Come sappiamo il tema delle pensioni rappresenta da sempre un fattore di importanza fondamentale per i cittadini italiani che hanno terminato il proprio periodo di lavoro e che sono quindi in attesa di ricevere l’assegno previdenziale. Per questo motivo, l’Istituto INPS ha deciso di attivare un nuovo servizio altamente innovativo attraverso il quale un consulente digitale aiuterà i pensionati a ricevere l’assegno della pensione più alto. Vediamo, quindi, come funziona il servizio INPS sulle pensioni.

Ancora una notizia bomba dell’ultima ora che vede come protagonista sempre il tema relativo alle pensioni INPS. Si tratta, in questo caso, di un importante servizio che è stato introdotto da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale al fine di supportare ed aiutare maggiormente un’ampia platea di cittadini e di pensionati.

A questo proposito, dopo l’approvazione e l’effettiva entrata in vigore di PensAMi, il sistema relativo alla simulazione di calcolo dell’assegno previdenziale, l’istituto iNPS ha deciso di annunciare anche il nuovo lancio relativo al portale attraverso il quale i pensionati italiani avranno la possibilità di accedere ad un proprio “Consulente digitale delle pensioni”.

In questo senso, grazie a questa nuova ed importante novità, l’istituto INPS provvederà ad aiutare e supportare in particolare modo tutti quei titolari di trattamenti pensionistici, i quali potrebbero avere diritto ad accedere ad un assegno molto più ricco.

In questo contesto, quindi, è proprio per questo motivo che, all’interno del seguente articolo, andremo a descrivere effettivamente quali sono tutte le caratteristiche effettive che andranno a contraddistinguere il servizio INPS dedicato ad aumentare gli assegni delle pensioni attraverso la consulenza digitale.

In questo senso, nei prossimi paragrafi, sarà spiegato come funziona il consulente digitale per ottenere l’assegno della pensione più alto e come sarà possibile accedere a tale servizio online messo a disposizione dall’Istituto INPS.

Ultim’ora sulle pensioni: come fare per avere pensioni più ricche dall’INPS?

Dunque, prima di procedere con la descrizione e gli approfondimenti in riferimento a questo nuovo servizio telematico che consentirà a tutti i cittadini italiani di poter consultare direttamente un consulente digitale delle pensioni per poter riuscire ad ottenere un assegno della pensione più alto, si suggerisce la visione del seguente articolo.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un contenuto illustrativo messo a disposizione dal canale di Insindacabili mediante il quale gli utenti potranno avere la possibilità di comprendere come fare per ottenere la consulenza online da parte dell’istituto INPS per accedere all’aumento della pensione INPS.

A questo proposito, come appena annunciato all’interno dell’introduzione del seguente articolo, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha deciso di annunciare l’arrivo di un nuovo e importantissimo servizio.

Tale servizio telematico prende appunto il nome di “Consulente digitale della pensione”, andando così ad aggiungersi alla vasta gamma di servizi telematici di cui già si occupa attualmente l’INPS.

In questo contesto, dunque, il servizio INPS che fa riferimento alla possibilità di avere a disposizione un vero e proprio “Consulente digitale della pensione” si pone all’interno di una serie di misure e di aiuti che sono mirati alla digitalizzazione delle infrastrutture di tipo tecnologico, così come anche a semplificare e facilitare l’accesso ai servizi legati alla pubblica amministrazione.

Effettivamente, si tratta, dell’applicazione di una serie di disposizioni che sono state inserite nel testo relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mediante il quale si tenta di assicurare non soltanto alle imprese ma anche ai cittadini, la realizzazione di servizi maggiormente accessibili, funzionali ed efficienti nei confronti di tutti gli utenti.

Novità Pensioni 2022: quando si attiverà il servizio dell’INPS?

Dunque, l’importanza di questo strumento digitale introdotto da parte dell’istituto INPS ha destato sin da subito una grande approvazione da parte della popolazione ed in particolare dei pensionati italiani che risiedono in Italia e che desiderano quindi avere a disposizione un consulente digitale al fine di poter ottenere l’aumento della pensione e dunque un assegno previdenziale più ricco.

Ma quando si attiverà effettivamente questo servizio? Potranno accedere fin da subito tutti i cittadini e i pensionati che desiderano poter avere a disposizione il servizio telematico del Consulente digitale delle pensioni INPS?

La risposta a queste domande, presuppone quindi una breve premessa. Effettivamente, questo nuovo sistema telematico digitale sarà messo a disposizione soltanto per una platea di cittadini abbastanza limitata, per lo meno durante il primo periodo di introduzione del seguente articolo.

Dunque, gli utenti più fortunati che sono stati scelti per poter godere per primi del servizio telematico gratuito del consulente digitale INPS, riceveranno già nei prossimi giorni una notifica da parte dell’istituto INPS.

In questo senso, quindi, nelle prossime giornate, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale provvederà ad inviare una notifica ai cittadini che sono stati selezionati per testare ed utilizzare per la prima volta questo importante servizio, mediante essenzialmente due modalità di comunicazione: MyINPS da un lato, e tramite email dall’altro lato.

