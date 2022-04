Si parla ancora una volta del tema relativo alle pensioni INPS. Questa volta, però il protagonista è l’assegno sociale 2022, ovvero quella tipologia di assegno che consentirà così a tantissimi lavoratori italiani di poter accedere al proprio assegno previdenziale attraverso una pensione INPS, anche senza contributi.

Si tratta, a questo proposito, di un’importante soluzione che potrà essere riconosciuta nei confronti di alcune categorie di persone che non hanno alcun tipo di contributo e di vita contributiva attraverso il quale potrebbero riuscire ad ottenere l’accesso alle tradizionali pensioni di vecchiaia oppure alle pensioni anticipate.

Dunque, proprio per questo motivo, al fine di aiutare e supportare i lavoratori ma anche i cittadini che non stanno svolgendo alcun tipo di attività lavorativa ma che desiderano poter accedere all'assegno della pensione INPS, andremo a trattare nel dettaglio questa possibilità effettivamente riconosciuta da parte dell'Istituto INPS di poter ottenere la pensione INPS senza aver conseguito nessun contributo.

Saranno anche ripercorsi tutti i dettagli per quanto concerne i soggetti a cui sarà riconosciuta la possibilità di ottenere una pensione INPS senza contributi, in particolare quali saranno i requisiti e le condizioni che saranno verificate al momento della presentazione della richiesta.

Pensione INPS senza contributi 2022: la premessa sull'assegno sociale

Come anticipato anche già all'interno dell'introduzione del seguente articolo, il problema dell'accesso alla pensione per chi gode di pochissimi anni di contributi in quanto ha svolto pochi anni di lavoro, rappresenta un argomento di rilevanza nazionale. Come riportato: fa sempre più paura ai cittadini trovarsi davanti ad una Riforma pensioni congelata, con il vincolo dell'età anagrafica, sopratutto, se mancano le condizioni "particolari" che permettono al lavoratore di entrare nel circuito dei trattamenti previdenziali ordinari.

fa sempre più paura ai cittadini trovarsi davanti ad una Riforma pensioni congelata, con il vincolo dell’età anagrafica, sopratutto, se mancano le condizioni “particolari” che permettono al lavoratore di entrare nel circuito dei trattamenti previdenziali ordinari.

La possibilità di accedere finalmente ad un assegno previdenziale anche nei confronti di quei cittadini che non presentano alcun tipo di contributo e di vita lavorativa utile per poter procedere con la richiesta di pensionamento rappresenta di fatto un’opportunità che è stata riconosciuta già alcuni anni fa.

Effettivamente, è attraverso la riforma Dini risalente all’anno 1995, dunque a seguito della pubblicazione e dell’entrata in vigore della legge numero 335 avvenuta nella data dell’8 agosto di quell’anno che il Governo italiano ha deciso di introdurre la pensione INPS senza contributi, la quale prese il nome di assegno sociale.

Si trattava, per essere precisi, di una misura che è stata formulata affinché potesse rappresentare una più adeguata misura di sostituzione della precedente pensione sociale, che è stata di fatto abolita definitamente a partire proprio dal primo gennaio dell’anno 1996.

Pensione INPS senza contributi 2022: le novità sull’assegno sociale di 468€

In particolare, quindi, la pensione INPS senza contributi rappresentata dall’erogazione di un assegno sociale dall’importo per il 2022 di 468 euro, ha consentito a diverse categorie di soggetti che si trovavano in condizioni particolarmente sfavorevoli dal punto di vista economico, di poter ottenere un assegno mensile così come avviene per tutti i cittadini titolari di una pensione.

In questo contesto, occorre tuttavia sottolineare che tra le ultime novità che hanno interessato l’assegno sociale 2022 e dunque l’opzione della pensione INPS senza contributi, alcune di queste sono state illustrate ed inserite all’interno della recente circolare INPS numero 197 pubblicata all’interno dell’apposito portale telematico durante la giornata del 23 dicembre dello scorso anno.

A questo proposito, infatti, l’Istituto INPS ha deciso di andare ad approfondire il recepimento delle disposizioni precedentemente contenute all’interno del decreto pubblicato dal Ministro dell’Economia e delle finanze sul tema della perequazione delle pensioni.

In questo caso, dunque, sono state evidenziate delle importanti novità per quanto riguarda non soltanto gli importi che potranno essere erogati nei confronti dei soggetti che risulteranno essere titolari dei requisiti di accesso per l’assegno sociale della pensione INPS anche senza contributi.

Infatti, sono stati anche ridefinite tutte le condizioni ritenute essenziali affinché il cittadino possa effettivamente ottenere l'erogazione dell’assegno sociale INPS senza avere contributi.

Pensione INPS senza contributi: chi può avere l’assegno sociale di 468€?

