Siamo giunti quasi alla fine del mese di maggio 2022 e dobbiamo iniziare a pensare alle prossime date di accredito delle pensioni di giugno 2022. Ormai sappiamo che con il termine dello Stato di Emergenza non ci saranno più anticipi sulle erogazioni dei trattamenti pensionistici, ma qualcosa è rimasto: la suddivisione dei giorni per il ritiro della pensione in Posta. Andiamo a vedere insieme le ultime novità.

Pensioni di giugno 2022: le date di pagamento in Posta

Pensioni di giugno 2022, come funziona il pagamento in Posta?

Con il decreto 24 marzo 2022 è stato stabilito ufficialmente il termine dello stato di emergenza, che accompagnava i cittadini italiani (pensionati e non) da ormai due anni e due mesi.

Con lo scoppio della pandemia di coronavirus, infatti, era stato disposto da Inps e Poste Italiane un accredito anticipato e scaglionato di tutti i trattamenti pensionistici. Questa calendarizzazione è partita nel mese di marzo 2020 ed è proseguita fino al mese di febbraio 2022, con il pagamento della pensione di marzo.

Il mese di aprile è stato un vero e proprio spartiacque tra la situazione emergenziale e il post-emergenza. Dal 1° aprile, infatti, le pensioni vengono versate il primo giorno bancabile del mese di competenza, come disposto da Poste Italiane:

“A seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello Stato di emergenza per il Covid-19, Poste Italiane comunica che a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni.”

Insomma, anche le pensioni di giugno 2022 verranno erogate secondo il calendario antecedente allo scoppio della pandemia, ma in alcuni casi, in particolare per il ritiro fisico della pensione in Posta, dovrà essere rispettato un calendario. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Ecco tutti i pensionati che riceveranno il proprio trattamento il 1° giugno

Partiamo con ordine. Il primo giorno bancabile del mese di giugno 2022 è mercoledì 1° giugno. In questa data potranno ricevere il trattamento pensionistico questi soggetti:

tutti i cittadini che sono titolari di un Libretto di Risparmio ;

; i pensionati che sono in possesso di un conto Banco Posta ;

; i soggetti che risultano essere possessori di una Postepay Evolution.

Dallo stesso giorno, mercoledì 1° giugno, potranno andare a ritirare le pensioni di giugno 2022 da uno degli 8 mila ATM Postamat presenti su tutto il territorio nazionale, senza alcuna necessità di entrare negli uffici postali i seguenti cittadini:

tutti i titolari di Carta Postamat ;

; i soggetti in possesso di una Carta Libretto ;

; coloro che possiedono una Postepay Evolution.

E, invece, coloro che dovranno recarsi fisicamente presso gli uffici di Poste Italiane? Come dovranno comportarsi?

Pensioni giugno 2022, il ritiro direttamente in Posta! Come e quando

Il ritiro in Posta dei trattamenti pensionistici è sempre stato stabilito tramite delle Ordinanze sottoscritte dal capo della Protezione Civile. Il motivo di queste suddivisioni dei pagamenti era molto semplice: tutelare tanto i pensionati, quanto i dipendenti degli uffici postali da un eventuale contagio.

Del resto, si sa: gli uffici di Poste Italiane sono famosi per il costante crearsi di assembramenti, veicolo principale della diffusione del Coronavirus.

Ancora oggi, infatti, per il ritiro fisico delle pensioni in posta – comprese le pensioni di giugno 2022 – continua ad essere utilizzato il metodo dello scaglionamento in ordine alfabetico. Il virus è ancora in circolo e occorre fare molta attenzione, soprattutto con la fascia più debole della popolazione: gli anziani.

La suddivisione viene ancora effettuata in ordine alfabetico per lettera del cognome dell’intestatario del trattamento e, solitamente, le pensioni vengono distribuite nell’arco di cinque o sei giorni. Andiamo a vedere il calendario dei pagamenti.

Ecco il calendario dei pagamenti della pensione di giugno negli uffici postali

Come dicevamo poc’anzi, il pagamento delle pensioni di giugno 2022, come è stato per i mesi di maggio e di aprile, verrà suddiviso in cinque o sei giornate lavorative, a seconda del numero di pensionati in un determinato comune o città.

