Le pensioni vengono condizionate dal cambio di residenza? Sembra stranamente impossibile, ma il solo trasferimento dall’estero in una Regione italiana porta a incrementare l’importo dell’assegno pensionistico.Il Governo Draghi con una speciale misura introdotta nel decreto Sostegni ter ha per certi versi cercato di cambiare le carte in tavola. Permettendo alle pensioni che arrivano dall’estero, quindi di reddito fuori Stato, l’ottenimento di tassazione agevolata, se la residenza è finalizzata al popolamento di altre Regioni italiane.

Le pensioni vengono condizionate dal cambio di residenza? Sembra stranamente impossibile, ma il solo trasferimento dall’estero in una Regione italiana porta a incrementare l’importo dell’assegno pensionistico.

Nello stesso modo, spesso i pensionati italiani sono costretti a trasferirsi all’estero per poter disporre di una pensione più alta, grazie al taglio delle tasse.

Il Governo Draghi con una speciale misura introdotta nel decreto Sostegni ter ha per certi versi cercato di cambiare le carte in tavola. Permettendo alle pensioni che arrivano dall’estero, quindi di reddito fuori Stato, l’ottenimento di tassazione agevolata, se la residenza è finalizzata al popolamento di altre Regioni italiane.

Non solo il cambio di regione può incidere in modo sostanziale sull’assegno pensionistico, ma il discorso investe anche i comuni. Se il pensionato cambia la residenza dall’estero verso un altro posto italiano, si ritrova a dover fare i conti con tasse locali applicate in misura diverse, così come quelle regionali e così via. Un discorso che investe anche l’addizionale IRPEF.

Infatti, diverse Regioni hanno innalzato i livelli rispetto ad altre dove non sono state apportate modifiche sulle agevolazioni, lasciando inalterate le tassazioni.

Basti considerare che nel Centro Italia la misura della tassazione si attesta al 7%, mentre gli incentivi vengono erogati su base Regionale o comunale in base al reddito annuo prodotto dall’indicatore ISEE. Anche in questo caso, ogni regione opta per una propria linea di aiuti da distribuire alla collettività.

Più soldi sulle pensioni se si cambia Regione! Ecco come

C’è chi ha ottenuto un aumento sull’assegno pensionistico solo trasferendosi dall’estero in una città italiana. Non una cosa da poco, anzi una straordinaria notizia, questo perché, al computo conclusivo dell’assegno pensionistico vengono applicate delle regole uniformi per tutti i lavoratori, intenti ad abbracciare un trattamento pensionistico.

Nella scelta di una formula previdenziale vengono considerati diversi elementi, come ad esempio: l’applicazione del computo attraverso il sistema contributivo, misto o retributivo. E, ancora, l’anzianità di servizio, l’eventuale presenza del cumulo e, infine dell’intera carriera lavorativa. C’è anche da considerare l’eventuale all’appartenenza alle tutele legislative che permettono di ottenere diverse agevolazioni in tema previdenziale.

In questa clessidra entrano in gioco anche altre condizioni legale al luogo di residenza. Un ultimo punto molto contraddittorio, che lascia trapelare non pochi dubbi legati all’incidenza del cambio regione sul valore dell’assegno pensionistico.

Elementi che presi singolarmente mostrano un quadro diverso da quello a cui ci rapportiamo solitamente. Ecco, perché, appare particolarmente importane considerare almeno 3 punti chiave per capire come si ottengono più soldi sulla pensione cambiano Regione, in particolare:

perché la residenza diventa una questione rilevante che grava sull’assegno pensionistico nel quadro delle tasse regionali e locali e sotto il profilo dell’ aliquota IRPEF ;

; il trasferimento dall’estero in un’altra regione italiana porta ad accedere ad altre agevolazioni riconosciute sull’assegno pensione;

riconosciute sull’assegno pensione; aiuti economici variano da regione a regione condizionate dalla presenza del nucleo familiare e dal reddito prodotto dall’indicatore ISEE e influenzano anche le pensioni.

