La decisione del Governo Draghi sulle pensioni è sempre più attesa, ma la Guerra e il Covid-19 la stanno rimandando giorno dopo giorno. Eppure, non sembrano esserci belle notizie. Infatti, la decisione finale sulle pensioni slitta al 2023! Come mai? Quali sono le previsioni? Vieni a scoprire le ultime qui!

È sempre più attesa la riforma del Governo Draghi sulle pensioni.

Tuttavia, come ben sappiamo, la situazione relativa alla Guerra tra Russia e Ucraina (ed il Covid-19 in precedenza) hanno spostato le priorità dell’agenda di Governo, lasciando il tema delle pensioni in secondo piano.

Insomma, come sappiamo il tavolo di discussione tra il Governo ed i sindacati sulle pensioni è stato interrotto nel mese di febbraio in maniera brusca a causa della Guerra.

Ebbene, c’è un’importante novità da conoscere: si tratta della redazione del Def, ossia il Documento di programmazione economica finanziaria.

Ma quali sono state le novità introdotte da tale documento? Beh, dobbiamo dirlo: non parliamo di belle notizie.

Tutto sembra essere slittato al prossimo anno! Di conseguenza, tutti coloro che sono prossimi alla pensione dovranno attendere ancora un po’ di tempo per scoprire quali saranno le loro sorti.

Ma quali sono le ultime novità sulle pensioni? Non scopriremo niente prima del 2023? Andiamo ad indagare la questione al fine di delineare un quadro chiaro della situazione!

Pensioni: la decisione per il 2023! In quale situazione siamo attualmente?

Prima di tutto dobbiamo partire da una panoramica sulla situazione attuale.

Come abbiamo affermato anche in precedenza, delle novità sulle pensioni sarebbero già dovute arrivare. Tuttavia, la situazione legata alla pandemia e poi all’improvvisa Guerra hanno sicuramente cambiato le priorità del Governo Draghi.

Eppure, tutto ciò sta diventando un vero e proprio incubo per i lavoratori che sono prossimi ad accedere alla pensione.

È proprio vero che non sappiamo come si andrà in pensione nel 2023? Oltre a questo si aggiunge quello che per molti lavoratori è un vero e proprio incubo, ossia la Legge Fornero.

Ma cosa sta accadendo attualmente? Come abbiamo sottolineato, il Governo Draghi sembra un po’ aver messo da parte la questione relativa alle novità sulle pensioni per il 2023.

Insomma, possiamo dire che le forze del Governo Draghi sono attualmente concentrate su un’altra situazione. E non possiamo dargli torto!

Infatti, si sta cercando di ridurre al minimo gli effetti economici del conflitto che, come sappiamo, potrebbero avere dirette (e gravi) conseguenze sull’economia italiana.

A che punto siamo con le novità sulle pensioni per il 2023?

È questa la domanda che sorge spontanea nella mente di moltissimi lavoratori che si avvicinano alle soglie previste per andare in pensione: a che punto siamo?

Andiamo a chiarirlo subito, in modo da delineare chiaramente la situazione.

Eppure, come sappiamo, è stato da poco approvato il DEF, ossia il Documento di programmazione economica finanziaria.

È possibile che non ci sia nessun chiaro riferimento alle novità sulle pensioni per il prossimo anno? Ebbene, la risposta è sì. Il DEF sembra avere del tutto ignorato la riforma delle pensioni che tutti stanno aspettando.

Eppure, si potrebbe inizialmente pensare di prendere alcune decisioni per far star “tranquilli” coloro che si avvicinano alla pensione.

Alcuni esempi? Beh, si potrebbe davvero decidere se rendere o meno strutturale Opzione Donna, possibilità da cui ormai si parla da tempo, oppure scegliere se mantenere ancora per un po’ Quota 102, la misura attualmente in vigore per il pensionamento anticipato che ha sostituito la vecchia Quota 100.

Ma cos’è stato messo per iscritto nel DEF? Davvero non si parla minimamente delle pensioni? Andiamo a scoprirlo nel prossimo paragrafo.

Pensioni che slittano al 2023: cosa dice la premessa del DEF?

Ormai l’abbiamo capito, nel Documento di programmazione economica finanziaria non si parla di pensioni e delle novità che caratterizzeranno il prossimo anno.

