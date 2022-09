Pensioni, chi può ancora permettersi di uscita dal lavoro a 63 anni di età con 30 anni di contributi? Non sono poche le categorie di lavoro ammesse alla regola del prepensionamento anticipato. C’è chi può permettersi di ritirarsi dal mondo del lavoro con poco meno di 36 anni di contributi.La normativa vigente permette l’uscita dal mondo del lavoro a 63 anni di età, una norma contenuta nel quadro pensioni della Legge di Bilancio 2022. Il governo italiano è intervenuto non solo prorogando la misura, ma anche ampliando la categoria degli aventi diritto che da 15 è passata 23 tipologie di lavoro. Ecco, spiegato perché diversi lavoratori se possiedono i requisiti necessari possono scegliere di collocarsi in quiescenza saltando le disposizioni ordinarie che portano 67 anni di età.

L’INPS riconosce a diverse categorie di lavoro un’indennità o assegno di accompagno alla pensione garantito dallo Stato italiano.

Quanto prendo di pensione con l’Ape sociale? L’INPS nel procedere alla liquidazione del trattamento economico considera gli anni di contribuzioni rientranti nel sistema retributivo, misto e contributivo. Tuttavia, il valore massimo riconosciuto come anticipo pensionistico non supera la soglia di 1.500 euro al mese.

Il lavoratore che rientra nei requisiti previsti per l’Ape sociale può proseguire il cammino nel mondo del lavoro rispettando i limiti reddituali disposti dalla normativa.

Analizziamo adesso, nel dettaglio, i requisiti che permettono l’uscita a 63 anni con 30 anni di contributi nel 2022.

Pensioni, ecco come funziona l'uscita anticipata a 63 anni e 30 di contributi

Un trattamento economico accessibile da 23 profili di lavoro tutelati, a cui è consentito l’uscita a 63 anni di età con un’anzianità contributiva anche meno dei 36 anni. La particolarità di questa misura è data dalla presenza di un sostegno economico a favore del lavoratore fino al diritto della pensione che coincide con l’età pensionabile di 67 anni prevista per il 2022 per la pensione di vecchiaia ordinaria.

Possono richiedere l’accesso a questa formula previdenziale i lavoratori registrati o iscritti presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), gestioni Speciali, gestione Separata, fondi pensioni, forme sostitutive ed esclusive.

L’INPS, ricorda che l'Ape sociale non rappresenta un vero trattamento pensionistico, ma una forma economica di accompagno alla pensione, per cui per il rilascio del beneficio economico richiede la cessazione dal mondo dal lavoro e la non titolarità di un trattamento economico previdenziale.

Ben 23 categorie di lavoro possono collocarsi in quiescenza a 63 anni con un’anzianità contributiva da 30, 32 e 36 anni.

Pensioni, ecco chi può permettersi di anticipare l’uscita dal lavoro a 63 anni e 30 anni di contributi

Possono richiedere l’Ape sociale con 30 anni di contributi i lavoratori disoccupati se è presente una delle seguenti concause, quali: licenziamento (ammesso anche in forma collettiva), dimissioni (giusta causa o risoluzione contrattuale).

I lavoratori caregiver impegnati nell’attività lavorativa e nella cura di un familiare disabile da un arco temporale minimo di sei mesi, nello specifico vengono applicate le norme contenute nella Legge 104. Per cui, viene richiesta l’assistenza del familiare o coniuge con una patologia invalidante da handicap grave in regime di convivenza. La normativa permette l’accesso al beneficio economico a coloro che assistono i parenti di primo e secondo grado.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha chiarito la presenza di un particolare cavillo legato la convivenza con il familiare (parente o coniuge) in condizione di gravità assoluta.

Nello specifico, viene richiesto la presenza diverse circostanze, tra cui: il raggiungimento dei 70 di età, una condizione invalidante ai sensi della 104. E, ancora, viene considerata la condizione naturale dello stato di decesso o della condizione giuridica di assenti, come appunto può essere la presenza dello scioglimento del matrimonio (divorzio).

Possono richiedere l’anticipo pensionistico i lavoratori sottoposti ad accertamento dalla commissione ASL che ha valutato la documentazione sanitaria rilasciando un’invalidità nella misura dal 74%.

Non più 30 anni di contributi, ma bensì 28 per le donne con questi requisiti

La misura Ape sociale si tinge di rosa trasformandosi in Ape rosa per le lavoratrici madri, a cui viene applicata un vantaggio contributivo. Infatti, solo per le madri viene applicata una trasformazione contributiva che da 30 anni può passare a un massimo di 28 anni di anzianità per l’accesso all’anticipo pensionistico a 63 anni di età.

Un mutamento dettato dalla presenza di uno scorporo di un anno per ogni prole, ma non permette di eccedere i due anni.

Con l’uscita a 63 anni e 30 di contributi: quando prendo? La regola dell’Ape sociale

L’INPS nel liquidare l’assegno Ape sociale prende in considerazione i margini della pensione futura regolarmente spettante, in sintesi considera la contribuzione fino al 2011 con il metodo retributivo, mentre l’anzianità sino al 31 dicembre 1995 con il metodo misto o metodo contributivo.

Il valore dell’assegno di accompagno alla pensione non supera i 1.500 euro.

L’INPS ricorda, infine, che esistono altri criteri legati alla misura Ape sociale, tra cui: non viene rilasciata la tredicesima mensilità, non vengono applicate maggiorazioni. E, ancora, non è una misura reversibile.

È possibile presentare la richiesta per il rilascio del diritto all’Ape sociale entro il 30 novembre 2022.