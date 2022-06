Sei in cerca di una nuova opportunità di lavoro? Allora con molta probabilità ti interesserà conoscere la proposta di Poste Italiane. Infatti, l'azienda è alla ricerca di nuovi talenti, dai postini fino agli impiegati, per implementare l'organico. Scopri le offerte di lavoro qui!

Sei in cerca di una nuova opportunità di lavoro? Allora con molta probabilità ti interesserà conoscere la proposta di Poste Italiane.

Infatti, quest’azienda cerca periodicamente nuovi talenti da inserire al fine di implementare l’organico.

Ma quali sono le offerte di lavoro che attualmente sono attive per Poste Italiane? Beh, da una parte vengono ricercati nuovi postini, ma anche personale per gli uffici postali e per la sede centrale.

Ovviamente, è importante scoprire come potersi candidare per non rischiare di perdere questa opportunità.

Vuoi scoprire come poter inviare la tua candidatura per poter lavorare in Poste Italiane? Andiamo a vedere tutti gli step necessari in questo articolo!

Poste Italiane: partono nuove assunzioni! Ecco le ultime notizie!

Come avrai capito, attualmente ci sono delle posizioni aperte per poter lavorare in Poste Italiane. Infatti, l’azienda nel corso dell’anno seleziona nuovo personale per poterlo assegnare alle varie mansioni ricercate, partendo dai postini fino ad arrivare alle figure necessarie per la sede centrale.

Ebbene, anche in questo caso la ricerca di lavoro non è diversa. Infatti, troveremo offerte di lavoro sia per postini, ma anche per impiegati e consulenti che dovranno lavorare o in ufficio postale (o meglio, uno degli uffici postali presenti sul territorio nazionale) oppure presso la sede centrale.

Assunzioni in Poste Italiane: modalità contrattuale e requisiti necessari!

Ma quale tipologia di contratto viene proposto a coloro che vogliono lavorare in Poste Italiane? Beh, in questo caso dipende dalla mansione per la quale invierai la tua candidatura.

Per quanto riguarda i postini, le assunzioni vengono effettuate per mezzo di un contratto a tempo determinato che, successivamente, potrà passare a tempo determinato.

Attenzione: in questo caso non viene richiesta alcuna esperienza pregressa per essere assunto.

Tuttavia, è bene sottolineare che inizialmente questi periodi di assunzione avranno lo scopo di coprire dei picchi stagionali di consegne o le assenze del personale organico assunto.

Eppure, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, le offerte di lavoro di Poste Italiane non si limitano ai soli postini. Infatti, verranno assunti anche altri profili sia a tempo determinato che con contratti di stage per figure di consulenti ed impiegati.

Attenzione: ricorda che le selezioni saranno svolte su tutto il territorio nazionale e sono rivolte sia a candidati in possesso di un diploma, sia a candidati con la laurea.

Assunzione di postini da Poste Italiane: ecco come funziona l’offerta di lavoro!

Le selezioni attualmente aperte per i postini riguardano coloro che lavoreranno durante il periodo estivo. In questo caso, come abbiamo accennato nel corso del paragrafo precedente, verranno assunti sia candidati in possesso del diploma, sia quelli in possesso della laurea.

Attenzione: non c’è alcun limite di età per poter inviare la candidatura presso Poste Italiane.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’azienda intende favorire l’occupazione giovanile e, di conseguenza, le persone più giovani potrebbero avere maggiori possibilità di essere assunte.

Inoltre, una delle cosa che è fondamentale tenere a mente è che sul modulo per inviare le candidature verrà richiesto anche il voto di fine degli studi. Si tratta di un’informazione indispensabile per mandare avanti la candidatura all’interno dell’azienda.

Assunzione di postini da Poste Italiane: contratto e requisiti!

Hai deciso che vuoi inviare la tua candidatura per lavorare come postino presso Poste Italiane? Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla modalità contrattuale e sui requisiti necessari per poter inviare la candidatura.

Ebbene, per quanto riguarda il contratto l’abbiamo già anticipato nel corso dei precedenti paragrafi: il contratto sarà a tempo determinato della durata, tendenzialmente, di 3 o 4 mesi.

Per lo stipendio dobbiamo fare riferimento alla cifra di 1.200 euro mensili netti.

Quindi, si tratta per certi versi di un lavoro stagionale per il momento, in quanto per accedere a lavorare da Poste Italiane a tempo indeterminato bisognerà entrare in una graduatoria.

Ma non abbiamo ancora parlato dei requisiti! Andiamoli a vedere nel dettaglio.

I requisiti per lavorare da Poste Italiane: ecco quali sono!

Prima di inviare la tua candidatura è importante essere a conoscenza di quelli che sono i requisiti che vengono richiesti da Poste Italiane per l’assunzione.

Il primo riguarda il voto di maturità o di laurea. Infatti, devi sapere che per lavorare da Poste Italiane dovrai aver conseguito almeno 70/100 come voto di maturità, oppure 102/110 per la laurea.

Oltre al requisito legato al voto, essenziale per procedere con la candidatura, dovrai anche essere in possesso di una patente di guida e avere l’idoneità al motorizzo aziendale.

Oltre a ciò verranno richieste l’idoneità generica al lavoro ed, infine, per la sola provincia di Bolzano, il patentino che attesta che il soggetto è bilingue.

Ebbene, se sei in possesso dei requisiti che abbiamo appena visto e hai intenzione di candidarti per questa opportunità lavorativa da Poste Italiane, è arrivato il momento di mandare la tua candidatura.