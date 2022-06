Si sente spesso parlare di pensioni d’oro, ovvero di assegni previdenziali il cui importo potrebbe raggiungere addirittura oltre i 3.000 euro al mese erogati regolarmente da parte dell’INPS. Ma come funzionano effettivamente le pensioni d’oro? E soprattutto, quali sono i pensionati più “fortunati” che potrebbero di fatto accedere alle pensioni così alte dell’INPS? Scopriamo tutte le caratteristiche delle pensioni INPS di 3.000 euro al mese.

Si sente spesso parlare di pensioni d’oro, ovvero di assegni previdenziali il cui importo potrebbe raggiungere addirittura oltre i 3.000 euro al mese erogati regolarmente da parte dell’INPS. Ma come funzionano effettivamente le pensioni d’oro? E soprattutto, quali sono i pensionati più “fortunati” che potrebbero di fatto accedere alle pensioni così alte dell’INPS?

Al fine di comprendere effettivamente quali saranno le persone che potrebbero accedere a dei trattamenti pensionistici di importi così elevati fino a raggiugnere i tre mila euro al mese, è necessario approfondire le caratteristiche delle pensioni d’oro INPS.

Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo ad offrire una breve panoramica legata a tutte le peculiarità che attualmente contraddistinguono le pensioni d’oro. In questo modo, saranno poste in evidenza anche le principali categorie di cittadini a cui spetta, secondo l’ordinamento italiano, l’accesso alle pensioni d’oro da 3.000 euro al mese.

Pensioni d’oro: cosa sono? Le caratteristiche dell’assegno di 3.000€ al mese

Il tema delle pensioni rappresenta sicuramente uno degli argomenti maggiormente dibattuti da parte non soltanto della squadra del Governo che ogni anno lavora per elaborare nuovi sistema di flessibilità e di uscita anticipata. Infatti, sempre più persone ogni giorno discutono in merito all’accesso alla pensione INPS.

Tra i temi di maggiore rilievo inerenti alle pensioni, vi è sicuramente quello legato alle pensioni d’oro, ovvero alla possibilità di accedere a trattamenti previdenziali il cui importo risulta essere particolarmente elevato.

Infatti, nonostante non siano stati definiti eventuali parametri oppure indicazioni precise in merito all’espressione “pensioni d’oro”, è chiaro che l’aspetto maggiormente identificativo di questa tipologia di pensione INPS è rappresentato essenzialmente dall’importo che viene erogato mensilmente.

Nello specifico, si parla di una pensione d’oro come un assegno previdenziale erogato, come di consueto, da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ogni mese nei confronti di una determinata platea di cittadini che presentano i requisiti richiesti per il pensionamento.

È chiaro quindi che non poche persone criticano di fatto il Governo in merito alla presenza di un benefit così importante come quello delle pensioni d’oro che di fatto potrebbe consentire la possibilità di alcuni pochi fortunati ad accedere ad una pensione di circa 3.000 euro al mese ma anche superiori.

Dunque, riassumendo, quando si sente parlare di pensioni d’oro, si fa chiaramente riferimento ad un assegno di natura previdenziale che viene erogato nei confronti di una piccola platea di persone, il cui importo risulta essere superiore ai tre mila euro ogni mese.

Pensioni d’oro e contributo di solidarietà: come funziona ora? Le novità 2022

A partire dal primo gennaio del 2022, arrivano delle ottime notizie per i cittadini fortunati che attualmente percepiscono una pensione d’oro, dunque, un assegno previdenziale mensile con importo superiore ai tre mila euro.

Infatti, secondo quanto emerge dalla Legge di Bilancio risalente all’anno 2019 e successivamente modificato dalla delibera della Consulta, è stato anticipato il termine dell’applicazione del cosiddetto “contributo di solidarietà”.

Effettivamente, la Corte Costituzionale ha deciso di dichiarare illegittima a livello costituzionale la norma che aveva introdotto il principio legato al contributo di solidarietà applicato sulle pensioni d’oro dell’INPS, attraverso la pubblicazione della sentenza numero 234 dell’anno 2020.

Si tratta di una novità fondamentale in quanto permetterà così ai cittadini italiani che percepiscono una pensione d’oro di non vedersi ridotto l’importo mensile dall’INPS a causa del riconoscimento del contributo di solidarietà.

Vale la pena, dunque, ricordare che, il contributo di solidarietà applicato alle pensioni veniva essenzialmente riconosciuto soprattutto verso quegli assegni previdenziali INPS che avevano un importo superiore ai 100 mila euro all’anno.

Nello specifico, gli importi decurtati venivano definiti attraverso diverse fasce di percentuali, che variavano sulla base dei vari importi annui delle pensioni, a partire dal 15% per le pensioni fino a 130 mila euro, fino ad un 40% nei confronti dei cittadini percettori di pensioni d’oro di importo superiore ai 500 mila euro.

Chi accede alle pensioni d'oro dell’INPS? I fortunati

È chiaro che per definire l’effettiva platea di cittadini fortunati che attualmente può accedere alle pensioni d’oro è necessario innanzitutto specificare che si tratta di una platea davvero ridotta di pensionati.

Si intendono infatti inclusi essenzialmente tutti quei cittadini che attualmente saranno percependo una pensione di importo pari oppure superiore ai tre mila euro al mese.

Basti pensare, quindi, che in Italia negli ultimi anni sono circa 30 mila o poco più le persone che riescono ad ottenere il riconoscimento di un assegno previdenziale di tale importo.

Per quanto riguarda la categoria lavorativa di appartenenza di questi cittadini, si tratta di persone che hanno lavorato presso organizzazioni ed enti di grande rilevanza, quali ad esempio ex dipendenti del parlamento italiano, oppure della Corte Costituzionale così come anche del Quirinale.