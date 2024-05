Continuano le sorprese per i pensionati Inps: nel mese di giugno alcuni fortunati fruitori del rateo di pensioni riceveranno degli aumenti.

Importi più alti ma non per tutti e come se non bastasse il pagamento in contanti della prestazione pensionistica arriverà in ritardo anche questo mese.

Scopriamo dunque quando verrà pagata la mensilità di giugno 2024 e chi riceverà l’aumento previsto.

Pensioni giugno 2024, aumenti INPS ma non per tutti: ecco chi avrà un assegno più ricco

Per i pensionati italiani sono in arrivo buone notizie ma non per tutti. Infatti dal prossimo mese di giugno sono previsti una serie di aumenti.

In realtà le cifre seguono lo stesso andamento dei mesi scorsi, dato che a gennaio 2024 si è applicata la rivalutazione del 5,4%.

Ma il prossimo aumento è da attribuire ad alcuni provvedimenti messi in campo dal governo Meloni in collaborazione con l’Inps.

Si tratta di una sommatoria di effetti derivanti dai tagli del cuneo fiscale, ma anche le nuove fasce di reddito scaturiti dopo la riforma dell’IRPEF ed infine la rivalutazione del 5,4% derivante dalla compensazione dell’inflazione.

Anche per giugno l’importo del rateo sarà per alcuni più alto. Stabile l’aliquota per i redditi fino a 15.000 euro che resta invariata del 23%.

Vantaggi invece per chi ha un reddito tra i tra 15.001 euro e 28.000 euro, per coloro che rientrano in questa fascia si registra una riduzione di aliquota dal 25% al 23% nel 2024.

I pensionati che rientrano in questa fascia di reddito verseranno infatti il 2% in meno di Irpef, grazie all’accorpamento dell’aliquota allo scaglione più basso del 23% anziché del 25%.

L’aumento reale grazie al taglio del cuneo fiscale, si aggirerà tra i 12 euro mensili e i 20 euro.

Tali aumenti sono iniziati già a partire dai mesi di marzo e aprile quando è iniziato il ricalcolo ma c’è ancora chi potrebbe vedere un’extra nella prestazione pensionistica di giugno per effetto di arretrati.

Un ultimo gruppo di pensionati dunque vedrà crescere l’importo mensile a partire dal mese di giugno. Si tratta di coloro che non hanno ricevuto gli arretrati previsti nei mesi scorsi.

Pensioni giugno 2024, ecco quando arriva

Ma quando verrà pagata la pensione di giugno 2024? Anche per il mese di giugno 2024 il pagamento verrà effettuato secondo la turnazione solita prevista dall’Inps.

L’unica cosa a cui prestare attenzione è il fatto che il 1 giugno quest’anno capita di sabato. Infatti i primi giorni del mese sono un weekend e il 2 giugno oltre che domenica è anche la Festa della Repubblica e pertanto potrebbero esserci dei ritardi in merito ai pagamenti.

Per chi riscatta il rateo in contanti il pagamento è previsto a partire dal primo giugno 2024, mentre chi ritira o aspetta la pensione accreditata sul proprio conto corrente bancario potrebbe visualizzare l’importo del rateo a partire da lunedì 3 giugno 2024.

Controlla così importo e date di accredito

Al momento però per le date del ritiro delle pensioni si attendono le date ufficiali dell’Inps.

Queste verrà come di consueto pubblicate sul portale Inps e di Poste è di solito viene effettuato alla fine del mese di giugno 2024.

Dunque i pensionati possono visionare il cedolino in totale autonomia così da avere certezza sulle date di ritiro e di accredito.

L’Inps, da la possibilità pertanto di controllare i cedolini in largo anticipo, in maniera autonoma e direttamente sul sito, partendo dalla sezione “Servizio: Cedolino di pensione e servizi collegati”.

Basterà poi inserire il codice fiscale, lo Spid o i dati della carta nazionale dei servizi o la carta di identità elettronica per accedere all’area personale.

Cliccando su “Vuoi visualizzare il cedolino” sarà possibile visionare l’importo e la relativa data di esigibilità. Nella stessa area sarà possibile visionare i cedolini dei mesi passati cliccando su Verifica Pagamenti.