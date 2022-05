Siamo già al 2 maggio e questo significa che oggi partono ufficialmente i pagamenti della pensione di questo mese presso gli Uffici Postali sul territorio italiano. Ma quali sono le ultime novità circa queste erogazioni? Vieni a scoprire le ultime in tempo reale qui!

Siamo già al 2 maggio e questo significa che oggi partono ufficialmente i pagamenti della pensione di questo mese presso gli Uffici Postali sul territorio italiano.

Infatti, come ben saprai, dopo la fine dello Stato di Emergenza legato al Covid-19 è stata cancellata l’ordinanza della Protezione Civile che autorizzava i pagamenti della pensione in modo anticipato.

Dunque, a partire dal mese di aprile, le erogazioni sono partite nei primi giorni nel mese di riferimento e non più l’ultima settimana del mese precedente.

Questo cosa vuol dire? Beh, ovviamente nessuna novità importante per coloro che ricevono l’accredito della pensione sul proprio conto corrente.

Tuttavia, per quelli che hanno deciso di ritirare la pensione negli Uffici Postali presenti sul territorio italiano, qualcosa è cambiato.

Infatti, erano proprio loro che fino a questo momento avevano ricevuto la pensione in modalità anticipata e che, oggi, la riceveranno a partire dai primi giorni del mese di riferimento.

Eppure, l’attesa non è certo lunga! Fin da oggi, 2 maggio 2022, partiranno le prime erogazioni per quanto riguarda il pagamento della pensione di maggio.

Ovviamente, è bene sottolineare che non tutti riceveranno i soldi nella data di oggi! Ma come funzioneranno questi accrediti? Andiamo a scoprirlo in questo articolo!

Pagamento pensioni di maggio: cambiano le regole per chi la ritira in Posta

Se, come abbiamo detto, coloro che ricevono l’accredito della pensione sul conto corrente non andranno incontro a nessuna particolare novità, quello che hanno optato per il ritiro della pensione presso gli uffici di Poste Italiane vedranno delle sostanziali differenze rispetto ai mesi caratterizzati dalla pandemia.

Insomma, come sappiamo, era in vigore un’ordinanza della Protezione Civile allo scopo di contenere i contagi legati al Coronavirus.

Ma in cosa consisteva? Beh, come ben saprai le pensioni venivano erogate in modalità anticipata nel corso dell’ultima settimana del mese precedente a quello di riferimento. Ad esempio, le pensioni di febbraio sono state pagate nel corso dell’ultima settimana del mese di gennaio e così via.

Tuttavia, il 31 marzo 2022 è terminato ufficialmente lo Stato di Emergenza legato al Coronavirus e, di conseguenza, le pensioni sono tornate ad essere erogate in modalità regolare a partire dal mese di aprile.

Infatti, lo scorso mese è stato il primo senza alcun anticipo e questo ha scatenato il malcontento di moltissimi pensionati.

Eppure, il Governo Draghi e la Protezione Civile non hanno voluto sentire ragioni, motivo per il quale anche nel mese di maggio i pagamenti delle pensioni partiranno oggi e non sono stati erogati nel corso della settimana scorsa.

Insomma, una grande novità degna di nota per coloro che hanno optato per il ritiro della pensione presso gli uffici di Poste Italiane.

Prima di capire nel dettaglio le ultimissime sui pagamenti delle pensioni, visto che stanno avvenendo proprio in questo momento, andiamo a comprendere però cosa accade nel caso di coloro che hanno scelto l’accredito sul contro corrente.

Pagamento della pensione sul conto corrente: ecco cosa accade a maggio!

Come avrai compreso, non ci sono sostanziali differenze per coloro che hanno optato per il pagamento della pensione direttamente sul conto corrente.

Per quale motivo? Beh, queste persone non sono state soggette ad alcun anticipo neanche nel periodo contrassegnato dal Covid-19.

In che senso? Andiamo a capirlo nel dettaglio.

Devi sapere che coloro che hanno scelto di ricevere la pensione direttamente sul loro conto corrente, non hanno mai avuto i soldi nell’ultima settimana del mese precedente a quello di riferimento.

Infatti, tutti i pagamenti sono arrivati il primo giorno bancabile del mese.

E cosa accade nel caso del mese di maggio 2022? Beh, abbiamo una piccolissima differenza.

