Alcuni pensionati potranno contare su un nuovo aumento sulle pensioni maggio 2024, con 100 euro in più sul proprio cedolino.

Questa novità non riguarda tutti i pensionati, ma solo una parte di coloro che attendono il trattamento pensionistico. Per tutti gli altri, purtroppo, potrebbero addirittura esserci nuove imposizioni da considerare.

Ma procediamo per ordine e scopriamo subito a chi spetta il nuovo aumento da 100 euro in più sulle pensioni di maggio 2024, che verranno erogate a breve.

Pensioni maggio 2024, tutto sul nuovo aumento da 100 euro in più sul cedolino

L’aumento da 100 euro in più sulle pensioni maggio 2024 ha un motivo ben preciso.

Deriva infatti dal ricalcolo dei trattamenti pensionistici, relativo all’anno 2023. Coloro che potranno aspirare all’aumento sulle pensioni di maggio, con 100 euro in più sul cedolino, sono i pensionati con reddito superiore ai 28.000 euro.

Grazie ai nuovi scaglioni IRPEF 2024, infatti, questi pensionati potranno contare su un aumento al cedolino che va da circa 70 euro fino a 100 euro, con i relativi arretrati che si riferiscono ai mesi precedenti.

Tuttavia, questo aumento alle pensioni di maggio riguarderà solo i pensionati che, nei mesi precedenti, non hanno ancora ricevuto l’aumento relativo alla rivalutazione basata sull’adeguamento all’inflazione.

Per gli altri pensionati, invece, potrebbero addirittura esserci delle cattive notizie.

Infatti, tenendo in considerazione l’importo totale della pensione, l’IRPEF e le varie addizionali applicate, le ritenute fiscali relative allo scorso anno potrebbero non essere state sufficienti a coprire le tasse totali dovute per l’anno.

Per compensare la differenza, l’INPS ha trattenuto più tasse dalle pensioni di gennaio e febbraio 2024. In questo modo, hanno recuperato le tasse non prelevate correttamente l’anno precedente.

In alcuni casi, però, l’importo delle trattenute di gennaio e febbraio era ancora insufficiente per coprire l’intero saldo delle tasse non prelevate.

Di conseguenza, in tali casi, l’INPS a provveduto a successive trattenute, nei mesi a seguire e proseguirà in tal modo fino alla completa estinzione del debito.

Pensioni maggio, 100 euro in più sull’importo in cedolino, ma attenzione alle tasse

In base a quanto detto fino ad ora, e anche se alcune pensioni di maggio 2024 potranno contare sull’aumento da 100 euro, bisogna però considerare anche le tasse.

Come alcuni quotidiani economici (tra cui Il Messaggero) hanno avuto modo di far notare ai pensionati, infatti, ci sono state diverse modifiche ad alcune imposte.

In particolare, alla riduzione delle aliquote IRPEF si accompagnano anche nuove regole alle addizionali. Nel dettaglio, è l’addizionale regionale a subire delle modifiche importanti da considerare, modifiche che sono in grado di incidere negativamente sull’importo del cedolino pensione di maggio 2024.

In ogni caso, il cedolino pensioni relativo al quinto mese di quest’anno è già disponibile per la consultazione. Gli interessati potranno dunque verificare l’eventuale importo delle pensioni di maggio, i 100 euro in più quando questi spettano, le addizionali.

Il calendario dei pagamenti in Posta e sul conto

Indipendentemente dall’aumento alle pensioni di maggio 2024, che potrebbe apportare 100 euro in più a chi non aveva ancora potuto contare sull’adeguamento, ci sono novità anche in merito alle date di accredito del trattamento pensionistico.

Infatti, com’è noto, il Primo Maggio coincide con un giorno festivo: le erogazioni partiranno dunque dal primo giorno bancabile, ossia il 2 maggio 2024.

Chi ha scelto come opzione di pagamento la ricezione sul proprio conto corrente riceverà quindi il trattamento pensionistico in tale data.

Per coloro che, invece, hanno optato per il ritiro in Posta, il calendario delle erogazioni delle pensioni di maggio è il seguente: