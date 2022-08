L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fornito delle nuove indicazioni per quanto riguarda la possibilità di richiedere e fare domanda di nuovi permessi disabili e altri congedi straordinari per alcune categorie di lavoratori dipendenti. A questo proposito, si tratta quindi di una grande opportunità che potrà essere concessa verso i lavoratori che appartengono al settore privato e che si occupano anche di prestare assistenza a figli oppure altri parenti e familiari che presentano delle disabilità gravi.

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fornito delle nuove indicazioni per quanto riguarda la possibilità di richiedere e fare domanda di nuovi permessi disabili e altri congedi straordinari per alcune categorie di lavoratori dipendenti.

A questo proposito, si tratta quindi di una grande opportunità che potrà essere concessa verso i lavoratori che appartengono al settore privato e che si occupano anche di prestare assistenza a figli oppure altri parenti e familiari che presentano delle disabilità gravi.

In questo senso, è attraverso la pubblicazione del messaggio numero 3096 avvenuta durante la giornata di venerdì 5 agosto di questo anno, che l’istituto INPS ha deciso di fornire delle nuove indicazioni essenziali che dovranno essere attentamente approfondite da parte di quei lavoratori che appartengono alla categoria dei caregiver.

Proprio per questa motivazione, all’interno del seguente articolo, saranno ripercorse tutte le principali novità che riguardano i nuovi permessi e i congedi straordinari da lavoro che potranno essere concessi da parte dell’istituto INPS, su apposita richiesta, nei confronti dei lavoratori dipendenti che si occupano anche di assistere un proprio familiare disabile.

Tutte le novità sui permessi e sui congedi straordinari: cosa dice l’INPS

Come anticipato durante l’introduzione al seguente articolo, al fine di comprendere a tutti gli effetti quali sono le novità che hanno interessato la vasta lista di prestazioni e di interventi, anche in termini di permessi e di congedi straordinari, riconosciuti nei confronti dei lavoratori dipendenti che si occupano di assistere un proprio familiare che presenta delle disabilità gravi.

A questo proposito, il messaggio numero 3096 pubblicato da parte dell’Istituto INPS nella giornata del 5 agosto è andato a fornire una serie di indicazioni rivolte a quei lavoratori caregiver che hanno intenzione di presentare la domanda per accedere alle nuove tutele indennizzate entrate di recente in vigore.

Si tratta, nello specifico, da un lato i permessi per i lavoratori caregiver, dall’altro il congedo straordinario da lavoro, che sono stati formulati ed introdotti da parte della squadra dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, all’interno del decreto legislativo numero 105 del 2022, a partire dal 13 agosto 2022.

Come funzioneranno i permessi INPS di lavoro per i caregiver

Sulla base di quanto riproposto dal Governo Draghi e successivamente riportato all’interno del recente messaggio INPS, è possibile identificare già alcune peculiarità legate ai nuovi permessi di lavoro che potranno essere concessi da parte dell’Istituto.

In particolare, è stato eliminato effettivamente il principio legato al “referente unico dell’assistenza al cittadino malato". A questo proposito, vale la pena ricordare a tutti gli utenti che, secondo quanto previsto dal precedente meccanismo, la possibilità di accedere ai permessi per i caregiver, veniva riconosciuta soltanto ad entrambi i genitori del malato e soltanto ad un lavoratore dipendente.

In questo modo, con la novità introdotta dal decreto legislativo numero 105 del 2022, il Governo Draghi ha deciso di offrire la possibilità a più di un lavoratore dipendente di fare richiesta per la fruizione di giorni di permesso da lavoro, con l’obiettivo di fornire assistenza al familiare che si trova nella condizione di disabilità.

Tuttavia, occorre anche precisare che resta comunque in vigore il limite già stabilito dei tre giorni per quanto riguarda l’assistenza allo stesso individuo disabile appartenente al proprio nucleo familiare.

Novità INPS per il congedo straordinario: cosa cambia ora

Ad essere interessato maggiormente da novità e da variazioni di fondamentale importanza è soprattutto il congedo straordinario che potrà essere concesso nei confronti di quei cittadini che si occupano di fornire assistenza nei confronti dei figli o anche di altri parenti che si trovano in una condizione di disabilità.

A questo proposito, è stata introdotta la figura del “convivente di fatto”. Tale soggetto assume quindi un ruolo prioritario per il congedo straordinario che sarà preso in considerazione alla pari di un coniuge oppure di un soggetto coinvolto in un unione civile.

Inoltre, potrà essere riconosciuta la possibilità di accedere al congedo straordinario anche nei casi in cui tale convivenza tra i due soggetti risulti emergere in data successiva rispetto alla richiesta di congedo straordinario da lavoro.

Come fare richiesta per i nuovi permessi e congedi straordinari

Dunque, già a partire dalla data del 13 agosto di questo anno, sono cominciate le prime domande per poter accedere ai nuovi permessi e alla nuova tipologia di congedi straordinari da lavoro che potranno essere riconosciuti da parte dell’Istituto INPS anche nei confronti dei lavoratori dipendenti caregiver che fino a pochi giorni fa non potevano ottenere tale aiuto.

Nello specifico, restano invariati i canali mediante il quale sarà possibile presentare la richiesta di accesso ai nuovi permessi e ai nuovi congedi straordinari, ovvero il portale telematico INPS, il servizio di Contact center integrato e gli istituti di Patronato.