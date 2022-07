Il Governo guidato da Mario Draghi, che resterà in carica solamente fino al 25 settembre, sta continuando a lavorare sul Decreto Aiuti Bis, una sorta di provvedimento-gemello del decreto-legge dello scorso 17 maggio 2022. L’obiettivo di questa nuova norma, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine di agosto è il medesimo della precedente: contrastare il carovita e l’inflazione al galoppo. Come? Con una serie di obiettivi, tra cui spicca la proroga bonus 200 euro ad agosto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere.

Proroga Bonus 200 euro per il mese di agosto: arriva l’indennità-bis per questi cittadini

Il nuovo decreto “peserà” circa 13 miliardi di euro e convaliderà gli aiuti stanziati con il decreto-aiuti I, dunque tutte quelle misure per combattere il carovita e l’aumento smisurato dei prezzi che ha interessato non solo il nostro Paese, ma tutta l’Unione Europea, in particolare con lo scoppio del conflitto armato in Ucraina.

Il provvedimento dovrebbe essere pronto entro la fine del mese di agosto, con un ritardo di qualche settimana sulla tabella di marcia, forse anche a causa della crisi di governo. All'interno non sarà presente solamente la proroga bonus 200 euro, ma anche un intervento diretto sui prodotti alimentari essenziali.

I beni alimentari di prima necessità hanno infatti registrato un aumento del 9% rispetto al 2021. Con la nuova norma il pane e la pasta potrebbero osservare un azzeramento dell'iva, che attualmente è al 4%. Per la carne e il pesce, invece, si ipotizza una riduzione di 5 punti percentuali, facendo passare l'iva dal 10 al 5%.

È ormai evidente, soprattutto nelle tasche degli italiani, che i prezzi degli alimentari hanno registrato un aumento record solo nell'ultimo periodo. Nel primo semestre le famiglie italiane hanno speso in più rispetto al 2021 l'equivalente di una tredicesima mensilità. Solamente per i prodotti alimentari e, dunque, per mangiare le famiglie dovranno mettere in conto un aumento medio di 674 euro all'anno.

La riduzione e l'azzeramento dell'iva potrebbero essere solo transitori e non strutturali. In poche parole, potrebbero essere adottate le nuove % unicamente per fronteggiare la crisi economica in atto, per poi essere ripristinate alla fine dell'emergenza.

E proprio nella lotta contro l'inflazione al galoppo e l'aumento smisurato dei prezzi, che si fa sentire sempre più nelle tasche degli italiani, il governo ha deciso di foderare nuovamente l'indennità una tantum introdotta con il decreto aiuti I. Nello specifico, si parla di una proroga bonus 200 euro. Vediamo per chi.

Proroga bonus 200 euro, come funzionerà

Come dicevamo poc'anzi, nel nuovo provvedimento è possibile che venga inserita una nuova proroga bonus 200 euro, ovvero dell'indennità una tantum anti-inflazione. Questa proroga era già stata proposta dai sindacati, durante l'incontro con l'esecutivo dello scorso 12 luglio.

Il segretario della Cisl Luigi Sbarra aveva optato, non solo per una proroga bonus 200 euro, ma anche per un allargamento della platea dei beneficiari, comprendendo anche le fasce escluse.

Il bonus 200 euro è già arrivato per milioni di italiani nelle pensioni e nelle buste paga di luglio e arriverà nei prossimi giorni per i percettori di reddito di cittadinanza e per i lavoratori domestici, che hanno presentato la richiesta all’INPS. Alcuni, invece, come percettori delle indennità di disoccupazione e le partite IVA, dovranno attendere almeno fino ad ottobre.

La proroga bonus 200 euro è prevista per il mese di agosto, anche se rimane il dubbio sulla platea dei beneficiari: sarà la stessa del decreto aiuti I?

Proroga Bonus 200 euro, i percettori attuali

Ad oggi, i percettori della misura sono i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione ed è il settore privato, i pensionati, i percettori della misura pentastellata del Reddito di Cittadinanza (e anche della Pensione di Cittadinanza), i lavoratori domestici, le vecchie indennità una tantum Covid del 2021 e le Partite Iva, anche se per quest'ultima categoria non è ancora stato pubblicato il decreto attuativo in cui si dispongono le modalità e le tempistiche per l'erogazione.

Il requisito per percepire il sostegno dei 200 euro è avere redditi che non superino i 35 mila euro lordi. Ad oggi, solo per la mensilità di luglio il costo della manovra è stato di 6,8 miliardi di euro.

Non solo proroga bonus 200 euro, ma anche altre misure in arrivo

Nel nuovo decreto aiuti non ci sarà solamente la proroga bonus 200 euro, ma potremmo trovare anche qualche misura ideata per la lotta al caro energia. Per ora, il taglio delle accise sui carburanti è fissato a 30 centesimi fino al 21 agosto. A darne l'annuncio sono stati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Transizione Ecologica.

Nel nuovo provvedimento in arrivo ad agosto ci potrebbe essere un'ulteriore estensione del taglio, che riduce il prezzo finale di diesel, benzina, metano e gpl per le autovetture. Infine, la nuova norma potrebbe intervenire anche per effettuare un alleggerimento delle bollette di luce e gas. La proposta, ad oggi, è quella di prolungare l'azzeramento degli oneri di sistema la cui scadenza è stata fissata per il mese di settembre.

Insomma, non solo la proroga bonus 200 euro, ma anche tante altre iniziative per aiutare i cittadini a fronteggiare la crisi economica.

