Quali sono le posizioni lavoro più richieste dalle aziende nel 2022? In questa breve guida non andremo solamente a mettere in luce tutti i posti di lavoro più richiesti dalle società, ma anche le più pagate di tutte. Se siete alla fine del vostro percorso scolastico, o se vostro figlio si trova davanti a un bivio perché non sa che università scegliere, siete nel posto giusto al momento giusto. Nel corso dell’articolo cercheremo di darvi quante più indicazioni possibili per schiarirvi le idee e per aiutarvi nella scelta. Partiamo!

Posizioni di lavoro più richieste e pagate dalle aziende nel 2022

Se siete interessati all'informatica, alla matematica e a tutto ciò che ha a che fare con i computer, allora potreste scegliere di diventare un esperto IT. Gli informatici sono richiesti in molti, moltissimi, settori e quindi indispensabili.

Le prospettive salariali sono davvero impressionanti in questo specifico settore IT. Se, per esempio, deciderete di lavorare in un settore aerospaziale potrete aspettarvi uno stipendio di circa 60.000 € lordi all'anno.

Nel settore pubblico, invece, lo stipendio si abbasserà un po’ e raggiungerà circa i 45.000 €l'ordine all'anno. In ogni caso potreste scegliere tra diverse posizioni da ricoprire, come ad esempio:

come specialista IT,

impiegato IT,

tecnico elettronico del sistema IT

impiegato del sistema IT.





Tra le altre posizioni di lavoro più richieste e più pagate dalle aziende nel 2022 abbiamo anche il responsabile della finanza aziendale. Per parlare in inglese questa posizione è anche definita Corporate Finance Manager.

Si tratta di figure responsabili dell’amministrazione efficiente ed efficace della gestione finanziaria e del denaro in un'azienda. Ad esempio, si occupano della corretta distribuzione degli investimenti espliciti, in particolare delle risorse a breve termine, le attività correnti.

Il settore finanziario è il campo specifico della gestione della finanza aziendale. Altri compiti includono anche la struttura ottimale del capitale e la politica dei dividendi di una società, oltre a prendere decisioni importanti in merito agli investimenti e determinare il valore della società.

La varietà salariale per questa professione è molto ampia, in quanto lo stipendio del lavoratore si baserà molto sulle dimensioni dell’azienda, sulla tipologia del lavoro e sull’esperienza lavorativa. La fascia salariale è compresa tra 52.000 e 100.000 euro lordi all'anno.

Posizioni di lavoro più richieste e pagate dalle aziende nel 2022, altre due posizioni

Tra le posizioni di lavoro più richieste pagate dalle aziende nel 2022 troviamo anche il responsabile dello sviluppo aziendale. Il Business Development Manager agisce come un vero e proprio analista. Nel rapido cambiamento dei mercati economici, deve necessariamente agire strategicamente secondo ultime condizioni imposte.

In questo fatto modo, affronterà le ultime esigenze dei clienti e gli sviluppi del mercato e fornirà i giusti impulsi strategici in modo che la propria azienda possa sempre svilupparsi ulteriormente. Come Business Development Manager, però non si può iniziare subito dopo la laurea, ma occorrerà maturare alcuni anni di esperienza professionale.

Per questo motivo, lo stipendio iniziale è molto alto quando si entrerà finalmente nel pieno della professione. Si pensi che la media è pari a 70.000 euro lordi. In alcuni casi, in particolare in alcuni settori specifici delle industrie IT, nell'industria farmaceutica o nell'industria automobilistica, si riescono anche a raggiungere cifre più elevate, con stipendi fino a 85.000 euro lordi all'anno.

Un’altra tra le posizioni di lavoro più richieste è il revisore e consulente fiscale. Anche con pochi anni di esperienza professionale, un consulente fiscale può già arrivare a percepire uno stipendio lordo compreso tra 66.000 e 80.000 euro all'anno.

