Sono numerosi i cittadini che lamentano un primo pagamento della NASpI più basso rispetto a quanto concordato in precedenza. Non c'è nessun errore, è tutto nomale ed è importante conoscere a fondo l'indennità di disoccupazione. Andiamo a scoprire la motivazione in questo articolo!

Devi sapere che non si tratta di un errore, ma c’è comunque da prestare attenzione, per evitare di farsi facili illusioni.

Per comprendere come mai il primo pagamento della NASpI risulta essere più basso per molti cittadini è bene comprendere nel dettaglio come funziona l’indennità di disoccupazione.

Come prima cosa possiamo affermare che la disoccupazione che arriva al cittadino fa sempre riferimento al mese precedente. Dunque, il primo pagamento prende in considerazione il tempo dal momento in cui la domanda è stata accolta.

Insomma, già così dovremmo comprendere che non si tratta di un mese pieno, indipendentemente dal giorno in cui si presenta la domanda, in quanto tutto si basa sul giorno dal quale decorre il sussidio. Questo dovrebbe essere il giorno nel quale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale accoglie la domanda per percepire la NASpI.

Ma come funziona la NASpI? Chi può accedevi? Per quale motivo il primo pagamento della disoccupazione è più basso? Tutti i pagamenti saranno erogati in misura inferiore? Andiamo a rispondere a quelli che sono i principali dubbi sull’indennità di disoccupazione!

Partiamo dal principio: ecco chi può richiedere la NASpI!

Come abbiamo sottolineato in precedenza, per capire nel dettaglio come funziona il pagamento della NASpI, dobbiamo analizzare la misura.

Si tratta di un sussidio che è stato istituito nei confronti di coloro che hanno perso il lavoro per ragioni che esulano dalla loro volontà, quindi a seguito di un licenziamento oppure di dimissioni per giusta causa.

Coloro che rientrano in queste categorie hanno diritto a richiedere la disoccupazione all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Attenzione però: non tutti i lavoratori italiani possono accedere alla NASpI.

Infatti, possono beneficiare della prestazione:

Lavoratori assunti con un contratto di tipo subordinato

Apprendisti

Soci di cooperative con contratto subordinato

Personale artistico e del mondo dello spettacolo con un contratto subordinato

Dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione

Ebbene, ora che abbiamo capito i beneficiari dobbiamo anche menzionare, per correttezza, coloro che non hanno la possibilità di ricevere la NASpI in quanto rientrano nelle categorie escluse:

Dipendenti della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato

Lavoratori titolari di pensione

Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale

Ma non è finita qui! Beneficiare della NASpI presenta anche due requisiti fondamentali che devono essere rispettati, pena la cancellazione del sussidio.

Quali sono i requisiti fondamentali per poter ottenere la NASpI?

È importante sottolineare ancora una volta che la NASpI non verrà erogata a tutti i cittadini italiani in maniera indistinta, ma solo a chi è in possesso dei requisiti necessari.

Prima di tutto dobbiamo citare lo stato di disoccupazione. Infatti, al momento della domanda da presentare all’INPS, il cittadino deve trovarsi senza lavoro.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, la disoccupazione deve essere causata da fattori che esulano dalla volontà del soggetto richiedente.

Dunque, una persona che ha rassegnato le dimissioni senza il requisito della giusta causa non potrà ricevere la NASpI neanche se rientra nelle categorie che abbiamo visto nel paragrafo precedente.

Il secondo requisito richiesto è di tipo contributivo. Infatti, il richiedente della NASpI deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni antecedenti alla disoccupazione.

Infine, fino all’inizio del 2022 veniva richiesto anche un terzo ed ultimo requisito che riguardava lo svolgimento di almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno prima della richiesta della disoccupazione. Tuttavia, questo requisito è stato cancellato dal Governo Draghi.

Il pagamento della prima NASpI è più basso! Niente paura! Ecco le ragioni

Ora che abbiamo capito nel dettaglio come funziona la misura relativa alla NASpI andiamo a rispondere alla domanda principale che guida questo articolo, ossia perché il primo pagamento della NASpI è più basso rispetto all’importo che viene riconosciuto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, il pagamento si basa sempre sul mese precedente rispetto a quello nel quale viene erogato.

Inoltre, devi sapere che i pagamenti della NASpI spesso partono notevolmente in ritardo, in alcuni casi anche dopo tre o quattro mesi dalla presentazione della domanda.

Devi poi tenere a mente che il pagamento della NASpI non decorre dal momento del licenziamento, ma dal momento dell’accettazione della domanda per l’indennità.

Facciamo un esempio:

Una persona che viene licenziata il 31/07/2022, ma presenta la domanda della NASpI il 4/08/2022 e la NASpI viene accettata il giorno 8/08/2022 non riceverà il pagamento del primo mese intero, ma solo di 22 giorni del mese.

In questo modo, il soggetto in questione riceverà un importo inferiore rispetto a quanto concordato.

Attenzione però: dal secondo mese le erogazioni partiranno in maniera regolare.