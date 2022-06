In questa breve guida andremo a vedere nel dettaglio chi riceverà il maxi-assegno delle pensioni di luglio 2022. Alcuni pensionati, infatti, potrebbero arrivare a ricevere addirittura 855 euro in più rispetto all’importo standard del loro assegno pensionistico.

In questa breve guida andremo a vedere nel dettaglio chi riceverà il maxi-assegno delle pensioni di luglio 2022. Alcuni pensionati, infatti, potrebbero arrivare a ricevere addirittura 855 euro in più rispetto all’importo standard del loro assegno pensionistico.

Pensioni, maxi-assegno di luglio 2022: arriva la quattordicesima! Per chi?

Luglio è un mese fortunato per qualche pensionato, perché arriverà la quattordicesima mensilità del trattamento pensionistico.

Attenzione, però perché questo assegno aggiuntivo non è riservato a tutti i pensionati in maniera indistinta, anzi! I titolari dei trattamenti pensionistici che potranno percepire anche l’assegno della quattordicesima sono solamente il 2.1 % del totale.

Ma sapete tutti di cosa stiamo parlando? Vediamo subito insieme che cos’è la quattordicesima sulle pensioni.

Con quattordicesima mensilità si intende quell’assegno ad integrazione che viene corrisposto dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, INPS, una tantum – tendenzialmente a luglio e a dicembre (in questo caso parliamo di tredicesima) – unicamente ai pensionati che si trovano maggiormente in difficoltà economica.

Un altro requisito molto importante è l’età del pensionato. Per ottenere il maxi-assegno della pensione luglio 2022 il pensionato deve avere almeno 64 anni compiuti.

Andiamo, ora, a vedere nel dettaglio tutti i soggetti interessati dall’aumento dell’assegno della pensione di luglio 2022.

Maxi-assegno delle pensioni di luglio 2022: ecco a chi spetta la quattordicesima

Abbiamo detto nel paragrafo precedente che la quattordicesima mensilità spetterà unicamente a tutti i cittadini che hanno compiuto il sessantaquattresimo anno di età, oltre che gli over 64, i cittadini con più di 64 anni. Ma l’età non è il solo requisito necessario; vediamo gli altri nel dettaglio.

Abbiamo parlato poco fa anche delle difficoltà economiche dei cittadini. Per ottenere il maxi-assegno delle pensioni di luglio 2022 occorrerà anche avere un reddito complessivo che sia pari o inferiore al doppio dell’importo dell’assegno minimo della pensione.

La quattordicesima mensilità, inoltre, non spetterà a coloro che risultano essere titolari di

Assegno sociale

Pensione di invalidità

Pensioni di guerra

Rendite INAIL

Ma allora a chi spetta questo aumento delle pensioni? A tutti i titolari di trattamenti pensionistici del settore privato, oltre che autonomi, ma anche a coloro che sono stati lavoratori dei settori relativi a spettacolo e sport e del comparto pubblico.

Pensioni, Maxi-versamenti a luglio: i limiti di reddito per avere la quattordicesima

Abbiamo detto poco fa qual è il limite di reddito – questo deve essere pari o inferiore all’importo dell’assegno minimo della pensione moltiplicato per due.

Quando parliamo dei redditi, inoltre, è bene sottolineare che intendiamo tutti quelli assoggettabili a imposta a fini Irpef, ovvero, tutti i redditi che derivino da pensione, lavoro e altre attività.

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale provvede a pagare la quattordicesima mensilità in maniera provvisoria, tenendo conto delle informazioni che ha in suo possesso.

Cosa vuol dire? Ciò sta a significare che l’INPS, qualora dovesse erogare importi non spettanti con il maxi-assegno delle pensioni di luglio 2022, provvederà al successivo recupero degli indebiti.

Come si calcola la quattordicesima sulle pensioni di luglio 2022?

Il calcolo per versare la quattordicesima ai pensionati in possesso dei requisiti sopradescritti verrà effettuato tenendo conto di due principali punti, che sono: l’anzianità contributiva e i redditi annui percepiti.

Partiamo con il primo dei due: per il calcolo dell’anzianità contributiva si tengono in considerazione tutti i pensionati che:

hanno al massimo 15 anni di contributi versati;

vanno dai 15 ai 25 anni di contributi versati;

chi ha oltre 25 anni di anzianità contributiva.