Ci saranno uffici che dilazioneranno il pagamento anche in sette giorni, mentre altri in quattro. Tutto dipende dal vostro ufficio postale di riferimento. Anche il calendario di erogazione dei pagamenti varierà al variare del numero dei pensionati in un determinato Comune.

Insomma, il calendario che vi stiamo per mostrare non è un calendario ufficiale, ma è un fac-simile di quello che sarà in realtà. In alcuni casi, potrebbe coincidere, mentre in alti potrebbe essere differente. Vediamo insieme.

Come dicevamo prima, il 1° giugno potranno essere pagate le pensioni ai primi dell’elenco, coloro che hanno cognomi che iniziano con lettere comprese dalla A alla C ;





potranno essere pagate le pensioni ai primi dell’elenco, coloro che hanno cognomi che iniziano con lettere comprese ; il giorno seguente è Festa della Repubblica , 2 giugno;





, 2 giugno; Qualora l’ufficio postale non dovesse fare il ponte le erogazioni ripartiranno venerdì 3 giugno con le lettere dalla D alla G ;



con le lettere ; Sempre se l’ufficio postale non farà il ponte, i pagamenti proseguiranno sabato 4 giugno solo al mattino , con le lettere dalla H alla N ;





, con le lettere ; domenica Poste Italiane chiude ;





; lunedì 6 giugno si ricomincia con i pagamenti, con le lettere dalla O alla R ;





si ricomincia con i pagamenti, con le lettere ; l’ultimo giorno in cui verranno pagate le pensioni di giugno 2022 sarà così martedì 7 giugno, con le lettere dalla S alla Z.

Qualora, invece, l’ufficio postale dovesse fare il ponte dal 2 giugno al 6, il calendario potrebbe essere il seguente:

A-C mercoledì 1° giugno;

D-G lunedì 6 giugno;

H-N martedì 7 giugno;

O-R mercoledì 8 giugno;

S-Z giovedì 9 giugno.

Ricordiamo che questi sono solo esempi, ma che ogni ufficio postale avrà il suo calendario di pagamento delle pensioni personalizzato. La tabella dell’elenco alfabetico suddiviso in giornate verrà affisso all’esterno di ciascun Ufficio Postale. In ogni caso, potrete anche consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800-00-33-22.

Pensioni di luglio, ci sarà l’aumento? Sì! Per chi?

Arriva anche una buona notizia per quel che concerne i titolari di trattamenti pensionistici con redditi sotto i 35 mila euro.

Il 2 maggio il Governo Draghi ha, infatti, introdotto un nuovo sostegno del valore di 200 euro una tantum per aiutare lavoratori, disoccupati e pensionati a superare la crisi scaturita dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e dalla conseguente inflazione.

Questo sostegno verrà pagato direttamente sulle pensioni – si pensa che possa arrivare a luglio, ma ancora non c’è nulla di certo poiché manca la circolare Inps – tramite un accredito dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Non è sicuro che tutti i titolari dei trattamenti pensionistici possano ricevere il sostegno 200 € a luglio, ma c’è anche la possibilità che l’Istituto si dilunghi, procedendo anche nei mesi di agosto e successivi.

Per ora, però, è chiaro che i pensionati non dovranno presentare alcuna domanda, ma sarà l’istituto che andrà a verificare la compatibilità dei soggetti con il Bonus 200 €, verificando in primo luogo il loro reddito, che ripetiamo dovrà essere inferiore ai 35 mila euro.

Sempre nel mese di luglio, per alcuni pensionati arriverà la quattordicesima mensilità. Per chi? Scopriamolo subito:

La quattordicesima può essere usufruita anche dai pensionati che abbiano raggiunto i 64 anni di età e con un reddito complessivo individuale fino a 13.391,82 euro e viene solitamente corrisposta nel mese di luglio.

Insomma, per tutti quei soggetti con redditi inferiori a 13.391,82 € a luglio l’importo della pensione sarà nettamente superiore!