Ma non è finita qui, poiché la remunerazione può aumentare ulteriormente nel corso degli anni. I top earner registrano uno stipendio fino a 120.000 euro lordi all'anno.

Per il momento, la domanda di personale junior sta aumentando sempre di più. Diventare un consulente fiscale richiede una laurea in economia aziendale, nonché molti anni di esperienza professionale e l'ostacolo di un esame molto impegnativo da superare.

Posizioni più richieste dalle aziende: Key account manager e tecnici di vendita

I key account manager sono molto importanti in un'azienda perché si prendono cura dei clienti chiave, cioè i clienti più importanti. Questi sono importantissimi perché sono responsabili di vendite elevate e servono come riferimenti positivi per l'azienda.

Per questo speciale supporto dei clienti e per un impegnativo lavoro quotidiano, il Key Account Manager viene anche premiato con un buon stipendio. Qui, il potenziale di guadagno dipende anche dal settore in cui si collaborerà. Di conseguenza, la fascia salariale è molto ampia, perché si potrà guadagnare tra 41.000 e 115.000 euro lordi all'anno.

I tecnici di vendita, invece, sono responsabili della vendita di prodotti e servizi tecnici. Con questo impiego vengono combinate diverse mansioni contemporaneamente, in quanto occorre essere un esperto del prodotto che si andrà a vendere, ma allo stesso tempo occorre convincere con conoscenze economiche e capacità di negoziazione il cliente.

Quindi, questa figura si riferisce a un vero professionista nella tecnologia e nel marketing. I diversi compiti vengono sicuramente riconosciuti nello stipendio, perché come tecnico delle vendite ci si può aspettare uno stipendio iniziale tra 47.000 e 51.000 euro lordi. Con l’assunzione di maggiori libertà nel tempo, lo stipendio medio aumenterà fino a raggiungere i 76.000 euro lordi.

Andiamo adesso a scoprire le ultime tre posizioni di lavoro più richieste dalle aziende

Posizioni più richieste dalle aziende: le ultime posizioni

Partiamo con il responsabile regionale delle vendite. I compiti di un responsabile vendite regionale comprendono tre aree importanti di riferimento: la regione, le vendite e la gestione. Quindi il principale compito è garantire che l’azienda raggiunga i suoi obiettivi di vendita desiderati, mentre l’obiettivo personale riguarda la realizzazione di un profitto con i prodotti offerti.

Come leader, un responsabile vendite regionale dovrà assumersi la responsabilità delle sue idee, misure e strategie nella regione in cui è responsabile. Come al solito, chi si assume una certa responsabilità, ha delle conseguenze notevoli nello stipendio. Come responsabile vendite regionale, lo stipendio è di circa 90.000 euro lordi all'anno, per questo parliamo di una delle posizioni di lavoro più richieste e pagate dalle aziende.

Passiamo, poi, ai consulenti e ai responsabili di prodotto, altre due posizioni di lavoro richieste e ben pagate dalle aziende. La professione di un consulente è molto importante: come consulente di gestione, ci si può aspettare uno stipendio superiore alla media.

Per l'alta retribuzione, tuttavia, è prevista anche un'elevata quantità di lavoro. Sarà necessario accettare un'alta pressione e molti straordinari. Nei primi anni della carriera, si riuscirà a guadagnare fino a 59.000 euro lordi all'anno in consulenza in grandi aziende. Allo stesso modo, nelle aziende più piccole, troviamo ancora uno stipendio iniziale superiore di circa 50.000 euro lordi all'anno.

Infine, i product manager sono responsabili del successo di un particolare prodotto. Soprattutto nelle scienze naturali, che sono principalmente responsabili di prodotti innovativi da ricerca e sviluppo. Un product manager potrà ottenere uno stipendio fino a 60.000 euro lordi all'anno.

Il product manager avrà un unico compito: accompagnare il prodotto durante l'intero ciclo di vita, dal brainstorming al lancio sul mercato, fino all'uscita dal mercato.

