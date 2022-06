Si sente tanto parlare di stipendi e di buste paga, ma nelle ultime giornate di maggio, arriva un duro colpo per tantissimi lavoratori. Ebbene sì, purtroppo il rischio di essere coinvolti dal pignoramento busta paga è tornato!

Dopo una breve pausa delle procedure relative al pignoramento dello stipendio per i lavoratori, che è stata approvata e confermata da parte dell’esecutivo durante il periodo di emergenza epidemiologica del Coronavirus, a partire dal mese di giugno 2022 il pignoramento della busta paga torna in scena e fa tremare gli italiani.

Non ci saranno delle vere e proprie novità per quanto riguarda i meccanismi di funzionamento e di riconoscimento del pignoramento in busta paga, ma ciò che è certo è che gli stipendi dei lavoratori rischieranno già da giugno di essere nuovamente pignorati.

Dunque, a questo proposito, all'interno del seguente articolo, andremo ad approfondire più nel dettaglio quali saranno le nuove notizie dell’ultima ora relative al nuovo pignoramento in busta paga.

Sarà quindi posta particolare attenzione anche alle dinamiche che andranno a interessare il pignoramento dello stipendio per il 2022, al fine di evidenziare quali sono le principali categorie di soggetti che rischiano a tutti gli effetti di essere coinvolte dal pignoramento in busta paga proprio a partire dal mese di giugno 2022.

Pignoramento busta paga 2022: cosa succede nel 2022?

Avevano potuto tirare un respiro di sollievo quei lavoratori che, durante il periodo di emergenza epidemiologica del Coronavirus, pur rientrano in quelle categorie di cittadini a rischio pignoramento, non si sono visti la busta paga pignorata.

Tuttavia, a partire dal mese di giugno 2022, ritorna la paura dei pignoramenti dello stipendio, con alcune piccole ma pur sempre importanti novità che andranno così a modificare alcune dinamiche del pignoramento in busta paga.

Effettivamente, il pignoramento della busta paga, il quale rappresenta, ai sensi dell’articolo 543 relativo al Codice di procedura penale, una tipologia di pignoramento presso terzi, sarà interessato a partire dal mese di giugno, da novità che fanno riferimento ai nuovi oneri per il creditore.

Un’ulteriore novità che quest’anno va a coinvolgere il pignoramento in busta paga riguarda essenzialmente il limite degli importi considerati pignorabili nello stipendio, nei casi in cui questo viene accreditato direttamente sul conto corrente del debito. In queste situazioni, infatti, gli importi massimi pignorabili ogni mese nello stipendio sono diversi ogni anno, sulla base dei valori attribuiti al cosiddetto assegno sociale.

Pignoramento busta paga: gli stipendi più a rischio di essere pignorati

Prima di procedere con la spiegazione più dettagliata di tutte le novità che prendono in considerazione il pignoramento in busta paga, è necessario andare a chiarire a tutti gli effetti quali sono gli stipendi considerati maggiormente pignorabili.

È bene dunque, mettere subito in chiaro una questione: non esistono delle buste paga che non possono essere pignorate. Infatti, anche nelle situazioni in cui gli importi mensili percepiti da parte del lavoratore risultano essere particolarmente bassi, come ad esempio di soltanto 400 euro al mese, la procedura di pignoramento potrà essere eseguita regolarmente, in percentuale ai valori dello stipendio.

Questo perché si andrà a calcolare un valore fondamentale che serve a determinare l’effettivo importo che potrà essere pignorato direttamente in busta paga. Si tratta, dunque, del cosiddetto minimo vitale, ovvero quella parte dell’importo che non potrà essere pignorata in quanto considerata essenziale per la sopravvivenza del lavoratore stesso.

A questo proposito, si andrà poi a specificare quali sono i limiti del minimo vitale per il pignoramento in busta paga nel corso dei prossimi paragrafi.

Tuttavia, in questo contesto, è bene sottolineare che anche la Corte Costituzionale si è più volte espressa in merito al valore del minimo vitale, e recentemente con la sentenza numero 248 del 2015, confermato che tale importo dovrà risultare almeno pari ai quarto quinti dello stipendio stesso.

I limiti per i pignoramenti dello stipendio: quali sono quelli da rispettare?

Dunque, nel precedente paragrafo, abbiamo parlato dei cosiddetto minimo vitale. Si tratta, in tal senso, di un valore essenziale in quanto consentirebbe di determinare i limiti del pignoramento della busta paga nel 2022 così come anche negli altri anni.

Tuttavia, è bene sottolineare che, il criterio del minimo vitale non rappresenta l’unica modalità attraverso il quale viene effettivamente formulato il valore limite per i pignoramenti degli stipendi, in quanto questi variano anche in base ad altri aspetti differenti.

Tra questi, un elemento essenziale al fine di evidenziare il valore limite degli importi che potranno essere pignorati sullo stipendio è quello dell’importo netto percepito dal lavoratore.

Dunque, secondo questo criterio, la quota pignorabile relativa alla busta paga potrà corrispondere ad un decimo dell’importo dello stipendio, se questo ammonta a meno di 2.500 euro. Mentre, se lo stipendio risulta essere compreso da 2.500 euro e 5 mila euro, la quota di importo che potrà essere pignorata dallo stipendio è pari a un settimo della busta paga.

Infine, nei casi in cui questa risulta ammontare ad un importo superiore ai 5 mila, allora potrà essere soggetto al pignoramento dello stipendio una quota di un quinto.

Pignoramento busta paga: come funziona la notifica al datore di lavoro?

In linea generale, è bene anche affermare e ricordare ai lettori che, il pignoramento dello stipendio avviene solitamente a seguito della cosiddetta notifica al datore di lavoro. Ciò significa, dunque, che la busta paga sarà coinvolta dall’atto di pignoramento soltanto a seguito della ricezione della notifica ufficiale da parte del tribunale pubblico.

A questo proposito, una volta ricevuta la notifica del pignoramento della busta paga, si hanno dieci giorni di tempo affinché il datore di lavoro oppure l’istituto di credito provvedano alla comunicazione degli importi della busta paga percepita da parte del lavoratore dipendente.

In tale caso, sarà necessario adoperare esclusivamente il mezzo della raccomandata a/r oppure della PEC.

Pignoramento busta paga sul proprio conto corrente: come avviene

Nei casi in cui il pignoramento della busta paga avviene direttamente con uno stipendio che viene erogato nei confronti del lavoratore debitore già con l’accredito sul proprio conto corrente, i limiti degli importi cambiano, seguendo una procedura differente.

A questo proposito, infatti, la legge ha previsto che per quanto riguarda gli importi che sono stati già depositati direttamente sul proprio conto corrente, potranno subire il pignoramento soltanto in minima parte. Nello specifico, si potrà prendere in considerazione esclusivamente l’importo che eccede il valore triplo relativo all’importo dell’assegno sociale.

Per quanto riguarda l’anno 2022, in questo caso bisogna tenere conto che l’importo che fa riferimento all’assegno sociale risulta essere fissato alla quota di 468,10 euro.

Dunque, in questo caso, la massima soglia degli importi che potranno essere pignorati negli stipendi che sono erogati direttamente sul conto corrente del lavoratore, risulta essere pari a 1.404,30 euro.

Questa situazione, è bene specificare, che si verifica per quegli importi che risultare essere sul conto corrente prima della notifica relativa all’atto di pignoramento della busta paga. Mentre, per tutte le altre mensilità, in questo caso, sarà possibile provvedere al pignoramento di importi pari ad un quinto dello stipendio, fino alla completa estinzione del debito del lavoratore.