Dato che il primo giorno del mese era doppiamente festa, ossia ieri non era solo domenica, ma era anche la festa dei lavoratori, i pagamenti relativi al mese di maggio arriveranno a partire da oggi.

Tuttavia, in base a quanto è stato indicato anche dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, coloro che hanno optato per l’accredito della pensione sul conto corrente bancario, riceveranno i soldi tra oggi e domani. Dunque, tra il primo ed il secondo giorno bancabile del mese.

Pensioni di maggio in tempo reale: il calendario è cambiato! Eccolo qui!

Ora che abbiamo capito quando arriveranno nel dettaglio le pensioni per coloro che hanno scelto l’accredito sul conto corrente bancario, torniamo a capire come dovranno comportarsi coloro che hanno deciso di ritirarla negli Uffici Postali.

Ebbene, non tutti potranno recarsi lì nella giornata di oggi.

Ovviamente, si tratta di una motivazione molto semplice: nonostante lo Stato di Emergenza sia ormai giunto al termine, non vuol dire che il Covid-19 è scomparso.

Di conseguenza, la Protezione Civile ha deciso di mantenere in vigore alcune regole per quanto riguarda il ritiro della pensione.

Questo vuol dire che verrà mantenuta la suddivisione dei beneficiari per cognome, in modo che si possa ritirare la pensione in modo scaglionato.

Quindi, andiamo a comprendere nel dettaglio chi sono coloro che riceveranno la pensione oggi e chi la riceverà nei prossimi giorni.

Pensione di maggio: oggi i pagamenti per i cognomi dalla A alla B!

Ebbene, il titolo di questo paragrafo dice chiaramente chi saranno i beneficiari che potranno ricevere il pagamento della loro pensione nella giornata di oggi: coloro che hanno il cognome compreso tra la A e la B.

E gli altri quando dovranno recarsi presso gli Uffici Postali per ritritare la pensione?

Domani, il 3 maggio 2022, riceveranno la loro pensione tutti coloro che hanno un cognome che inizia per C o per D.

Ovviamente, andando avanti con i giorni, aumenterà anche il numero di pagamenti che verranno effettuati.

Infatti, il 4 maggio 2022 sarà il turno di coloro che hanno un cognome che inizia con una lettera compresa tra la E e la K.

E il 5 maggio? Beh, nella giornata di giovedì verranno erogati i soldi nei confronti dei pensionati che hanno un cognome che inizia per una lettera compresa tra la L e la O.

Ultimi due giorni relativi ai pagamenti della pensione di maggio saranno il 6, dove verranno erogate le pensioni tra la P e la R ed, infine, il 7 maggio 2022.

Attenzione: nella giornata del 7 maggio, essendo un sabato, i pagamenti verranno effettuati solo durante la mattinata.

In questo caso, ovviamente, verranno erogate le pensioni per coloro che hanno un cognome compreso tra la S e la Z.

Pensione di maggio: alcune norme da seguire per gli Uffici Postali

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, la pandemia legata al Covid-19 non è certo finita.

Questo vuol dire che ci saranno comunque delle precauzioni da utilizzare per poter ritirare la propria pensione negli uffici di Poste Italiane.

Ovviamente, come abbiamo già compreso, una delle prime limitazioni riguarda il rischio di assembramenti. In questo caso, i pensionati che devono ritirare i loro soldi saranno suddivisi per cognome. Ma non è tutto!

Ebbene, se fino a qualche mese fa era indispensabile anche il Green Pass per accedere agli uffici postali, oggi non è più così.

Tuttavia, restano in vigore le norme legate al distanziamento sociale per coloro che sono in fila ad attendere l’erogazione della pensione.

Inoltre, bisognerà indossare dispositivi di protezione personale, come le mascherine, e mantenere la distanza di almeno un metro tra le diverse persone.

Ovviamente, si consiglia a coloro che non devono ritirare la pensione di recarsi negli uffici postali solo in casi di estrema necessità nel corso di queste giornate, in quanto ci saranno sicuramente molti pensionati.

Attenzione: secondo quanto sanciscono gli uffici di Poste Italiane, potrei entrare nell’ufficio postale solo quando il cliente precedente sarà uscito.

Infine, resta attiva la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri per tutti gli over 75 che dovessero essere in una situazione di difficoltà.

Per maggiori informazioni si consiglia di chiamare il numero verde 800 55 66 70.