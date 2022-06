Anche nel corso del mese di luglio il pagamento della pensione arriverà rispettando il normale calendario. Eppure, gli importi saranno più alti grazie alla quattordicesima e al bonus di 200 euro del Governo Draghi! Vieni a scoprire il calendario dei pagamenti in banca e in posta!

Anche nel corso del mese di luglio il pagamento della pensione arriverà rispettando il normale calendario. Infatti, dopo la fine dello Stato di Emergenza legato al Covid-19, è stato cancellato il pagamento anticipato delle pensioni.

Quindi, quando arriveranno le pensioni di luglio? La risposta è molto semplice: questi partiranno dal giorno venerdì 1° luglio.

Tuttavia, dobbiamo tenere a mente che dobbiamo fare una distinzione tra i pagamenti di coloro che ricevono l’accredito direttamente sul conto corrente e coloro che hanno optato per il ritiro presso l’ufficio postale.

Infatti, nel secondo caso, la data di pagamento sarà il 1° luglio solo per alcuni beneficiari, mentre gli altri dovranno consultare il calendario per scoprire che giorno riceveranno l’assegno della pensione.

Attenzione: nel mese di luglio la pensione sarà più ricca rispetto ai mesi passati!

Come mai? Beh, perché verranno accreditati anche la quattordicesima e l’incentivo di 200€ previsto dal Governo Draghi!

Andiamo a scoprire in questo articolo quali saranno le date destinate al pagamento delle pensioni di luglio.

Pagamento delle pensioni di luglio: ecco quando arriva in banca!

Partiamo subito dall’appuntamento più semplice che tutti coloro che hanno scelto l’accredito sul conto corrente già conoscono, ossia quando arriverà il pagamento della pensione in banca.

Quindi, per tutti coloro che hanno scelto di ottenere l’accredito sul conto corrente la data da segnare sul calendario è quella di venerdì 1° luglio 2022.

Infatti, si tratta del primo giorno bancabile del mese e non riscontriamo alcuna differenza nemmeno con il periodo contrassegnato dalla pandemia, dove il calendario dei pagamenti era identico. Insomma, coloro che hanno optato per tale modalità di accredito hanno sempre ricevuto i loro soldi il primo giorno bancabile del mese che, solitamente, coincide con il primo del mese.

Questo vale per i titolari di libretto di Risparmio, conto corrente bancario, conto BancoPosta oppure per i titolari di una Postepay Evolution.

Secondo quanto previsto da una circolare dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la data del 1° del mese dovrebbe rimanere stabile anche per i prossimi mesi per coloro che ricevono l’accredito sul conto corrente, ad eccezione del mese di novembre.

Infatti, dato che il 1° novembre sarà un giorno di festa, il primo giorno bancabile del mese sarà il 2.

Pagamento delle pensioni di luglio: ecco quando arriva in Posta!

Dopo aver visto quando arriverà il pagamento delle pensioni di luglio per coloro che hanno scelto l’accredito sul conto corrente (bancario o postale), andiamo a scoprire quando lo riceveranno coloro che hanno deciso di ritirare la pensione allo sportello dell’ufficio postale.

In questo caso dobbiamo ricordare che, dopo la fine dello Stato di Emergenza, il pagamento delle pensioni ha ripreso come di consueto ad essere erogato dal primo giorno del mese.

Tuttavia, qualcosa è rimasto: la suddivisione per cognome.

Proprio per questo motivo non tutti i pensionati italiani riceveranno l’accredito il 1° luglio 2022, come invece accade per coloro che hanno l’accredito diretto sul conto.

Ma quali sono le date contrassegnate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per il pagamento delle pensioni di luglio?

I pagamenti inizieranno venerdì 1° luglio per coloro che hanno un cognome che inizia per A o per B ;

per coloro che hanno un cognome che inizia per ; Sabato 2 luglio , di mattina, verranno erogati i pagamenti a coloro che hanno un cognome compreso tra la lettera C e la lettera D ;

, di mattina, verranno erogati i pagamenti a coloro che hanno un cognome compreso tra la lettera ; Il terzo giorno, lunedì 4 luglio , sarà il giorno dedicato al pagamento della pensione di coloro che hanno un cognome compreso tra la E e la K ;

, sarà il giorno dedicato al pagamento della pensione di coloro che hanno un cognome compreso tra la ; Il 5 luglio toccherà a chi ha un cognome compreso tra la L e la O ;

toccherà a chi ha un cognome compreso tra la ; Penultimo giorno, mercoledì 6 giugno , verranno erogate le pensioni a coloro che hanno un cognome che inizia per P o per R ;

, verranno erogate le pensioni a coloro che hanno un cognome che inizia per ; Infine, le erogazioni della pensione di luglio termineranno il 7 luglio con le erogazioni verso chi ha un cognome compreso tra la S e la Z.

Pagamento della pensione di luglio ricco! Anche quattordicesima e 200 euro!

Il pagamento della pensione di luglio, come abbiamo sottolineato in precedenza, sarà più ricco in quanto al suo interno troveremo anche la quattordicesima ed i 200 euro previsti dal Governo Draghi.

Nel primo caso devi ricordare che la quattordicesima non viene accreditata automaticamente a tutti i pensionati, ma solo ad alcuni beneficiari.

Inoltre, l’importo relativo alla quattordicesima varia in funzione di alcuni fattori, quali:

Anzianità contributiva;

Reddito del beneficiario;

Gestione previdenziale.

Oltre alla quattordicesima, nel cedolino della pensione di luglio i pensionati con un reddito inferiore ai 35.000 euro riceveranno anche l’incentivo di 200 euro previsto dal Governo Draghi.

Si tratta di un’indennità una tantum che il Governo ha deciso di concedere ai cittadini italiani (lavoratori, Partite IVA, disoccupati e pensionati) per aiutarli nella lotta contro il caro vita.

Per poter accedere a tale incentivo bisognerà rispettare il requisito reddituale, essere titolari di una pensione e possedere la residenza in Italia.