L’INPS mette in pagamento le pensioni con un bel regalo del valore di oltre 400 euro. Si tratta, dell’applicazione delle disposizioni normative che portano a registrare i primi aumenti sulle pensioni nella misura del 2%. Una rivalutazione a metà, considerato che parliamo di un anticipo arrivato con una tempistica accelerata di 3 mesi, rispetto i tempi tecnici della rivalutazione dei trattamenti economici previdenziali automatici previsti dal 1° gennaio 2023 e non solo. Alle pensioni viene agganciata anche una tantum piena del valore di 150 euro.

Parliamo di un provvedimento emesso dal precedente governo Draghi, avente una natura prettamente emergenziale. In sostanza, il governo italiano ha permesso l’accredito della rivalutazione in acconto. Una sorta di “regalo” per contrastare l’aumento vertiginoso dei beni di prima necessita. Tuttavia, il discorso è molto più ampio e non riguarda solo il caro bollette aggravato dall’inflazione, ma coinvolge anche l’aumento di tutti i beni di consumo e servizi.

Alla fine entro la fine dell’anno arrivano più soldi, ma solo per coloro che rientrano nei requisiti reddituali. Alla luce di queste considerazioni, la misura non può essere classificata come salvagente, ma piuttosto, come l’ennesimo tentativo di rattoppo.

Fortunatamente, il limite disposto dalla normativa vigente per rientrare nell’aumento pensioni corrisponde al valore uguale o inferiore a 35.000 euro annui. Ma, spiace dover notare che il limite reddituale per il bonus 150 euro scende a 20.000 euro annui lordi.

Fermo restando che parliamo d'interventi mitigatrici sui forti problemi delle famiglie. Ed è per questo che si registra un aumento del valore degli assegni previdenziali. Un maxi regalo per l’effetto della rivalutazione nella misura dello 0,2%, della tantum e non solo.

L’incremento sulle pensioni viene registrato fino alla fine dell’anno, grazie anche all’accredito della tredicesima mensilità. In altre parole, i soldi in più sulle pensioni dovrebbero arrivare a toccare la soglia di oltre 400 euro.

Aumento pensioni: fanno arrivare più soldi! Ecco cosa fare se non hai ricevuto niente

Tanti pensionati hanno ricevuto l’aumento sul rateo di ottobre, grazie all’applicazione del 2% di rivalutazione. Il beneficio economico è stato riconosciuto sugli assegni pensionistici fino a valore lordo mensili di 2.692 euro.

Il vero problema, è che non tutti hanno ricevuto l’aumento spettante, tanti lettori hanno notato l’assenza dell’incremento di due punti percentuali.

L’INPS potrebbe non aver concesso l’incremento sul trattamento economico previdenziale per diverse ragioni, per assurdo un errore tecnico potrebbe aver compromesso l’applicazione delle disposizioni sull’aumento anticipato.

Per questo motivo, se non hai ricevuto nulla in più sulla tua pensione, sappi che puoi richiederlo. Prima di tutto puoi chiedere dettagli sulla tua posizione previdenziale direttamente all’INPS, utilizzando il portale online o il servizio di Contact center. Per reperire maggiori informazioni esiste anche un’altra alternativa (forse) più rapida ed è quella di richiedere una consulenza presso il patronati o CAF.

È, importante, ricordare che l’aumento pensioni è subordinato dalla presenza di un limite reddituale in cui rientrare. Per questo motivo, se non hai ricevuto nulla in più sul trattamento economico previdenziale spettante, potresti non averne diritto per eccedenza reddituale.

Non tutti sanno che basta davvero poco per perdere il diritto a una prestazione economica. Occorre, considerare che anche una piccola variazione registrata sugli introiti, potrebbe aver spostato l’asticella del reddito in rialzo producendo la perdita del diritto.

Intanto, in merito all’applicazione della rivalutazione delle pensioni le disposizioni vigenti si riportano al decreto Aiuti bis. Il beneficio economico è subordinato dalla presenza di una soglia reddituale fino a 35.000 euro.

