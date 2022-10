Brutte notizie l’Italia spende troppo sulle pensioni. Il vero problema del sistema previdenziale italiano è che non offre quel modello welfare tanto “decantato”, anzi si avvicina molto al sistema pensionistico in vigore in Messico e Perù. Ed è per questo che torna l’incubo della Fornero (forse) una mossa inevitabile.

A confermare la poco sostenibilità del sistema pensionistico italiano è il Mercer Cfa Institute Pensioni Index 2022. Lo studio realizzato dalla Mercer, pone in rilievo tutti gli aspetti rassicuranti del sistema pensionistico italiano, istituito per proteggere gli anziani dalla povertà, votato a una maggiore acquisizione dei diritti pensionistici e piace molto l’aspetto sicuro e trasparente.

Nonostante, i punti favorevoli l’Italia nella classifica dei migliori Paesi analizzati dalla Mercer 2022 viene collocata appena alla 32esima posizione su una media di 44 Paesi osservati.

Pensioni: brutte notizie l’Italia spende troppo! Stravolti i piani pensionistici 2023

Fermo restando che il grosso problema della sostenibilità dei conti previdenziali è emerso da diverso tempo, non una novità tirata in ballo all’improvviso. A dire il vero, sono proprio i provvedimenti successivi alla Riforma 2012, più conosciuti come le deroghe che hanno evitato il peggio per tanti lavoratori.

Misure inserite in intervalli successivi alla Fornero che hanno consentito ai lavoratori di poter abbracciare un trattamento economico previdenziali anticipato. Nel medesimo istante, hanno generato un peso nei conti previdenziali, uno squilibrio nelle casse dell’Istituto.

Il messaggio che emerge è chiaro, in Italia l’età pensionabile passa a 62 anni. Un risultato rilevabile dai requisiti previsti per la pensione anticipata Quota 100. Mentre, in Europa l’età pensionabile si aggirava sui 64 anni di età. Uno squilibrio che ha portato a dubitare della poca concretezza delle lamentele dei lavoratori italiani

In vero problema, è l’assenza di Politiche attive del lavoro adeguate agli incentivi occupazionali. È mancata la programmazione, amministrazione e gestione delle politiche occupazionali e dei servizi sociali.

In questo contesto, il trattamento economico anticipato previsto in Italia rappresenta solo un costo eccessivo, rendendo insostenibile nel lungo periodo la gestione finanziaria dell’Istituto.

Il presidente Pasquale Tridico, in più occasioni ha confermato la presenza di un sistema pensionistico non adeguato alle prospettive future, richiedendo al governo italiano interventi mitigatrici per le casse dell’INPS.

D’altra parte, si è consci che il peso del sistema previdenziale italiano non può ricadere solo sulle spalle di 23 milioni di lavoratori, contro 60 milioni di cittadini.

Ecco come cambiano le percentuali di valutazione dei conti pensionistici

A questo punto la prima domanda che viene posta riguarda l’ordine di valutazione delle pensioni italiane. In particolare, sull’indice di riferimento che ha portato la Mercer Cfa Institute Pensioni Index 2022 a collocare l’Italia alla 42° esima posizione.

Lo studio della Mercer è stato orientato nell’individuazione di tre diversi parametri dei sistemi pensionistici, in particolare:

il primo controllo è stato rivolto allo stato di adeguatezza del sistema pensionistico. L’analisi ha rilevato il punto di disuguaglianza tra gli emolumenti percepiti dai lavoratori alla chiusura della carriera lavorativa e il valore dell’assegno pensione;

L’analisi ha rilevato il punto di disuguaglianza tra gli emolumenti percepiti dai lavoratori alla chiusura della carriera lavorativa e il valore dell’assegno pensione; il secondo punto è stato indirizzato sulla presenza della sostenibilità del sistema pensionistico . L’Indagine ha rilevato la capacità del sistema pensionistico di sostenere il valore complessivo dei costi;

. L’Indagine ha rilevato la capacità del sistema pensionistico di sostenere il valore complessivo dei costi; il terzo punto è stato orientato sull’integrità del sistema pensionistico. La ricerca ha rilevato il grado i tratti comuni di una buona governance, con l’individuazione della trasparenza sul funzionamento del sistema.

Dall’osservazione di questi tre punti sono emersi dei dati favorevoli per il primo e l’ultimo, mentre lo stesso non si può affermare per il secondo punto. L’Italia è stata bocciata sulla sostenibilità del sistema pensionistico. La relazione tra rischi e difetti del sistema porta mette in discussione la sostenibilità delle casse previdenziali nel lungo periodo.

Le prime classi del rapporto della Mercer

Il rapporto della Mercer pone in rilievo i primi tre risultati migliori, ovvero i Paesi con il massimo punteggio ottenuto dai parametri di adeguatezza, sostenibilità e trasparenza, quali:

Islanda , con un punteggio assegnato di 84,7;

, con un punteggio assegnato di 84,7; Olanda con una posizione di 84,6;

con una posizione di 84,6; Danimarca collocata alla posizione 82.

Peraltro, se questi Paesi si sono collocati perfettamente con un ottimo indice di gradimento, non lo è, invece, per altri, come: “Indonesia, Argentina, Turchia, Filippine, India e Thailandia”.

I risultati europei migliori arrivano dal Regno Unito collocata al 73,7, Germania con la posizione di 67,9 e Francia a cui è stato assegnato un punteggio di 63,2.

La Spagna non ricopre una postazione migliore con una assegnazione di un punteggio di 22 su 61,8. Mentre, l’Italia anche in questo caso scende con un punteggio di 55,7.

Alla fine, la Mercer posiziona l’Italia parallelamente ai sistemi pensionistici in vigore in diversi Paesi, tra cui: "Arabia Saudita, Sud Africa, Brasile, Polonia, Cina, Taiwan, Giappone e Corea del Sud".

Dall’analisi emerge che l’Italia ha ottenuto un punteggio di 32 su 44 .

Appare chiaro che questo risultato porta direttamente ad abbracciare le regole poste in essere dalla Fornero. Non possiamo scartare l’evidenza che i costi pensionistici pesano sul PIL nella misura di circa il 16%. Uno squilibrio evidenziato anche dalla Nota di aggiornamento al DEF (NADEF).

Il vero problema, è che sono mancate le assunzioni. Ecco, perché, viene messa in discussione la sostenibilità della spesa previdenziale nel lungo periodo.