Dunque, abbiamo quindi compreso nei precedenti paragrafi quali sono essenzialmente tutte le notizie e le novità maggiormente rilevanti che hanno interessato in particolare modo la possibilità di accedere alla pensione INPS senza contributi che sarà riconosciuta anche per l’anno 2022.

A questo proposito, quindi, è importante ora anche andare ad approfondire quali sono le condizioni essenziali nonché i requisiti particolari di cui i cittadini intenzionati ad ottenere l’erogazione dell'assegno sociale pari a 468 euro, dovranno dimostrare di essere in possesso al momento della presentazione della richiesta.

In questo contesto, dunque, secondo quanto riportato all’interno dell’articolo di Informazione fiscale sul tema della pensione INPS senza contributi, il beneficio dell'assegno sociale di 468 euro nel 2022 potrà essere corrisposto esclusivamente verso i cittadini disoccupati e non coniugati che hanno un reddito personale pari a 0.

Tuttavia, è possibile avere l’opportunità di accedere all'assegno sociale senza contributi anche in alcuni casi particolari di soggetti coniugati, di cui si tratterà in seguito.

Allo stesso tempo, per poter accedere alla pensione INPS senza contributi è necessario dimostrare di avere una cittadinanza italiana oppure comunitaria o anche extracomunitaria. Tuttavia, in quest’ultimo caso occorrerà anche esibire un apposito permesso di soggiorno di lungo periodo o eventuale permesso per protezione sussidiaria del cittadino o ancora nelle situazioni di asilo politico.

Pensione INPS senza contributi: i requisiti per avere fino a 468€

Nel paragrafo precedente abbiamo quindi analizzato quali sono le principali novità in relazione alle categorie di soggetti che potranno effettivamente presentare la richiesta per poter ottenere la pensione INPS senza contributi. Tuttavia, è necessario anche comprendere i vari requisiti richiesti, tra questi una breve parentesi riguarda quella dei casi dei cittadini coniugati.

Infatti, nel momento in cui a presentare la richiesta risulta essere proprio un cittadino senza contributi previdenziali ma che risulta essere coniugato, in questo caso l’istituto INPS dovrà verificare il reddito familiare. In tal senso, se il reddito del nucleo risulta essere minore della soglia attualmente fissata a 6.085,30 euro, il soggetto richiedente avrà diritto ad un assegno mensile della pensione senza contributi in misura piena.

Mentre, nei casi in il reddito della famiglia risulta essere superiore a 6.085,30 euro ma inferiore all’importo di 12.170,60 euro, allora il cittadino che intende accedere alla pensione INPS senza contributi potrà beneficiare della misura ma con importi ridotti.

Inoltre, è bene anche sapere che per poter accedere definitivamente al beneficio della pensione senza contributi dell’assegno sociale, è necessario che il cittadino richiedente abbia compiuto almeno un’età anagrafica di 67 anni. Inoltre, l’istituto INPS provvederà anche a verificare l’effettiva residenza continuativa nel territorio nazionale di almeno dieci anni.

Pensione INPS senza contributi: i documenti per avere fino 468€!

Abbiamo quindi ripercorso brevemente tutti i dettagli in riferimento alla possibilità di accedere alla pensione INPS senza contributi che viene riconosciuta nei confronti di coloro che abbiano compiuto 67 anni e che rispondono a determinate condizioni reddituali.

Tuttavia, ora è il momento anche di comprendere e approfondire quali sono i dettagli in riferimento ai documenti che sono stati ritenuti necessari affinché i cittadini possano effettivamente presentare correttamente la richiesta e poter ottenere finalmente l’erogazione del primo assegno mensile fino a 468 euro nel 2022.

A questo proposito, sarà necessario dunque presentare la richiesta direttamente seguente la procedura telematica ampiamente descritta all’interno del portale istituzionale dell’INPS, disponibile al seguente sito web: www.inps.it.

Successivamente, occorre effettuare l’autenticazione attraverso una tra le varie credenziali di accesso ammesse, quali ad esempio SPID, CIE o CNS, selezionare poi la sezione dedicata a “Nuova prestazione pensionistica - Assegno sociale”. Una volta compilata correttamente la domanda, l’utente è tenuto ad allegare una serie di documenti essenziali.

Tra questi, oltre al documento di identità che dovrà essere in corso di validità e riferito al cittadino intenzionato ad accedere alla pensione INPS senza contributi, sarà necessario presentare anche il permesso di soggiorno di lungo periodo per quanto riguarda i cittadini che non provengono da Paesi europei, nonché lo stato di residenza in modalità di autocertificazione oppure il certificato di tipo storico che viene emesso da parte dell’Ufficio anagrafe del Comune.