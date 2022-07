Buone notizie per chi è alla ricerca di una nuova occupazione: la nota azienda Primark sta avviando le selezioni per le imminenti aperture dei nuovi negozi in tutto il territorio italiano. Dunque, è importante capire quali saranno le nuove opportunità di lavoro che si apriranno per tantissimi profili professionali differenti e come fare per inviare correttamente la candidatura affinché si possa essere coinvolti da una delle 600 assunzioni che saranno avviate in Italia da Primark.

Dunque, è importante capire quali saranno le nuove opportunità di lavoro che si apriranno per tantissimi profili professionali differenti e come fare per inviare correttamente la candidatura affinché si possa essere coinvolti da una delle 600 assunzioni che saranno avviate in Italia da Primark.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire nel dettaglio quali sono i nuovi posti di lavoro attualmente messi a disposizione dalla catena di Primark.

In questo modo, sarà posto in evidenza il piano di assunzioni che è stato predisposto da parte della nota catena internazionale al fine di individuare tutte le figure professionali necessarie per l’apertura dei quattro punti vendita in Italia.

Le novità 2022 sulle assunzioni e i nuovi posti di lavoro da Primark

Effettivamente, come riportato già nell’introduzione, questa famosa catena di articoli per la casa, accessori e abbigliamento per uomo, donna e bambini, nota in tutto il mondo, ha deciso di avviare una serie di aperture di nuovi punti vendita in Italia.

Si tratterebbe, a questo proposito, dell’apertura di ben quattro negozi differenti, che dovrebbe concretizzarsi già entro la fine dell’anno 2023 e che chiaramente andrà ad interessare anche il coinvolgimento di un numero piuttosto elevato di nuove assunzioni.

Nello specifico, attualmente ciò che è certo è che per ciascun punto vendita che sarà aperto nei prossimi mesi dalla catena di Primark, l’azienda è già alla ricerca di 150 figure professionali, appartenenti a varie categorie. Per questo, il numero complessivo di assunzioni e di nuovi posti di lavoro, per cui vale la pena presentare la domanda, si aggira almeno intorno ai 600.

Tra le principali figure professionali che saranno sicuramente tra le più ricercate vi sono certamente gli addetti alle vendite ma anche numerosi store manager che dovranno dimostrare di avere le competenze e le conoscenze necessarie per poter lavorare con la nota azienda.

Ma non mancheranno anche altre occupazioni differenti, volte alla ricerca di profili e figure professionali appartenenti ad altri ambiti specializzati.

Nuovi posti di lavoro da Primark: le zone di Italia dove si ricercano

Dunque, proprio come preannunciato, entro la fine dell’anno 2023, Primark aprirà le porte dei ben quattro nuovi punti vendita in tutta Italia, inaugurando una nuova stagione lavorativa per tantissime persone che vivono e risiedono sul territorio nazionale.

Entro i prossimi dodici mesi, infatti, dovrebbe verificarsi l’inaugurazione di punti vendita Primark dislocati in posti differenti dell’Italia e che necessiteranno di personale altamente competente e qualificato per poter garantire un ottimo servizio e assistenza alla clientela.

Ma quali sono le zone di Italia in cui saranno verosimilmente ricercate le nuove figure professionali che dovranno lavorare da Primark? Nello specifico, si tratta di un numero pari a 600 assunzioni che saranno distribuite per i quattro nuovi negozi.

In particolare, saranno i punti vendita di Torino, presso il centro commerciale Shopville Le Gru, di Venezia presso il centro commerciale Nave De Vero, oltre che di Bologna e di Caserta.

Quando saranno assunti i candidati per lavorare da Primark? Le date ufficiali

In merito alle date effettive in cui si dovrebbero verificare le aperture dei punti vendita in Italia dei negozi Primark, e dunque al calendario delle assunzioni dei possibili candidati per poter finalmente iniziare a lavorare su Primark, è necessario fare alcune precisazioni.

In effetti, secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che i punti vendita Primark in Italia prossimi alla apertura saranno quelli di Torino, Bologna e Caserta. In questo caso, l’apertura sembrerebbe essere fissata, salvo eventuali imprevisti, già a partire dalla fine dell'anno 2022, dunque intorno ai mesi di novembre e dicembre.

Bisognerà invece attendere un po’ di più per quanto riguarda l’apertura e dunque le assunzioni per i candidati che intenderanno ottenere un posto di lavoro a Venezia.

Come ottenere i nuovi posti di lavoro da Primark? Le indicazioni sulla candidatura

Al fine di accogliere tutte le candidature che saranno presentate da persone provenienti da tutta Italia, la catena di Primark ha deciso di predisporre un’apposita pagina all’interno del suo sito ufficiale. Si tratta della sezione “Lavora con noi”, in cui ciascun candidato avrà la possibilità di presentare la propria candidatura per poter accedere alla selezione del personale che andrà a lavorare presso i punti vendita che saranno aperti tra il 2022 e il 2023.

Non appena ti sarai collegato all’interno del portale telematico, ti sarà chiesto di andare a provvedere all’inserimento di una chiave di ricerca, indicando anche la Regione oppure l’eventuale città in cui ti interessa lavorare.

Oppure, potresti optare per la navigazione libera tra le varie candidature messe a disposizione dall’azienda, semplicemente cliccando sul pulsante di Esplora.

Quando avrai trovato la posizione di lavoro che ti interessa di più, potrai presentare la candidatura ufficiale, effettuando la registrazione sul sito.