Ormai quasi tutti i pensionati stanno ricevendo negli ultimi giorni gli accrediti degli importi legati ai pagamenti della pensione di settembre, oppure si stanno recando, rispettando l’apposito calendario differenziato, direttamente allo sportello postale per il ritiro della pensione in contanti. Ma come cambiano questa volta gli importi della pensione a settembre? Cosa succedere con il doppio taglio sull'assegno della pensione INPS? Ecco i dettagli.

Ormai quasi tutti i pensionati stanno ricevendo negli ultimi giorni gli accrediti degli importi legati ai pagamenti della pensione di settembre, oppure si stanno recando, rispettando l’apposito calendario differenziato, direttamente allo sportello postale per il ritiro della pensione in contanti.

Ma come cambiano questa volta gli importi della pensione a settembre? Cosa succedere con il doppio taglio sull'assegno della pensione INPS?

Ebbene sì, nonostante le modalità di accrediti e di ritiri della pensione siano ormai sempre gli stessi, dopo la fine della proclamazione dello stato di emergenza avvenuta pochi mesi fa, ad essere finiti al centro dei principali cambiamenti delle pensioni, sono proprio gli importi dell’assegno.

A questo proposito, nel corso della prima settimana di settembre, i pensionati hanno purtroppo ricevuto una brutta sorpresa, con degli importi della pensione ridotti a causa di ben due tagli dell’assegno previdenziale.

Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire ulteriori indicazioni in riferimento a quali sono stati i cittadini e i pensionati che purtroppo sono stati coinvolti dal doppio taglio degli assegni previdenziali.

In tal senso, saranno anche messi in evidenza gli aspetti e gli elementi che hanno determinato maggiormente il doppio taglio della pensione per il mese di settembre, così da verificare se vi sia il rischio di essere coinvolti dal medesimo taglio anche per il mese di ottobre.

Le novità sul doppio taglio delle pensioni di settembre: cosa succede

Purtroppo è tutto vero, mentre gli ultimi pensionati che hanno scelto il metodo di pagamento del ritiro allo sportello dei soldi in contanti della propria pensione, stanno andando in queste ore a ritirare l’assegno previdenziale, alcuni di loro stanno ricevendo delle brutte sorprese.

Effettivamente, come anticipato già durante l’introduzione al seguente articolo, pare proprio che l’assegno previdenziale di settembre sia stato coinvolto da una serie di tagli che di fatto hanno determinato una vera e propria riduzione della pensione.

Ma chi sono i cittadini che purtroppo hanno subito questi tagli sull’assegno della pensione? E soprattutto, a quanto ammonta la riduzione degli importi dell’assegno previdenziale?

Per poter approfondire al meglio l’ammontare della diminuzione degli importi che ha visto come protagonista l’assegno della pensione di settembre, è necessario assolutamente prendere in considerazione entrambi gli aspetti che hanno portato al doppio taglio di pensione.

Da un lato, quindi, si tratta delle conseguenze derivanti dal conguaglio Irpef nei confronti di quei pensionati che risultano essere a debito, dopo aver presentato l’apposito modello 730/2022 trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Dall’altro lato, invece, ci sono alcune categorie di pensionati che saranno ancor più sfortunate. Si tratta, infatti, di quei cittadini che saranno coinvolti da una doppia riduzione della pensione, che potrebbe essere determinata a causa della mancata presentazione da parte del soggetto titolare dell’assegno previdenziale dell’apposito modello Red.

Il taglio della pensione di settembre per il conguaglio Irpef

Dunque, una prima categoria di cittadini che è stata sicuramente interessata dalla diminuzione degli importi solitamente percepiti attraverso il pagamento della pensione INPS, riguarda quella legata a quei titolari di assegno previdenziale, il cui conguaglio IRPEF ha evidenziato un importo a debito per tale soggetto.

A questo proposito, per chi ancora non lo sapesse, la trasmissione e l’invio dell’apposito modello, detto modello 730/2022, da parte del cittadino che percepisce la pensione, potrebbe determinare o meno una decurtazione delle somme, prese direttamente dall’assegno previdenziale.

Mentre in alcuni casi, la risultante del conguaglio IRPEF è quella di un credito, e quindi offre la possibilità ai cittadini italiani che accedono alla pensione, di ricevere direttamente sull’assegno un importo maggiorato, grazie al pagamento del rimborso in loro favore.

In altri casi, il conguaglio Irpef potrebbe invece provocare una riduzione dell'assegno e quindi un taglio sugli importi della pensione, come è avvenuto per tantissimi cittadini proprio sulla pensione di settembre.

Chi rischia il doppio taglio della pensione INPS di settembre

Ma non è finita qui, perché se già un primo taglio degli importi della pensione non è stato visto di buon grado da nessun cittadino, anche se si tratta di un conguaglio Irpef richiesto dall’Agenzia delle Entrate, alcuni sfortunati cittadini rischieranno addirittura di essere coinvolti da un doppio taglio della pensione.

Nello specifico, si tratta di quei pensionati che purtroppo non hanno ancora presentato l’apposito modello Red, ovvero quel documento necessario per dichiarare la propria situazione reddituale, in riferimento all’anno 2019.

Dunque, in questi casi, il doppio taglio assumerà importi variabili a seconda della tradizionale pensione percepita dai soggetti: per chi percepisce un assegno pari al trattamento minimo, allora il taglio della pensione sarà solo di 11 euro. Mentre, per coloro che percepiscono un assegno previdenziale superiore ai 524 euro, la pensione di settembre sarà interessata dal un taglio pari al 10% dell’importo