Aumento Pensioni INPS con il consulente digitale: come funziona?

Nei precedenti paragrafi abbiamo quindi sottolineato che questo servizio rappresenterà di fatto un aiuto sostanziale per gli utenti e soprattutto per i pensionati che sono intenzionati a comprendere come procedere con la richiesta di pensionamento, ma anche e soprattutto per quei cittadini che vorrebbero ottenere un incremento dell’assegno previdenziale.

Tuttavia, ora è il momento di andare ad approfondire effettivamente come funziona questo servizio di consulenza digitale delle pensioni introdotto da parte dell’istituto INPS.

Il servizio relativo al consulente digitale che sarà messo a disposizione da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale è stato introdotto in particolare modo con l’obiettivo di consentire a tutti i pensionati italiani di poter verificare effettivamente se questi risultano essere in possesso di tutte le condizioni e dei requisiti necessari per poter accedere a pensioni più alte o ad eventuali prestazioni integrative.

In questo modo, dunque, l’Istituto INPS darà la possibilità ai cittadini di poter ottenere un assegno più alto della pensione. Per questo motivo, il servizio offerto dal consulente digitale delle pensioni si configurerà come un sistema altamente personalizzato, mediante il quale ciascun cittadino pensionato potrà ottenere le risposte ai suoi quesiti e alle sue perplessità che fanno riferimento a determinate situazioni e condizioni.

Novità Pensioni con servizio del consulente digitale INPS: a cosa serve?

Abbiamo quindi compreso all’interno del precedente paragrafo quali sono gli aspetti principali e le caratteristiche essenziali in riferimento al servizio del consulente digitale messo a disposizione da parte dell’Istituto INPS. Ma quali sono effettivamente gli obiettivi del servizio INPS attraverso il quale i cittadini potranno ottenere un aumento dell’assegno previdenziale?

Attraverso questo servizio telematico messo a disposizione da parte dell’Istituto INPS, infatti, l’obiettivo portato avanti è quello di riuscire a chiarire tutti i dubbi principali della popolazione e dei pensionati, al fine anche di evitare che questi commettano degli errori durante il momento legato alla compilazione della domanda.

In questo modo, infatti, i cittadini potranno prima consultare il servizio e successivamente inviare la domanda, qualora ritengono effettivamente di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Proprio per questo motivo, quindi, è chiaro che il servizio dedicato alla consulenza digitale concessa da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale risulta essere interamente dedicato verso quella platea di pensionati che risultano percepire un trattamento previdenziale.

In tal senso, il Consulente digitale INPS consentirà di andare a verificare a tutti gli effetti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni che sono richieste ai fini di poter ottenere l’accesso all’aumento dell’assegno della pensione oppure il riconoscimento di eventuali ulteriori prestazioni economiche di tipo integrativo.

Aumento pensioni dell’ultima ora: come si accede al servizio INPS?

Nei precedenti paragrafi, quindi, abbiamo analizzato quali sono le peculiarità legate agli aspetti principali che contraddistinguono il funzionamento attuale del servizio messo a disposizione dall’INPS dedicato alla consulenza digitale per poter ottenere l’aumento delle pensioni.

Il servizio legato al consulente digitale dell’Istituto INPS è disponibile direttamente sulla piattaforma ufficiale, andando a digitale all’interno della barra del motore di ricerca la dicitura “Consulente digitale”. Successivamente, l’utente dovrà andare a selezionare tra i vari risultati ottenuti dal motore, il servizio dedicato al consulente digitale delle pensioni. In alternativa, sarà possibile andare ad accedere al servizio attraverso il menù disponibile sul portale online.

Inoltre, secondo quanto riportato anche all’interno dell’articolo di money.it dedicato al servizio di consulenza digitale dell’Istituto INPS, sarà possibile andare ad accedere al servizio, anche effettuando l’autenticazione personale con le credenziali di accesso.

A tal proposito, si ricorda agli utenti che attualmente è possibile effettuare l'accesso all’area privata del sito online dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, disponibile al seguente link: www.inps.it, esclusivamente se si è in possesso di una tra le seguenti modalità: Carta d’identità elettronica (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure SPID.

Aumento pensioni 2022: i servizi di consulenza digitale e PensAMi

Come chiarito anche in precedenza, l’approvazione e l’introduzione del nuovo servizio di consulenza digitale riconosciuto nei confronti di una determinata platea di soggetti e di pensionati che risiedono in Italia, va ad aggiungersi al servizio già attivo dell’INPS noto sotto il nome di PensAMi.

In questo senso, quest’ultimo consente ai pensionati italiani di poter effettuare ben tre possibili richieste, che si configurano intorno a tre differenti livelli.

A questo proposito, non soltanto sarà possibile visionare la propria contribuzione e il sistema di calcolo pensionistico che potrà essere riconosciuto, ma anche se eventualmente si ha l’opportunità per poter andare in pensione anticipata.