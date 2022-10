Il primo novembre e le festività del ponte dei morti sono sempre più vicine. Sono in tanti i lavoratori che continueranno a lavorare anche durante il primo novembre, che si domandano quanto riceveranno in busta paga.

I giorni festivi rappresenta sicuramente una grande opportunità per ricevere un aumento in busta paga per i lavoratori che purtroppo non possono restare a casa durante quelle giornate, ma dovranno continuare a recarsi sul posto di lavoro.

Vediamo, quindi, come viene considerato il primo novembre in busta paga, se viene inteso come un giorno festivo e quando riceverà in più nello stipendio di novembre se si lavora il primo novembre.

Le festività del primo novembre in busta paga nel 2022

Sono in tanti i lavoratori che purtroppo anche quest’anno dovranno continuare a svolgere un’attività di lavoro durante giornate considerate festive.

Dunque, quei cittadini che non potranno restare a casa neanche il giorno del primo novembre, si ritrovano a domandarsi come questo giorno sarà effettivamente considerato all’interno dello stipendio.

Il primo novembre, infatti, cade di martedì, ovvero di un giorno infrasettimanale. Per questo motivo, ci saranno numerosi lavoratori che si ritroveranno a dover comunque lavorare e prestare servizio, nonostante si tratta di un giorno di festa, particolarmente sentito dagli italiani.

Si tratta, infatti, della festa di tutti i santi che viene festeggiata come sempre durante la prima giornata del mese di novembre, dunque il primo novembre.

Ma viene considerato un giorno festivo in busta paga? Si ha davvero diritto ad accedere ad una maggiorazione quando si lavora durante il primo novembre? Vediamo tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Come funziona il primo novembre in busta paga: indicazioni sui giorni festivi

Per capire effettivamente quanto spetta in più ai cittadini che dovranno pagare anche il primo novembre di quest’anno, sarà necessario fare alcune differenze, sulla base delle singole situazioni lavorative che potrebbero emergere in questi casi.

Infatti, come accade ogni anno, anche nel caso della festa di tutti i Santi del primo novembre, che nel 2022 cade di martedì, ci saranno alcune categorie di lavoratori che potranno restare a casa e non prestare servizio.

Mentre, altri cittadini saranno invece tenuti a recarsi comunque presso la sede di lavoro, anche se il primo novembre in busta paga viene inteso come un giorno rosso sul calendario.

In linea generale, possiamo quindi affermare che le giornate festive presuppongono il pagamento di una maggiorazione da parte di aziende e di datori di lavoro privati, che dovrà essere erogato verso quei lavoratori che svolgono la prestazione durante quel giorno.

Ciò accade quindi anche nei casi in cui si fa riferimento al giorno del primo novembre in busta paga, il quale permetterà ai lavoratori di ottenere degli importi più alti alla fine del mese nel proprio stipendio.

Il primo novembre è un giorno festivo in busta paga

Dal punto di vista lavorativo, dunque, il primo novembre non soltanto rappresenta una festività religiosa, ma viene considerata anche come un giorno festivo.

Dunque, per quei lavoratori che si asterranno dallo svolgimento di un’attività lavorativa e dalla propria prestazione, potranno godere di una tradizionale retribuzione mensile. Ciò significa quindi che la loro busta paga resterà invariata anche per il mese di novembre.

Per quanto riguarda, invece, quei lavoratori che svolgeranno una prestazione lavorativa anche in occasione del primo novembre, potranno ricevere in busta paga una maggiorazione. È questo quanto previsto dal cosiddetto Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Ciò significa che per comprendere quali sono gli importi che spetteranno in busta paga con il primo novembre, nei casi in cui i lavoratori svolgono la loro prestazione lavorativa, sarà necessario prendere in considerazione le disposizioni presenti nel contratto collettivo di riferimento.

Infatti, nel caso del CCNL relativo all’ambito del commercio che è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, ai lavoratori che svolgono una prestazione di lavoro in occasione del primo novembre, in busta paga potrà essere riconosciuta una maggiorazione del 30% rispetto alla tradizionale retribuzione percepita regolarmente.

Mentre, per quanto concerne, invece, quei lavoratori che fanno riferimento ai contratti collettivi legati al settore del Multiservizi, ovvero coloro che svolgono dei servizi legati alle pulizie, la maggiorazione per il lavoro svolto il primo novembre sarà pari al 50% rispetto alla retribuzione regolare.