Anche la tantum è subordinata alla presenza di un reddito di 20.000 euro annui. Per questo motivo, se manca tale aumento potrebbe essere riconducibile non a un errore dell’Istituto, ma bensì al superamento del limite reddituale disposto dalla normativa vigente.

I redditi assoggettabili all’IRPEF influiscono sull’aumento pensioni

È, importante, considerare che l’INPS nel rilasciare la rivalutazione sulle pensioni considera anche le altre forme di redditi assoggettabili all' IRPEF, ovvero valori che portano a non rientrare nelle disposizioni vigenti.

L’Istituto non esegue un calcolo, ma si avvale dei dati presenti nell’anagrafe fiscale per verificare la presenza o meno delle condizioni reddituali.

La presenza di una doppia pensione potrebbe far registrare un dislivello reddituale, tale da non permettere l’erogazione del beneficio economico.

Ad esempio, la presenza di una dichiarazione reddituale congiunta tra i coniugi potrebbe far emergere dei valori diversi che impediscono l’accredito della cifra aggiuntiva.

Ecco, perché, già nelle mensilità del mese di ottobre diversi pensionati non hanno ricevuto il regalo in più sulla pensione.

Ecco cosa fare se non hai ricevuto niente in più sulla pensione

La prima verifica porta a controllare la presenza delle condizioni reddituali, un controllo facile nulla di complesso. Come spiegato dal quotidiano Investireoggi, la soluzione più semplice porta alla verifica dei dati reddituali dichiarati nel modello 730.

Solitamente, sono dati rilevabili dalla ricevuta del modello 730 invitato all’Agenzia delle Entrate. L’assenza della dichiarazione reddituale porta all’accesso del sito dedicato all’Agenzia delle Entrate attraverso le proprie credenziali o utilizzando i servizi telefonici messi a disposizione dall’Agenzia.

Ho diritto all’aumento, ma non ho percepito nulla in più sulla mia pensione cosa posso fare?

Nell’ipotesi in cui sia presente il diritto alla rivalutazione del trattamento economico previdenziale, ma l’INPS non ha disposto il pagamento della somma in più. In questo caso, è possibile richiedere la ricostruzione del trattamento pensionistico.

Si tratta di richiedere i diritti inespressi, ovvero quei diritti che vengono riconosciuti dietro apposita richiesta. Solo presentando la richiesta della ricostruzione della pensione, l’INPS riesamina la posizione del pensionato erogando tutte le cifre spettanti.

È, importante, capire che la rivalutazione, così come il bonus 150 e la tredicesima spettano gli aventi diritto in automatico. È possibile che per errore l’Istituto salti l’erogazione di un beneficio, in questi casi è il pensionato che deve richiederlo avviando una procedura simile a un ricorso amministrativo, presentando la richiesta direttamente all’INPS o avvalendosi del supporto di patronati o Caf.

Quando scatta la misura piena della rivalutazione sulle pensioni?

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023 i trattamenti economici previdenziali subiranno un’ulteriore rivalutazione strettamente legata alla presenza dell’indice dell’inflazione prodotta nel corso del 2022.

Per ora, l’INPS riconosce un aumento del 2% contro l’8% spettante dal 2023.

Dal 2023 mi spetta l’8% di rivalutazione della pensione?

L’INPS ha disposto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre l’accredito di una cifra più alta in acconto sulla pensione nella misura del 2%. Dal 2023 non procede con una rivalutazione piena di circa l’8%, ma bensì procede applicando la differenza della rivalutazione sulla pensione spettante.

Non ho ricevuto l’aumento in più sulla pensione l’ho perso? No, assolutamente. L’INPS dal 1° gennaio 2023 accredita sulla pensione la misura piena della rivalutazione dell’8% per coloro che non hanno ricevuto l’acconto del 2%.

Concludendo, i pensionati non perdono nulla, in quanto la cifra riconosciuta in più come rivalutazione di due punti percentuali, se non percepita viene erogata integralmente da gennaio. Viceversa, coloro che percepiscono l’acconto del 2%, ricevono una rivalutazione sul trattamento previdenziale di circa il 6%, contro l’8% della misura piena.