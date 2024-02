Pensioni marzo 2024 con importi più bassi: ecco i motivi e quanto si perde

Alcuni pensionati potrebbero ricevere delle pensioni più basse a marzo 2024 a causa delle addizionali comunali e regionali Irpef che vengono applicate, come di consueto, dal proprio Comune e che (in alcuni casi) sono addirittura in aumento. Ma fortunatamente dal mese di aprile arriva un nuovo aumento, come annunciato e confermato dall'INPS, per alcuni pensionati.

Ecco che succede alle pensioni di marzo: perché sono più basse, di quanto e per chi aumenta l'importo del cedolino ad aprile.

Pensioni più basse a marzo 2024: ecco perché

Come di consueto, nel mese di marzo le pensioni sono più basse a causa dell'addebito d alcune tasse, in particolare le addizionali regionali e comunali e l'Irpef, che viene calcolata sul reddito che si presume che il pensionato percepisca nell'arco dell'anno, salvo poi eventuali conguagli nel mese di gennaio successivo.

Per quanto riguarda le addizionali, invece, le regole di applicazione sono diverse:

• per le addizionali regionali il saldo viene effettuato nell’ anno successivo a quello di riferimento, in undici mensilità da gennaio a novembre ;

• anche per le addizionali comunali, il saldo viene effettuato sempre l’anno successivo su undici mensilità, da gennaio a novembre. La differenza rispetto alle regionali riguarda l'acconto per l’anno in corso, applicato per sole nove mensilità da marzo a novembre.

Nel prossimo cedolino pensione, quindi, si aggiunge anche la trattenuta per l'acconto del 2024.

Pensioni marzo 2024 più basse: di quanto e cosa sapere

Alcuni Comuni hanno annunciato un aumento delle aliquote per l'addebito delle addizionali sulle pensioni, e per questo motivo la decurtazione per alcuni pensionati potrebbe essere maggiore rispetto ad altri.

Ad esempio, il Comune di Napoli ha confermato l’aumento dell’addizionale comunale che dallo 0,8% del 2022 è salita allo 0,9% nel 2023 fino ad arrivare all’1,0% nel 2024.

Anche a Palermo è stato confermato l'aumento delle aliquote per l'addizionale: si passerà dal 0,938% nel 2023 all’1% del 2024.

Per quanto riguarda l'acconto, invece, l'aliquota ammonta al 30% dell’addizionale: perciò, riprendendo gli esempi precedenti, per i pensionati del Comune di Napoli ci sarà una trattenuta pari allo 0,30%, ovvero su una pensione di 1.500 euro lordi ne saranno trattenuti 4,50 euro.

A Roma l'aliquota dell'addizionale è pari allo 0,90% (salvo aumenti che per il momento non sono attesi), con esenzione per i redditi fino a 12 mila euro: la trattenuta per l'acconto, quindi, sarà pari allo 0,27%, che su una pensione di 2.000 euro lordi, equivale a 5,40 euro.

Infine, a Milano l’addizionale è pari allo 0,8% con una fascia di esenzione fino a 23 mila euro di reddito, quindi circa 1.769 euro mensili di pensione. a

Nuovo aumento sulle pensioni di aprile 2024: per chi?

Buone notizia invece per le pensioni di aprile, che sono in aumento per alcuni pensionati: come confermato dall'Inps, verrà applicata la nuova Irpef con aliquote più vantaggiose per chi possiede un reddito compreso tra 15.000 euro e 50.000 euro.