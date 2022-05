Tra due mesi ci saranno gli esami di maturità del 2022. La maggior parte degli studenti si starà chiedendo quale professione intraprendere in futuro. Chi concluderà le scuole superiori in questo 2022, come potrà scegliere la carriera migliore (e di conseguenza il percorso di studi) per il proprio futuro? Attraverso alcune previsioni si può tentare di stabilire quali carriere e professioni saranno richieste anche in futuro.Scopriamo i dettagli nell'articolo seguente.

Il mondo e la tecnologia avanzano a passo spedito che immaginare come potrà essere il mercato del lavoro tra cinque o dieci anni, è molto difficile. Si possono fare, però, delle supposizioni.

Chi concluderà le scuole superiori in questo 2022, come potrà scegliere la carriera migliore per il proprio futuro?

Attraverso alcune previsioni si può tentare di stabilire quali carriere e professioni saranno richieste anche tra qualche anno.

Tra i lavori del futuro rientrano sicuramente infermieri e medici

Anche in futuro le persone avranno sempre bisogno di tutto ciò che riguarda la cura della salute. Per questo motivo ci sarà sempre bisogno di medici e infermieri professionisti.

Se il tuo sogno è fare l'infermiere, dovrai scegliere una laurea triennale in infermieristica e successivamente svolgerai un tirocino in ospedale.

Se invece vorrai fare il medico, dovrai scegliere la laurea in medicina. Dopo ti toccherà procedere con un tirocinio in ospedale e l'iscrizione all'Albo dei Medici. Potrai scegliere se restare medico di base specializzarti in una branca della medicina, attraverso una scuola di specializzazione.

Data Analyst: è una professione molto richiesta e lo sarà anche in futuro

Il Data Analyst è colui che esplora, analizza e interpreta i dati, li riporta in un report e aiuta l'azienda a prendere decisioni importanti.

Se questo è il tuo sogno, dovrai scegliere una laurea in informatica o in ingegneria informatica.

Un data analyst junior in Italia può arrivare a guadagnare fino a 35 mila euro annui. Un analista senior può arrivare a guadagnare anche fino a 48/50 mila euro annui.

Idraulici ed elettricisti saranno professioni molto richieste anche in futuro

Già oggigiorno in Italia c'è molto bisogno di lavori qualificati e manuali come: idraulici e elettricisti. Lavori ben retribuiti e molto richiesti.

Queste professioni stanno diventando sempre più rare, perciò chi si specializza in questo campo potrà trovare lavoro molto velocemente.

Per formarsi come idraulico o elettricista è necessario un diploma tecnica e esperienza sul campo.

Anche le retribuzioni sono abbastanza alte: vanno da 25mila a 40mila euro lordi annui.

Anche in futuro saranno sempre richieste le professioni di dentista e igienista dentale

Le persone anche in futuro avranno bisogno del dentista. Se in futuro vorrai svolgere la professione di igienista dentale, avrai bisogno di un diploma di laurea abilitante della durata di tre anni.

Per diventare dentista, invece, dovrai laurearti in Odontoiatria e protesi dentaria. La durata del corso è di 6 anni e durante l'ultimo anno di studi svolgerai anche un terocinio pratico.

La retribuzione di un'igienista specializzato può arrivare anche ai 1600 euro lordi al mese. Un dentista, con un proprio studio, può anche superare gli 80 mila euro annui.

Gli sviluppatori di software sono tra le professioni necessarie nell'era presente e nel futuro

Gli sviluppatori informatici sono essenziali! Praticamente tutto ciò che vedi sul tuo telefono o computer è stato creato da uno sviluppatore di software. Dalle app più utili a quelle più divertenti.

Gli sviluppatori fanno molto di più che creare i programmi stessi, sono anche responsabili degli aggiornamenti e delle correzioni di bug che mantengono le tue applicazioni preferite senza intoppi. Ecco perché sono così richiesti e lo saranno anche in futuro.