Il cambio di residenza porta un’incidenza in rialzo sull’importo pensione, ecco come

L’importo delle pensioni estere è strettamente collegato alla tassazione applicata a livello locale. Un dato di fatto rilevabile dalle recenti notizie sugli aumenti della tassazione regionale che ha investito non pochi cittadini.

Tuttavia, non tutte la tassazione locale e regionale ha subito lo stesso andamento. C’è, infatti, qualche Regione che non ha apportato alcun cambiamento lasciando invariate le aliquote di riferimento. Mentre, altre hanno modificato i valori dell’addizionale IRPEF, un’imposta variabile da Regione a Regione condizionata anche dal valore reddituale in cui rientra il pensionato.

Occorre, sottolineare che, come da normativa l’addizionale regionale IRPEF non può scendere più giù della misura 1,23%. Nello stesso tempo, il limite massimo applicabile non può superare la misura del 3,33%.

Perché cambia il valore delle pensioni estere per l’addizionale IRPEF? Nelle Regioni che hanno apportato degli aggiusti in rialzo sulla tassazione locale viene influenzato in ribasso l’assegno pensione. Un cambio prodotto dalla maggiore tassazione.

Nello stesso tempo, le Regioni che non hanno apportato cambiamenti in rialzo sull’addizionale IRPEF, l’importo dell’assegno pensione viene influenzato in rialzo producendo un aumento dello stesso.

A incidere fortemente nel 2022 sono anche le ultimissime novità introdotte dalla Riforma fiscale che ha portato un cambiamento sostanziale sull’aliquote IRPEF, nonché, sul quadro delle detrazioni spettanti. Oltre tutto va detto che, a incidere sull’assegno pensionistico sono state anche le rivalutazioni.

Il trasferimento in un’altra regione italiana porta ad accedere ad altre agevolazioni riconosciute sulle pensioni estere?

Parlare di aiuti regionali significa far riferimento ai contributi economici stanziati da quella specifica regione a favore dei cittadini residenti. In questo contesto, appare chiaro che trasferendo dall’estero verso un altro luogo italiano si accede anche agli aiuti economici attivi in quella Regione. Il solo aderire a queste agevolazioni incide in rialzo sull’assegno pensionistico.

Oltre tutto va detto che, l’applicazione della misura dell’imposta a carico delle pensioni estere viene condizionata dalla Regione di appartenenza, per questo motivo, viene registrato un incremento o una diminuzione. In ogni caso, secondo le disposizioni normativa le imposte applicate sulle pensioni per il trasferimento su suolo nazionale corrispondono alla misura al 7%.

Si comprende che si tratta di un taglio sulle tasse che si traduce in un risparmio a carico dell’importo dell’assegno pensione. Una condizione promossa dalle Regioni.

Ad esempio, le Regioni colpite dal terremoto del 2016 forniscono un risparmio per i pensionati che si trasferiscono dall’estero nelle zone dell’Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche. Medesimo discorso, se decidono di ripopolare i borghi antichi o, ancora i paesi più spopolati.

Il Governo Draghi ha previsto nel decreto Sostegni ter delle località aggiuntive a quelle già conosciute sul territorio italiano. Questo per facilitare l’ingresso delle pensioni estere nel territorio italiano. Ecco, perché il regime di tassazione prevede un’aliquota IRPEF al 7%.

Un regime agevolato istituito per incoraggiare il trasferimento in Italia, specie laddove la popolazione risulta essere non più alta di 20.000 abitanti. Un progetto che coinvolge anche altre Regioni italiane, tra cui: Calabria, Sardegna, Sicilia, Campania e Puglia.

Gli aiuti economici variano da regione a regione condizionati dalla presenza del nucleo familiare e dal reddito prodotto dall’indicatore ISEE e influenzano le pensioni, ecco come

Comuni e Regioni emanano propri bandi rivolti a sostenere il reddito dei cittadini e famiglie. Ecco, perchè, è possibile che la regione in cui è avvenuto il trasferimento preveda dei sostegni economici a favore dei pensionati.

In presenza di un reddito ISEE sotto specifiche soglie è possibile ottenere nuovi incentivi e agevolazioni, oltre a sconti particolari o contributi economi più o meno corposi a seconda della natura economica del bando.