Ma è davvero così? Ebbene, devi sapere che un nodo sulle pensioni possiamo trovarlo nella premessa del documento stesso. Infatti, il Ministro Franco ha fatto un breve cenno al sistema pensionistico, affermando qualcosa di molto importante.

Infatti, il Ministro ha parlato di rafforzamento del sistema contributivo, di nuove possibilità per il futuro dei giovani (correlate, ovviamente, alla pensione, che spesso io giovani pensano che non percepiranno mai) ed, infine, ha fatto anche riferimento ad una maggiore flessibilità per l’uscita dal mondo del lavoro.

Tuttavia, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, si tratta di piccole menzioni nella premessa del Documento di programmazione economica finanziaria, che poi non sono state approfondite a dovere.

Ma quali sono le preoccupazioni dei lavoratori vicini alla pensione?

Se ben ci ricordiamo, anche nel 2020 si sarebbe dovuti arrivare ad una riforma delle pensioni. Tuttavia, la situazione pandemica legata al Covid-19 ha reso a tratti impossibile la determinazione di nuove regole.

Di conseguenza, l’ex Governo Conte ha optato per una proroga di Quota 100. Ma adesso questo non è più possibile? Beh, se la situazione dovesse rimanere quella attuale, una delle possibilità sarebbe il ritorno alla Legge Fornero, un’opzione che non piace ai lavoratori italiani.

E la possibilità di mantenere Quota 102? Da una parte potrebbe essere una comoda soluzione per il Governo Draghi, per poter posticipare il discorso relativo alle pensioni di uno o più anni. Tuttavia, non si tratta comunque di una valida alternativa.

Infatti, da un lato abbassa l’età per accedere alla pensione, ma dall’altra parte si rivolge solo ad un limitato numero di beneficiari.

Le trattative sulle pensioni proseguono: avremo delle novità prima del 2023?

Dunque, tutto questo ci porta solo a pensare che i tempi per ottenere un quadro chiaro sulle pensioni si dilungheranno ulteriormente, fino ad arrivare al 2023.

Ovviamente, si attendono anche i successivi sviluppi sulla Guerra in quanto la protezione del nostro Paese dalle possibili ripercussioni economiche è il punto chiave per il Governo, come ha affermato anche il Ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Ma cosa ci aspettiamo per la riforma? Sicuramente l’ottimismo che aveva caratterizzato il primo periodo dell’anno ci ha definitivamente abbandonati.

Insomma, possiamo affermare che i lavoratori che sono prossimi alla pensione non sperano nemmeno più in una maggiore flessibilità per l’uscita dal mondo del lavoro, bensì sperano di non incappare di nuovo nella Legge Fornero del 2013. Eppure, una possibilità per ottenere delle informazioni sulle pensioni prima del 2023 c’è. Si tratta del NADEF, ossia la nota di aggiornamento del DEF che deve essere presentata nel mese di settembre di quest’anno.

Che almeno in questo modo il Governo comunicherà qualcosa a coloro che sono prossimi alla pensione? Purtroppo è presto per dirlo, ma attendiamo una conferma o una smentita.

Ultime sulle pensioni prima del 2023: scattano le proposte dalle parti!

Ma le trattative sulle pensioni si sono fermate? È tutto rinviato al prossimo anno? Beh, andiamo a scoprire un po’ quali sono state le proposte che hanno tenuto banco nelle discussioni tra Governo e sindacati.

Devi sapere che la Commissione Lavoro ha avanzato una richiesta molto chiara al Governo. Infatti, secondo quanto affermato c’è bisogno di maggiore flessibilità e della possibilità di riscattare la laurea in modo gratuito. Infatti, abbiamo parlato della possibilità offerta dal riscatto della laurea in questo articolo, dove abbiamo visto che i costi spesso sono davvero limitanti.

Ma anche i sindacati continuano a tenere banco sulla questione relativa alle pensioni nel 2023.

Quali sono gli obiettivi di questa mossa? Prima di tutto, come sappiamo, l’inflazione sta diventando un problema sempre più rilevante in Italia e, di conseguenza, è importante agire in tal senso. Inoltre, i sindacati non vogliono un ritorno alla Fornero, se non con delle migliorie che devono essere apportate alla Legge.