Per gli autonomi le tre fasce di anzianità contributiva vengono elevate rispettivamente a:

massimo 18 anni di anzianità contributiva;

tra i 18 e i 28 anni;

oltre i 28 anni di contributi versati.

A seconda degli anni di riferimento, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale corrisponde importi più o meno elevati. Questi importi da versare con le pensioni di luglio 2022 tengono conto anche dei redditi lordi dei pensionati. Tenendo conto dei redditi fino a 10.224,83 € e le tre fasce sopradescritte avremo tre differenti importi:

437 € - fino a 15 o 18 anni;

546 € - da 15 a 25 o da 18 a 28 anni;

655 € - oltre i 25 e oltre i 28 anni.

Prendendo in considerazione, invece, i redditi più elevati, ma che non superano i 13.663,10 €, il maxi-assegno delle pensioni di luglio 2022 sarà rispettivamente di:

336 € - fino a 15 e 18 anni;

420 € - da 15 a 25 e 18 a 28 anni;

504 € - oltre i 25 e i 28 anni.

Ma non è finita qui. Poiché a luglio i pensionati avranno una bella sorpresa sul proprio trattamento pensionistico. Quale? Scopriamolo subito!

Pensioni di luglio 2022, arrivano i 200€ in più come bonus! Per chi?

Per le pensioni di luglio 2022 le sorprese non sono finite, poiché arriverà, in aggiunta alla quattordicesima mensilità, anche un sostegno economico del valore di 200 €.

Questo sostegno è il famoso “Bonus 200€” introdotto dal Governo Draghi lo scorso inizio maggio per aiutare le famiglie italiane a combattere l’inflazione causata dallo scoppio della guerra in Ucraina. Si tratta di un sussidio per aiutare i cittadini italiani nelle spese di tutti i giorni.

Ma chi potrà avere questo sostegno? Ricordiamo, infatti, che questo bonus verrà corrisposto unicamente ai soggetti che hanno dei redditi che non superano i 35 mila euro.

INPS corrisponderà in maniera del tutto automatica il sostegno con gli accrediti delle pensioni di luglio 2022, dunque, non sarà necessario presentare la domanda.

Pensioni di luglio 2022, chi riceverà fino a 855€ in più sull’assegno?

Facendo una piccola analisi, i più fortunati riceveranno sulla pensione di luglio 2022 un bonus del valore di 855 euro, composto da quattordicesima + bonus 200€!

Ci stiamo riferendo a coloro che hanno redditi fino a 10.224,83 € e anzianità contributiva di oltre 25 anni – 28 per autonomi. Sui 655 euro di quattordicesima, infatti, verranno accreditati altri 200€!

Ricordiamo che 855 euro è l’importo massimo che verrà versato dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale sulle pensioni di luglio 2022. Per scoprire quale importo verrà accreditato sulla vostra pensione vi basterà osservare le fasce di reddito di riferimento e gli importi spettanti a seconda della vostra anzianità contributiva, per poi aggiungere 200€!

Ricordiamo anche che il bonus 200€ verrà corrisposto, non solo ai pensionati con redditi fino ai 35 mila euro, ma anche ai percettori di Naspi, di reddito di Cittadinanza, ai lavoratori autonomi e stagionali e ai lavoratori dipendenti.

Pensioni di luglio 2022, quando arrivano?

Come abbiamo visto più e più volte nei nostri articoli, le pensioni dal termine dello stato di emergenza con il decreto-legge 24 marzo 2022 vengono accreditate il primo giorno del mese di competenza per chi riceve il trattamento sul conto corrente o chi lo preleva dagli ATM, mentre vengono distribuite da Poste Italiane nella prima settimana del mese di competenza.

L’ordine rispettato sarà il medesimo di sempre: l’ordine alfabetico per l’iniziale del cognome del beneficiario. Il calendario sarà esposto fuori da ciascun ufficio postale qualche giorno prima delle erogazioni.

In breve, le pensioni di luglio 2022 arriveranno venerdì 1° luglio e saranno distribuite negli uffici postali dal 1° luglio fino alla settimana seguente.