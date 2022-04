Tutti coloro che svolgono lavori usuranti e sono prossimi alla pensione devono tenere a mente una data importante: il 1° maggio 2022.

Insomma, si tratta di una data alla quale non mancano moltissimi giorni e, di conseguenza, è necessario muoversi in tempo.

Ma per quale motivo parliamo della data del 1° maggio 2022? Beh, devi sapere che entro questa data coloro che svolgono lavori considerati usuranti (dopo vedremo al meglio la normativa a riguardo) devono presentare la domanda per accedere al pensionamento anticipato.

Ovviamente, per poter accedere a tale anticipo pensionistico sarà necessario essere in possesso dei requisiti che sono stati stabiliti dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per coloro che svolgono lavori pesanti.

Ma come funzionerà la presentazione della domanda? Ora andremo a vedere nel dettaglio l’iter esatto per tale presentazione. Intanto, è importante ricordare che per completare la domanda servirà la compilazione del Modulo AP45.

Pronti? Partiamo subito e scopriamo come coloro che svolgono lavori usuranti possono accedere anticipatamente alla pensione!

Lavori usuranti: quali garantiscono la pensione anticipata? Eccoli qui!

Tutti possono accedere alla pensione anticipata per lavoratori che svogliono mansioni usuranti? Beh, ora lo andiamo a scoprire immediatamente.

Devi sapere che tale possibilità è stata normata dal Decreto Legislativo numero 67 del 2011 e garantisce l’accesso anticipato alla pensione (per coloro che hanno i requisiti necessari) per quattro diverse categorie di lavoratori.

Insomma, non tutti i lavoratori italiani potranno accedere alla pensione anticipata dedicata a chi svolge lavori faticosi. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono queste quattro categorie di lavoratori che possono accedervi:

Prima di tutto abbiamo quei lavoratori che, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 1999 svolgono mansioni particolarmente usuranti.

Ma in questo caso a chi facciamo riferimento? Beh, possiamo pensare a coloro che lavorano in miniera, oppure coloro che lavorano con l’amianto o con temperature elevate.

Eppure, come abbiamo detto in precedenza, si tratta solo della prima categoria da prendere in considerazione.

Infatti, ne esistono altre tre che consentono l’accesso alla pensione anticipata.

La seconda categoria che permette di andare in pensione per coloro che svogliono lavori usuranti è quella dei lavoratori notturni.

Attenzione però: ci sono alcune norme stabilite dal Decreto Legislativo 67 del 2011 per poter rientrare in questa categoria ci sono delle norme da rispettare.

Infatti, si tratta di lavoratori che svolgono mansioni negli orari notturni per almeno sei ore per un minimo di 64 giorni all’anno.

Invece, nel secondo caso, basterà lavorare di notte almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un anno intero.

Ebbene, abbiamo visto la seconda categoria di lavori faticosi che consente l’accesso alla pensione anticipata.

Per quanto riguarda la terza, anch’essa normata dal Decreto Legislativo 67 del 2011, rientrano nell’obbligo i lavoratori addetti alla linea di catena.

Infine, possono ottenere il pensionamento anticipato anche gli autisti di veicoli con almeno 9 posti che siano adibiti al trasporto collettivo di persone.

Insomma, non si tratta di pochi lavori, ma comunque bisogna tenere a mente le possibilità offerte dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per poter procedere con la domanda per l’accesso alla pensione anticipata.

Lavori usuranti ed età pensionabile: ecco come accedere alla pensione anticipata!

Ora che abbiamo compreso quali sono i lavori usuranti che danno accesso al pensionamento anticipato, proseguiamo con il beneficio che sarà possibile ottenere.

Molto chiaramente parliamo di un anticipo sull’accesso alla pensione. Ma di quanto?

Andiamo a scoprirlo subito!

Ebbene, ovviamente devi sapere che si tratta di un accesso alla pensione più conveniente rispetto a quello che è stato fissato dalla Legge Fornero e consente di andare in pensione con 35 anni di contributi e almeno 61 anni e 7 mesi di età.

Come avrai capito, la domanda può essere inviata entro e non oltre la data del 1° maggio 2022 per l’accesso alla pensione.

Attenzione però: ci sono delle differenze quando si parla di lavoratori notturni.

Infatti, se il lavoro in questione viene svolto per meno di 78 ore all’anno, il lavoratore potrà accedere alla pensione due anni dopo.

Ebbene, devi sapere che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per mezzo del messaggio del 19 marzo 2021, n. 1169 ha chiarito i requisiti e le istruzioni per poter inviare tale domanda.

Insomma, da ricordare che coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere alla pensione anticipata nel 2023 dovranno presentare la domanda entro il 1° maggio.

Attenzione: anche i dipendenti del settore privato potranno avanzare la domanda all’INPS.

Pensione anticipata e lavori usuranti: occhio alla scadenza del 1° maggio!

Quindi, abbiamo compreso quali saranno i requisiti necessari per accedere alla pensione anticipata per coloro che svolgono lavori usuranti e quali sono questi lavori.

Ora procediamo nel dettaglio a comprendere tutto ciò che ci serve per presentare la domanda.

Attenzione: mancano pochissimi giorni alla scadenza, di conseguenza, ti consigliamo di muoverti in fretta!

Dunque, come abbiamo affermato e letto sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, possono inviare la domanda tutti coloro che hanno maturato i requisiti richiesti e possono quindi accedere alla pensione anticipata nel 2023.

Ovviamente, la domanda che verrà inviata all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrà anche contenere tutti i documenti che verranno richiesti in fase di compilazione.

Ma, nel dettaglio, quali sono i requisiti che continuiamo a dire che devono essere raggiunti per poter accedere alla pensione anticipata?

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, si tratta del versamento di almeno 35 anni di contributi e un’età minima di 61 anni e 7 mesi.

Pensione per lavori usuranti anticipata: come presentare la domanda

Ma come funziona la presentazione della domanda per l’accesso alla pensione? Come abbiamo affermato più volte, dovrai essere in possesso dei requisiti richiesti per poter procedere. Infatti, in caso contrario la tua domanda verrà respinta.

Dunque, per ottenere il beneficio entro il 2023 dovrai presentare (entro e non oltre la data del 1° maggio 2022) il Modulo AP45.

Oltre a tale modello dovrai aggiungere anche la documentazione che viene richiesta nella tabella A del decreto apposito redatto dal Ministero del Lavoro.

Attenzione: devi sapere che la documentazione da inviare varia in base all’attività che viene svolta.

Quindi, ti consigliamo di leggere la tabella in questione prima di procedere con l’invio della domanda.

Dopo la domanda: come funziona la pensione anticipata per lavori usuranti?

Come si suol dire, l’accettazione della domanda da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è solo la prima parte dell’iter da compiere per accedere alla pensione anticipata.

In che senso? Beh, andiamo a scoprirlo subito.

Ebbene, come abbiamo sottolineato più volte, la domanda in questione dovrà essere inviata entro e non oltre il 1° maggio 2022, al fine di non perdere il diritto di accedere alla pensione anticipata.

Tuttavia, c’è altro da sapere.

Infatti, per coloro che inviano la domanda entro il 1° maggio 2022 e la perfezionano tra il 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale accoglierà la domanda con riserva.

Questo vuol dire che dovrai perfezionare, entro il 31 dicembre 2023, i requisiti necessari per accedere alla pensione anticipata.