetti.

Nello specifico, stiamo parlando della scadenza relativa all’invio del modello RED, e di quei cittadini che non hanno rispettato a tutti gli effetti il limite temporale che era stato fissato in precedenza per la trasmissione del documento del modello RED.

A questo proposito, per queste categorie di pensionati sarà applicata una trattenuta relativa all’assegno previdenziale che avrà un importo differente, sulla base della tipologia di pensione che si percepisce.

Se si tratta di una pensione legata al trattamento minimo, allora l’importo che sarà trattenuto dall’assegno è pari a 11 euro. Mentre, negli altri casi, la riduzione della pensione di settembre sarà calcolata sulla base della percentuale del 10% rispetto all’importo complessivo della pensione.

Le date dei pagamenti INPS della pensione di settembre

Dunque, come anticipato già da alcune settimane, a settembre la pensione sarà contraddistinta da una serie di tagli e di trattenute sugli assegni. Ma è arrivato il momento ora di scoprire quali sono le date in cui saranno erogati i pagamenti INPS per le pensioni di settembre.

Con la fine dello stato di emergenza, dovuto al Coronavirus i pensionati potranno accedere all’assegno previdenziale seguendo le stesse modalità previste in precedenza.

Dunque, coloro che ricevono gli accrediti direttamente in maniera automatica sul conto corrente bancario o postale dovrebbero attendere il primo giorno bancabile del mese, mentre per i pensionati che ritirano la pensione in contanti, il pagamento sarà effettuato a scaglioni, durante le date comprese tra il primo settembre ed il 7 settembre, in base all’ordine alfabetico.