Riforma delle Pensioni sul tavolo del Governo Meloni. Il ministro Calderone pronto a lavorare sulla nuova Quota 41 e sulla riconferma di Opzione Donna e Ape sociale. Ecco tutti gli strumenti allo studio del Governo per la riforma del sistema pensionistico, come cambia l’assegno 2023 e quanto si prende.

Il neo governo Meloni a lavoro subito a lavoro. Il primo ostacolo da superare è la stesura della nuova Legge di Bilancio 2023. Una corsa contro il tempo quella della Premier Meloni, anche per cercare di dare respiro alle famiglie italiane sempre più nella morsa del caro vita.

Sul tavolo del Governo molte le proposte da valutare per aiutare le famiglie che lascerebbero poco spazio alla riforma delle pensioni, riforma del fisco e modifiche al Reddito di Cittadinanza.

La ministra del Lavoro Marina Calderone ha confermato, nonostante il periodo di incertezza economica, che si sta lavorando a correggere e modificare la Legge Fornero, partendo dalla nuova Quota 41.

Alcune misure verranno certamente riconfermate, si pensi ad Opzione Donna e L’Ape sociale, mentre altre potrebbero subire correzioni, come nel caso di Quota 42. Certo è che si sta pensando di introdurre altre forme per garantire una flessibilità di uscita pensionistica provocando una modifica anche dell’assegno nel 2023.

La Legge di Bilancio quindi dovrà garantire almeno i fondi per pensione anticipata per evitare che dal primo gennaio 2023 si torni alla Legge Fornero e riconfermate Ape sociale e Opzione Donna.

Se non ci dovesse essere una vera e propria Riforma delle Pensioni il punto di partenza per il 2023 sarà Quota 41, come dichiarato dalla stessa Ministra.

Ecco come verrà sostituita Quota 42 e come cambierà l’assegno con Quota 41 dal prossimo 2023.

Pensioni, cambia l'assegno dal 2023: ecco quanto si prende con la nuova Quota 41

Che al neo governo Meloni non piaccia la Legge Fornero ormai è risaputo. Il ministro Marina Calderone in una recente intervista ha sottolineato come la riforma delle pensioni vada fatta in maniera rapida ed urgente. Un ritorno dal 2023 alla legge Fornero provocherebbe una compressione del mercato del lavoro rendendolo meno dinamico.

E se la riforma vera è propria al momento non si farà, sono allo studio del Governo misure e strumenti che rendano l’uscita flessibile ma anche sostenibile.

È il punto di partenza è Quota 41 che andrebbe a sostituire Quota 42 ormai in scadenza.

La nuova quota prevede l’uscita dal lavoro con 41 anni di contributi. Ma si sta pensando anche di introdurre il limite anagrafico di 61 o 62 anni di età, che costerebbe 5 miliardi all’anno. In poche parole, al momento è al vaglio una Quota 42 rivisitata o una nuova Quota 43.

Si potrebbe perciò andare in pensioni in maniera anticipata. Ma attenzione, in questo modo si potrebbe correre il rischio di avere un assegno pensionistico non adeguato.

Per comprendere meglio la situazione va capito come funziona il sistema contributivo per il calcolo della pensione valido dal 1° gennaio 1996.

Andare in pensione ad esempio a 61 anni anziché a 67 potrebbe avere effetto sulla pensione. Con il sistema contributivo, infatti, si considerano i contributi effettivamente versati e successivamente rivalutati, vanno a formare il montante contributivo.

Applicando a questo un determinato coefficiente di trasformazione si arriva al calcolo dell’importo dell’assegno che verrà pagato.

Pensioni, cambia l’assegno dal 2023: quale sarà importo se si esce dal lavoro a 61 anni

Se ad esempio Tizio nel 2023 ha 61 anni e si ritrova con 41 anni di contributi, se passasse Quota 41 potrebbe andare in pensione subito. Ma l’importo dell’assegno a quanto si attesterebbe?

Come abbiamo detto prima, dipende dal montante contributivo. Se ad esempio ha 200.000 euro di montante contributivo versato, andando in pensione a 61 anni, il coefficiente di trasformazione è pari a 4,639%. Tizio percepirà un assegno annuo pari a 9.278 euro.

Se Tizio decidesse di andare in pensione a 67 anni, per lo stesse montante contributivo si avrà un 5,575%, determinando un assegno annuo pari a 11.150 euro.

Se Tizio decidesse di continuare a lavorare fino a 67 anni, si garantirebbe un montante contributivo di 259.400 euro. In questo caso Tizio percepirebbe una pensione annua di circa 14.460 euro, certamente più alta rispetto a quella percepita con l’uscita anticipata a 61 anni.

Pensioni, assegno 2023, calcolo l’importo se si va in pensione a 62 -63 anni con Quota 41

Se invece passassero i limiti anagrafici dei 62 o 63 anni, sempre per Quota 41, la situazione cambierebbe veramente di poco. L’assegno erogato sarebbe sempre inferiore rispetto a quello percepito in caso si andasse in pensione a 67 anni.

Il coefficiente di trasformazione, per i 62 anni di età, è pari al 4,770%. Se prendiamo ancora in esame il caso di Tizio, con un montante contributivo di 200.000 euro, l’assegno di pensione annuo percepito sarà di 9.540 euro. Cioè circa 262 euro in più rispetto all’uscita dal lavoro 61 anni.

Se Tizio decide di uscire a 63 anni, invece, il coefficiente di trasformazione sarà 4,910%, con un assegno pari a 9.820 euro.