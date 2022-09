Con l’imminente arrivo della giornata elettorale, diventa sempre più importante per tutti i cittadini italiani che solitamente lavorano anche durante il giorno festivo della domenica, comprendere quali sono i propri diritti per quanto riguarda il tema dei permessi elettorali per chi lavora.

Con l’imminente arrivo della giornata elettorale, diventa sempre più importante per tutti i cittadini italiani che solitamente lavorano anche durante il giorno festivo della domenica, comprendere quali sono i propri diritti per quanto riguarda il tema dei permessi elettorali per chi lavora.

Non si tratta soltanto di quei lavoratori dipendenti scrutinatori che saranno a tutti gli effetti impegnati durante le operazioni di scrutinio e di voto durante le giornate precedenti e successivi alla data del 25 settembre, in cui è stata fissata l’elezione.

Effettivamente, saranno centinaia di migliaia quei cittadini che svolgono un’attività lavorativa presso il settore pubblico o privato e che durante la giornata del 25 settembre avranno bisogno di chiedere un permesso di loro per poter esercitare il proprio diritto di voto.

Proprio per questo motivo, è importante arrivare preparati alla giornata del 25 settembre e provvedere per tempo a richiedere tutti i permessi di lavoro che sono ammessi in varie circostanze, sulla base delle categorie di lavoratori a cui si appartiene oltre che ad una serie di condizioni e di requisiti particolari.

In questo senso, all’interno del seguente articolo andremo a fornire una panoramica generale di quali sono tutti i permessi di lavoro che potrebbero essere richiesti da parte del lavoro che ha intenzione di esercitare il proprio diritto di voto durante la giornata del 25 settembre, in cui si è chiamati a decidere per le sorti della prossima legislatura.

Il quadro normativo sui permessi di lavoro per votare

Molto spesso i cittadini italiani che durante la giornata in cui si tengono le elezioni svolgono regolarmente il proprio lavoro, pensano erroneamente di non potersi recare alle urne, in quanto non hanno una motivazione valida per poter richiedere il permesso di lavoro.

È importante sottolineare che, in realtà, non è assolutamente vero: è proprio l’articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica numero 361 pubblicato durante la giornata del 30 marzo del 1957 a fornire tutte le indicazioni più rilevanti quando si parla dei permessi di lavoro per poter andare a votare.

Tale articolo appena citato, infatti, va a stabilire proprio che tutti i dipendenti pubblici hanno diritto a richiedere l’accesso e la fruizione ai permessi retribuiti, nei casi in cui hanno la necessità di recarsi presso il proprio Comune di residenza, al fine di esercitare uno dei diritti più importanti previsti dalla Costituzione, quello del diritto al voto.

Come funzionano i permessi di lavoro per votare? Le caratteristiche

Una volta chiarito che alcuni lavoratori che appartengono al settore pubblico potranno a tutti gli effetti accedere e fruire dei permessi di lavoro retribuiti per poter andare a votare, è importante capire anche quanti giorni di permesso si possono richiedere.

Questi variano sulla base della distanza del Comune di residenza in cui si vota. Dunque, è stato previsto un giorno di permesso per quelle persone che vanno a votare in un Comune distante dai 350 ai 700 chilometri rispetto a quello in cui lavorano. Mentre si può addirittura accedere a permessi di lavoro retribuiti di due giorni per poter votare, quando le distanze superano i 700 chilometri.

Diverso, invece, è il riscorso per quanto riguarda i lavoratori italiani che hanno intenzione di andare a votare e sono alla ricerca di un modo per poter fruire del permesso di lavoro retribuito per esercitare il diritto di voto.

Effettivamente, nei casi in cui non si rientra nella categoria di lavoratore presso la pubblica amministrazione, per poter andare a votare non si ha diritto ad alcun tipo di permesso che possa garantire al cittadino una retribuzione, così come avviene con i permessi retribuiti.

Ciò significa, quindi, che per poter andare a votare, un lavoratore appartenente al settore privato, dovrà necessariamente fare affidamento alle ore di permesso oppure alle giornate di ferie, nei casi in cui sono state maturate e non ancora fruite dal soggetto stesso.

A chi spettano i permessi di lavoro retribuiti per andare a votare

Per quanto riguarda i lavoratori che appartengono al settore pubblico, quindi, facendo riferimento sempre alle disposizioni che sono state contenute all’interno dell’articolo 118 del Decreto del Presidente della repubblica numero 361, è possibile evidenziare anche le principali categorie di soggetti a cui può essere concessa la fruizione del permesso retribuito di lavoro.

Nello specifico, infatti, il permesso retribuito spetterà esclusivamente nei confronti di tre principali categorie di soggetti, che oltre a dover dimostrare di essere dipendenti del settore pubblico, dovranno quindi rientrare anche in una delle condizioni che saranno di seguito elencate.

Un primo caso, infatti, riguarda, quei cittadini che possono esercitare il loro diritto di voto presso un Comune diverso rispetto a quello in cui svolgono il loro. Una seconda situazione che ammette la possibilità di accedere al permesso di lavoro retribuito è quella in cui il lavoratore in questione è stato coinvolto da un trasferimento recente, approvato solo in prossimità della data del 25 settembre.