In questa breve guida andremo a vedere quando saranno accreditate le pensioni di luglio 2022 sui conti correnti e quando potranno essere ritirate negli uffici di Poste Italiane. Infine, scopriremo chi ha il diritto ad ottenere il Bonus 200€, oltre che la quattordicesima mensilità versata dall’INPS. Scopriamo subito tutte le ultime novità.

Pensioni luglio, quali sono le date di accredito in banca?

L'emergenza sanitaria si è conclusa con il decreto-legge dello scorso 24 marzo 2022. Con essa è terminato anche il meccanismo dell'accredito anticipato delle pensioni. Dal 1° aprile le pensioni vengono pagate il mese stesso di competenza, nelle prime giornate.

Per questo motivo possiamo dire con certezza che le pensioni di luglio verranno pagate nel primo giorno bancabile del mese per chi riceve l'accredito sul conto corrente.

Le erogazioni verranno fatte tra due settimane e i trattamenti pensionistici arriveranno puntuali venerdì 1° luglio 2022. Lo stesso discorso vale per i titolari di:

Libretto di risparmio

Conto bancoposta

Postepay Evolution

Chi, invece, è titolare di Carta Libretto, Carta Postamat o Postepay Evolution potrà procedere al ritiro autonomamente, sempre venerdì 1° luglio, presso uno degli 8 mila ATM presenti in Italia.

Andiamo ora a scoprire quando verranno pagate le pensioni per chi deve ritirarle fisicamente presso gli uffici di Poste Italiane.

Quando arriva la pensione del mese di luglio? Le date di accredito in Posta

Durante l’emergenza sanitaria le pensioni venivano erogate, per coloro che procedevano ad effettuare il ritiro fisicamente presso gli uffici di Poste Italiane, nell’ultima settimana del mese precedente quello di competenza.

Con il decreto-legge del 24 marzo 2022, la distribuzione è stata posticipata alla prima settimana del mese stesso di competenza. Il calendario, però, non è più universale, ma varia da Comune a Comune, in base al numero di abitanti titolari di trattamenti pensionistici.

Insomma, le pensioni di luglio 2022 verranno distribuite a partire da venerdì 1° luglio e continueranno ad essere distribuite sabato 2, lunedì 4 ecc. I calendari dei versamenti, che ricordiamo sono sempre in ordine alfabetico, saranno affissi all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Possiamo azzardare una bozza di un calendario:

Venerdì 1° luglio 2022 A-C

Sabato 2 luglio 2022, solo al mattino D-K

Lunedì 4 luglio 2022, L-O

Martedì 5 luglio 2022, P-R

Giovedì 6 luglio 2022, S-Z

Leggi anche questo articolo della collega Viviana Vitale sulla pensione INPS senza tasse.

A chi spetta la quattordicesima sulle pensioni di luglio?

La quattordicesima mensilità delle pensioni di luglio spetterà a tutti i cittadini che hanno 64 anni o più e che si trovano in situazioni di disagio economico.

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale INPS corrisponderà la quattordicesima mensilità ai soggetti che hanno un reddito complessivo che sia pari (o inferiore) al doppio dell’importo dell’assegno minimo della pensione.

Non potranno beneficiare della pensione di luglio con la quattordicesima tutti gli intestatari di:

Pensioni di guerra

Assegni Sociali

Pensioni di Invalidità

Rendite INAIL

Riceveranno la quattordicesima sulla pensione di luglio tutti i titolari di trattamenti pensionistici del settore privato, gli autonomi e coloro che hanno lavorato nei settori di sport, spettacolo e comparto pubblico.

È bene sottolineare che l’Istituto per la Previdenza Sociale pagherà la quattordicesima tenendo conto delle informazioni in suo possesso. In sostanza, se dovesse erogare importi maggiori non spettanti, andrebbe a recuperare gli indebiti in secondo momento.

Pensioni di luglio, ecco come si fa il calcolo della quattordicesima mensilità

L'istituto nazionale per la previdenza sociale procederà all'erogazione della quattordicesima tenendo in considerazione dell'anzianità contributiva del pensionato e dei suoi redditi annui percepiti.

Innanzitutto, INPS procede analizzando tre fasce di anzianità contributiva:

la prima, fino ai 15 anni di contributi;

la seconda, dal quindicesimo anno al 25°;

la terza, dopo i 25 anni.

I lavoratori autonomi hanno dei range differenti:

il range minimo è fino ai 18 anni;

si passa poi a quello compreso tra i 18 e 28 anni;

l’ultima fascia è quella che va oltre i 28 anni.

A seconda dell'anzianità contributiva INPS versa differenti importi. Questi, però, verranno calcolati su due limiti reddituali: fino a 10.224,83 euro, oppure oltre, ma entro il limite di 13.663,10€.

Avremo, in questo modo, sei differenti importi a seconda del reddito e dell’anzianità. Vediamoli insieme.

Per redditi di 10.224,83€

Con 15-18 anni di anzianità 437 euro

Tra 15-25 o 18-28 anni di anzianità 546 euro

Oltre 25 e 28 anni di anzianità 655 €.

Per redditi sopra i 10.224,83, ma entro i 13.663,10 € avremo:

Con 15-18 anni di anzianità 336 euro

Tra 15-25 o 18-28 anni di anzianità 420 euro

Oltre 25 e 28 anni di anzianità 504 €.

Bonus 200€ con le pensioni di luglio: ecco a chi arriva l’accredito INPS

Concludiamo la nostra guida sulle pensioni luglio ricordando che il prossimo mese verrà accreditato anche il bonus una tantum del valore di 200 €. Il sostegno economico previsto per i pensionati con redditi fino a 35.000 € verrà versato in maniera automatica Dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, senza alcuna necessità di presentare domanda.