Se questa è una carriera che ti interessa, avrai bisogno di laurearti in informatica o ingegneria informatica. Lo stipendio medio di uno Sviluppatore Software é di 31.500 € lordi all'anno.

Tra le professioni del futuro sicuramente gli esperti di sicurezza informatica

Più le attività si digitalizzano, più cresce la necessità di avere una maggiore sicurezza informatica. Le violazioni dei dati sono un grosso problema perché rischiano di esporre in maniera indiscriminata le informazioni private dei clienti e delle aziende.

Secondo IBM, in America il costo medio totale di una violazione dei dati è di 3,92 milioni di dollari. Con così tanto in gioco, non sorprende che le aziende siano disposte a pagare profumatamente qualcuno che si occupi di sicurezza informatica e di proteggere i dati.

In Italia, il salario medio di un esperto di sicurezza informatica è di 69.066€, spaziando dai 48.500€ agli 85.575€.

Il modo migliore per iniziare il tuo percorso nella sicurezza informatica è una laurea in informatica o ingegneria informatica.

Tra le professioni del futuro c'è sicuramente il tecnico installatore di impianti di energia rinnovabile

Il ruolo delle energie alternative nel mondo sta aumentando ogni anno di più e continuerà ad aumentare e ad assumere sempre più importanza. Che si tratti di energia eolica, energia solare e di nuove auto elettriche, le energie alternative e rinnovabili sono vasti campi con un potenziale praticamente illimitato.

Una delle cose più entusiasmanti dei lavori nel campo dell'energia alternativa è l'ampio spettro di carriere nel campo, dall'edilizia all'ingegneria, all'installazione e alla ricerca sulle energie alternative. La figura professionale di installatore specializzato, prevede un compenso mensile che si aggira in media sui 1500 euro. Ai corsi di formazione possono accedere elettricisti, architetti, geometri o idraulici.

In Italia esistono numerose aziende che offrono corsi di specializzazione, tra gli enti maggiormente accreditati vi è il Comitato Elettronico Italiano (CEI), che organizza corsi da molti anni e l’attestato di frequenza che rilascia è un’ottima credenziale per trovare lavoro nell'immediato.

Tra i professionisti più ricercati nel futuro ci saranno gli psicologi

Questo è un momento in cui le persone hanno più che mai bisogno dell'aiuto dei professionisti della salute mentale. La pandemia e il lockdown hanno aumentato patologie come depressione, ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari, disturbi comportamentali. Da qui nasce l'esigenza di avere un supporto psicologico che possa favorire una guarigione della psiche in un momento tanto delicato.

La domanda di professionisti della psiche aumenta sempre di più. Le professioni ricercate includono: psicologi, terapisti, consulenti e assistenti sociali.

Per diventare psicologo è necessaria una laurea magistrale o specialistica in Psicologia, dopo di che bisogna svolgere un tirocinio professionalizzante di un anno presso una struttura convenzionata e infine superare l'esame di Stato. Per diventare psicoterapeuta invece è necessaria una specializzazione in Psicoterapia conseguita in una scuola di specializzazione quadriennale.

Tra i più emozionanti lavori del futuro c'è sicuramente l'esperto di Intelligenza Artificiale

L'intelligenza artificiale è un campo dinamico e in crescita con un'ampia varietà di occupazioni, che vanno dagli ingegneri robotici all'elaborazione del linguaggio naturale fino ai ricercatori di intelligenza artificiale.

Poiché è un campo così nuovo ed entusiasmante, c'è molto spazio per la crescita professionale in questo settore. Inoltre, può essere una carriera molto redditizia. Le aziende sono alla continua ricerca di esperti dell intelligenza artificiale, ma la carenza di competenze è molto forte. La domanda al momento supera di gran lunga l'offerta. Per questo coloro che si specializzano in questo ambito troveranno facilmente lavoro e possono iniziare un'importante percorso di carriera.

In Italia esistono lauree specifiche in Artificial Intelligence. E gli stipendi? Da capogiro, come puoi leggere in questo articolo di Forbes.