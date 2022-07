Durante il mese di agosto arriva una grande sorpresa per tantissimi pensionati italiani che potranno ricevere un assegno della pensione molto più ricco rispetto all’importo ordinario. Perché si verifica l’aumento delle pensioni ad agosto? Non si tratta del riconoscimento di un ulteriore bonus, bensì della possibilità di ricevere i primi rimborsi IRPEF legati alla trasmissione del modello 730/2022, dal valore fino a 4.000 euro.

Durante il mese di agosto arriva una grande sorpresa per tantissimi pensionati italiani che potranno ricevere un assegno della pensione molto più ricco rispetto all’importo ordinario. Perché si verifica l’aumento delle pensioni ad agosto? Non si tratta del riconoscimento di un ulteriore bonus, bensì della possibilità di ricevere i primi rimborsi IRPEF legati alla trasmissione del modello 730/2022.

Dunque, capire chi saranno i fortunati che riceveranno le pensioni più ricche non sarà facile da subito: ciò che è certo è che in tantissimi riceveranno già ad agosto sulla pensione dei rimborsi fino a 4.000€.

A questo proposito, l’aumento delle pensioni grazie ai rimborsi IRPEF derivanti dalla trasmissione e dall’invio del modello 730/2022 da parte dei pensionati comincerà per il mese di agosto ma proseguirà anche per i mesi successivi.

In tal senso, nel seguente articolo, forniremo una breve guida in merito alla possibilità di ricevere delle pensioni più ricche con l’erogazione di rimborsi pari fino a 4.000 euro riconosciuti direttamente all’interno del cedolino INPS per le pensioni di agosto e per i prossimi mesi.

L’aumento della pensione di agosto con i nuovi rimborsi: le novità

Il periodo dell’estate, in particolare durante i mesi di luglio e agosto, rappresenta sicuramente uno dei momenti più attesi dai pensionati che sono in attesa di ricevere una pensione più elevata rispetto agli importi spettanti solitamente. Si tratta, infatti, di un periodo particolarmente fruttifero per i pensionati, a cui sarà riconosciuta da un lato la quattordicesima mensilità, dall’altro la somma dei rimborsi IRPEF.

Ad essere tra i più fortunati che riceveranno la pensione molto più ricca già durante il mese di agosto saranno sicuramente i cittadini pensionati che hanno deciso di compilare e di inviare correttamente la propria dichiarazione dei redditi per primi.

In questo senso, dunque, la possibilità di ricevere una pensione più alta spetterà esclusivamente nei confronti di quei cittadini a cui è stato di fatto riconosciuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il diritto a ricevere un rimborso a seguito di eventuali detrazioni, deduzioni oppure importi legati ad imposte non dovute.

Tuttavia, dovranno attendere più del previsto i cittadini il cui importo da rimborsare risulta essere superiore ai 4 mila euro, oppure per coloro che dovranno essere coinvolti da ulteriori verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, in questi casi, sarà necessario aspettare ancora qualche mese prima di poter ricevere i pagamenti per i rimborsi IRPEF.

Le date dei pagamenti delle pensioni più ricche con i nuovi rimborsi

L’arrivo imminente del mese di agosto, dunque, porta con se un aumento degli assegni della pensione, mediante il quale tantissimi cittadini italiani si ritroveranno a ricevere anche fino a 4.000 euro in più nel mese, grazie all’erogazione dei rimborsi IRPEF.

Dunque, secondo quanto previsto dall’articolo 19 relativo al decreto MEF numero 164 del 1999, è possibile individuare alcune date specifiche per cui i cittadini italiani potranno ricevere delle pensioni più alte ad agosto, sulla base del calendario previsto per quanto riguarda la compilazione e l’invio della dichiarazione dei redditi.

A questo proposito, quindi, è necessario evidenziare che le date di scadenza per l’elaborato del prospetto di liquidazione previste per l’anno 2022 sono le seguenti: 15 giugno, 29 giugno, 23 luglio, 15 settembre e infine, 30 settembre. Facendo riferimento a tale calendario, sono stati fissati anche i termini ultimi entro cui ciascun cittadino e pensionato ha dovuto inviare la presentazione del modello 730/2022. Nello specifico, le date sono: 31 maggio, 20 giugno, 15 luglio, 31 agosto e 30 settembre.

Ma come fare per sapere quando si potranno ricevere i rimborsi IRPEF sulla pensione?

Per quanto riguarda l’accesso alle pensioni più ricche per il mese di agosto, queste spetteranno esclusivamente nei confronti di quei cittadini che hanno provveduto ad inviare la dichiarazione dei redditi nel periodo compreso tra la fine di maggio e le prime due settimane di giugno di quest’anno.

Chi riceverà la pensione più ricca più tardi? Le date dei pagamenti successivi

Come anticipato nel corso dei precedenti paragrafi, per capire quale sarà la data in cui si riceveranno i pagamenti della pensione più ricca derivante dall’erogazione dei rimborsi IRPEF 2022 è necessario fare riferimento al giorno in cui il cittadino in questione ha provveduto alla compilazione nonché alla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, non basta solo andare a verificare la data di invio dei documento.

Infatti, in alcuni casi i tempi previsti per i pagamenti della pensione più ricca potrebbero allungarsi maggiormente, nel momento in cui gli importi che ne derivano in merito al rimborso IRPEF risulteranno essere di importo superiore a quello di 4.000 euro.

Inoltre, anche nei casi in cui vi sono delle modifiche o delle variazioni che dovranno essere coinvolte da maggiori controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, i pagamenti legati alla pensione più ricca potrebbero essere posticipati anche fino a sei mesi successivi ala data iniziale in cui era stato previsto il rimborso.